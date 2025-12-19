Detenido un narco con el mayor alijo de heroína en España en 2025 mientras se dirigía Pontevedra

La operación adelantada estos días por Narcodiario desarrollada de forma conjunta por la OFAST de al Police Nationale francesa y la Udyco Central del Cuerpo Nacional de Policía se ha saldado con la detención de un vecino de Ribadumia, en Pontevedra, cuando regresaba hacia las Rías Baixas con un alijo de 22 kilos de heroína en el interior de su coche. El mayor del año en dirección a España. La acción llega poco después del doble operativo contra la distribución de esta misma sustancia a mediana escala en la provincia.

La ruta de la droga fue la tradicional: un narco de la provincia de Pontevedra, que probablemente sea el mayor almacén de esta sustancia en el país, parte en un vehículo dotado de una caleta hacia el entorno de los Países Bajos y Bélgica —en este caso, fue hacia Bélgica— donde recibe de manos de los dueños de la mercancía, que siguen procediendo de Turquía, la correspondiente carga de droga. En este caso, la Policía Nacional y, en concreto, los Greco Galicia, le pisaban los talones.

Así, a su regreso a España, y aprovechando los controles que la Aduana de Francia establece en enclaves concretos cercanos a la localidad de Bayonne, cerca de frontera con España, la Comisaría de Pontevedra alertó a sus compañeros en el país vecino, de forma que pudiesen cazar in fraganti a Óscar S.N., detenido con la manos en la masa y que ya está en una prisión del país vecino. Allí los procedimientos son muy ágiles y la sentencia firme llegará en cuestión de días.

Un neerlandés de 56 años manejaba grandes negocios de cocaína desde una lujosa vivienda de Ibiza Ver más

Mientras, en Galicia, la Policía detenía a otras cinco personas, alguna de ellas vinculada históricamente con el clan de Os Piturros. Todos ellos comparecieron ante la Justicia en la mañana de este viernes. Al respecto, la magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza nº3, ha decretado la puesta en libertad de los cinco detenidos.

El fiscal no solicitó el ingreso en prisión provisional de ninguno de ellos. A dos de ellos les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado, cada 15 y cada 30 días, respectivamente. Están investigados por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Y hablando de heroína, tenemos que recordar otro hallazgo histórico reciente: los ocho kilos en forma de pastillas decomisados por la Policía recientemente en Madrid.