La policía incauta las 'joyas' de la mayor red criminal de Brasil, que enviaba cocaína a Europa a través de Canarias

En julio de 2022, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptaba un cargamento de una tonelada de cocaína en la playa de La Aldea, un enclave rocoso de Las Palmas de Gran Canaria. Los investigadores ya habían detectado en aquel momento la infiltración del Primeiro Comando da Capital (PCC), probablemente la organización criminal más poderosa de Brasil, en el archipiélago, con un único objetivo: controlar la entrada de droga y utilizar las islas como puente y puerta de entrada de la droga hacia Europa. Y lo consiguieron durante algún tiempo.

Además de veleros, que se camuflan perfectamente entre el tráfico marítimo que recorre la ruta hacia Sudamérica aprovechado los vientos alisios, la red desmantelada también utilizaba barcos pesqueros, al tiempo que captaba a marineros para realizar los viajes transoceánicos sin levantar sospechas. Una vez cerca de costas africanas o de las Islas Canarias salían a su encuentro lanchas rápidas —las famosas narcolanchas— para realizar la parte final del viaje y la introducción de la cocaína en tierra.

Con todos estos indicios, la Policía Federal de Brasil lanzó en el mes de abril la Operación Narco Vela, destinada a desmantelar la organización criminal "enfocada al tráfico internacional de drogas, especialmente hacia los continentes europeo y africano, con el uso de equipos satelitales y embarcaciones capaces de atravesar el océano como barcos y veleros". Se le atribuyeron 8.000 kilos de cocaína en un operativo conjunto en el que participaron autoridades españolas y brasileñas, pero también francesas, cuya Armada opera contra el narcotráfico en el área del Golfo de Guinea, y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Tirando del hilo, y en busca de atacar los bienes producto de la venta de la cocaína, la propia Policía Federal puso en marcha este martes la Operación Narco Bet, dirigida a desmantelar la red de lavado de dinero vinculada a la misma organización de narcotráfico internacional. La operación contó en este caso con la cooperación de la Policía Criminal Federal Alemana (BKA, por sus siglas en alemán), encargada de arrestar a uno de los sospechosos, que se encuentra actualmente en Alemania.

La acción, como se ha dicho, es una derivación de la Operación Narco Vela, que se centraba en reprimir el tráfico de drogas por vía marítima desde las costas brasileñas.

Las investigaciones indican que el grupo delictivo utilizó sofisticadas técnicas de lavado de activos, con movimientos financieros en criptomonedas y remesas internacionales, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos y ocultar activos. También se constata que parte de los fondos habrían sido destinados a estructuras empresariales vinculadas al sector de las apuestas electrónicas, las denominadas BETS.

En la fase de explotación del operativo se ejecutaron 19 registros en Santa Catarina, São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Las medidas legales también incluyen el congelamiento de activos y valores por un total de más de 630 millones de reales brasileños, con el objetivo de descapitalizar la organización criminal y reparar los daños resultantes de las actividades ilícitas.

Los once detenidos investigados podrán ser imputados por lavado de activos y asociación para delinquir, con indicios de actividad transnacional. La prensa brasileña anuncia que entre los arrestados están los influencers Bruno Alexssander Souza Silva, más conocido como Buzeira; Tacio Costa, conocido como T10, y su esposa, Ingrid Ohara, así como el empresario Rodrigo Morgado. Buzeira saltó a la fama en 2023 tras regalarle una cadena de oro valorada en 400.000 dólares al futbolista Neymar jr.

En el operativo se incautaron varios bienes, entre ellos vehículos de lujo, aeronaves, motos acuáticas, bienes inmuebles y dinero en efectivo. Los representantes legales de los influencers y del empresario detenidos en el marco de la operación negaron la responsabilidad de sus representados en los hechos que se les atribuyen.