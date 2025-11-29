Cae la gran red que enviaba toneladas de hachís por el Atlántico desde Casablanca

Agentes de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Marruecos efectuaron una de las mayores operaciones recientes contra el tráfico internacional de hachís que parte de su país y culmina en España. La acción, que tuvo lugar apenas unos días después de la incautación de 30 toneladas de esa misma droga en la costa atlántica, sirvió para desmantelar una organización criminal dedicada al envío de droga en lanchas por esa misma zona del país norteafricano.

La redada se realizó tras obtener relevantes indicios acerca de la actividad criminal investigada, que apuntaba a distintos inmuebles en los que se estaría haciendo acopio de fardos de droga, motores y embarcaciones. Los alijos salían por distintas playas del entorno de Casablanca para conectar con otras embarcaciones de mayor tamaño o, en algunos casos, para alcanzar directamente las Islas Canarias, en España.

Fruto de las pesquisas, los funcionarios marroquíes supieron la localización exacta de las 'guarderías' y procedieron a la detención de los sospechosos. Ocho personas de entre 32 y 60 años fueron arrestadas en Kenitra y en Casablanca, y todas ellas fueron enviadas a prisión de forma provisional.

Entre los hallazgos destacaron 16.000 kilos de hachís agrupados en 390 grandes fardos de arpillera, además de ocho motores fueraborda, seis lanchas tipo zodiac y 2,5 millones de dirham en efectivo (232.500 euros).

Además, los agentes localizaron varias garrafas de gasolina y dispositivos electrónicos avanzados para la navegación, tales como GPS, así como teléfonos móviles que ya están siendo analizados.