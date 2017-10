________________



Antonio García Gómez es socio de info Libre

, mujer que denunció los malos tratos que recibía a diario, en su casa, a manos de su marido.Ana Orantes fue asesinada, quemada viva, por su maltratador infame, por su marido que fue quien la mató.40 años de matrimonio, 11 hijos. El insulto más suave que recibió, a diario, fue el de que era "un bulto".Cuando llegaba la hora de que su marido,al fin, saliera del trabajo y pudiese llegar a casa, cuando el lo decidiera, a su gusto y discreción, Ana Orantes comenzaba a temblar, y con razón, porque normalmente era golpeada, apalizada y obligada a ser objeto sexual de su maltratador y asesino.Llevaban, aunque vivían en la misma vivienda, ella en la planta de arriba, él en la de abajo. Pero los malos tratos no cesaron... hasta que Ana Orantes los denunció en la televisión de Canal Sur. A los 13 días, su maltratador y asesino, la arrastró al patio, la roció de gasolina y la abrasó.Fin de la historia, fin de ese horror particular, ¿fin?... de uno más de esos casos que olvidamos fácilmente.Ana Orantes comentaba que jamás pudo pedir ayuda entre los suyos porque se la denegaron.Recuerdo que una mujer, conocida mía, ya en su madurez me comentaba cómo a las pocas semanas de casarse, al intentar tomar algunas decisiones en la casa común del matrimonio, en la que vivían, cuidados por esa señora por cierto, los padres de su marido,de su suegro que le espetó: "Que ella en esa casa era el último mono y que no pintaba nada, y que por lo tanto no se le ocurriera decidir sobre nada". Este bofetón lo recibió delante de su marido que se calló.Esta mujer, corrían los años 50, corrió a su casa familiar para contárselo a su madre. No quería volver con su reciente marido ni con la familia del mismo. Su madre la devolvió con genio asegurándole que no se le volviera a ocurrir tamaña tontería.Esa señora aguantó hasta que murió, amargada y triste, y lo único que escuchó de "bonito" era aquello deHace 20 años del crimen de Ana Orantes.A diario miles, millones de mujeres tiemblan cuando saben que su compañero, su pareja, su marido... va a llegar a casa., también a diario.