Capturan en Málaga a Pipo Chavarría, el mayor capo de la droga de Ecuador

En 2021 fingió su muerte. En 2022 consiguió una identidad falsificada y viajó a España. Desde entonces, según destacan los especialistas antidroga de todo el mundo, extendió su negocio criminal al Viejo Continente. No es de extrañar que los puertos de la Península Ibérica hayan sido en los últimos años la gran entrada de los alijos procedentes de Ecuador. Hablamos de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, jefe de Los Lobos y, según el ministro del Interior de Ecuador, un capo que deja al famosísimo Fito detenido hace algunos meses "en un aprendiz". Acaba de ser detenido en el aeropuerto de la Costa del Sol, en Málaga, o lo que es lo mismo: en el corazón del crimen organizado a nivel mundial.

"Hoy me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país sobre un golpe histórico para la seguridad del Ecuador". John Reimberg, ministro del Interior del país sudamericano, viajó en persona a Europa para conocer de primera mano los resultados de la investigación.

La Policía Nacional de Ecuador, en una "operación impecable" y coordinada con la Policía de España, capturó a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, máximo líder de la organización criminal Los Lobos, "el delincuente más peligroso y buscado", según palabras del ministro.

Chavarría Barre es responsable de al menos 400 muertes, según explica Reimberg, asesinatos que se producían en su país y que ordenaba desde España, y "durante años manejó operaciones criminales desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre 2011 y 2019".

Este individuo, "para quien Fito no es más que un aprendiz", según el ministro, fingió su muerte en 2021. Lo hizo aportando documentación falsificada, algo similar a lo que realizó Sergio de Carvalho, alias Paul Wouter, en España, aunque su fuga se extendió durante algunos años más.

En primer lugar, Pipo obtuvo una nueva identidad en Venezuela para, desde allí, registrarse y obtener pasaporte colombiano. En ese espacio temporal comenzó a someterse a distintas operaciones estéticas, hasta siete, según detallan en Ecuador, lo que le sirvió para modificar completamente su aspecto. Al mismo tiempo, ganó masa muscular para alterar su fisonomía. Nada de eso, sin embargo, sirvió para eludir a la Policía Nacional en España.

Alias Pipo viajó en 2022 a España para evadir a las autoridades en su país, pero sobre todo lo hizo para trasladar su base de operaciones a Europa. Desde la Costa del Sol, donde contactaba con criminales de todo el mundo con facilidad, dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en la Península Ibérica, pero también en Países Bajos, Italia, Alemania, México y hasta en Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación de Ecuador y alianzas con cárteles mexicanos, colombianos y europeos.

"Hoy es un día histórico para el Ecuador. Golpeamos en lo más alto de la estructura criminal. La seguridad avanza. La justicia avanza", añadió el ministro.

El arresto se produjo en el aeropuerto, justo cuando el sospechoso regresaba a su base de Málaga después de un viaje a Marruecos, país en el que, por lo que parece, también tenía intereses y negocios criminales.