Feminismo y pseudofeminismo

Rosa Luxemburgo



“Descubro en las llamadas cualidades femeninas las huellas de un principio de realidad enfrentado al capitalista”

Jordi de Cambra Bassols es socio de info Libre

(Como contribución a la huelga feminista del 8 de marzo. En el cincuentenario de las revueltas de 1968. Dedicado a mi hija).a competir por la igualdad de mujeres y hombres en la detentación del poder político (por ejemplo, ministras/os), económico (consejeras/os de administración), social (secretarias/os generales de sindicatos) o cultural (directoras/es de cine), no sólo no combate la esencia del poder establecido sino queutilizando sus propios medios de competitividad agresiva machista y sirviendo a sus mismos fines de dominación. Por el contrario, elque permita compartirlo, reivindicando la participación real en la toma de decisiones de todas las mujeres y de todos los hombres (sin distinciones ni privilegios de ningún tipo entre ellas y ellos ni dentro de cada uno de los dos respectivos colectivos). Esta lucha por la, por una parte, está al servicio de la liberación respecto a las relaciones de poder existentes en todas las instituciones sociales (desde la familia y la escuela hasta la empresa y el Estado); y, por otra parte, tiene por objetivo la disolución del poder como dominación (de género, de clase…) y como producción/reproducción de las desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales. El feminismo propone un cambio de paradigma, no una mera reforma pseudofeminista del modelo vigente.Para esta lucha,y fundamental es el papel de las mujeres si aprovechan su privilegiada posición como agentes de socialización (contradictoria y paradójicamente la otra cara de la moneda de la distribución desigualitaria y sexista de los roles sociales propia de la sociedad patriarcal capitalista): en la, por su mayor dedicación e influencia sobre los hijos; y, muy especialmente, en la educación primaria, en la que las maestras ocupan las plazas con abrumadora mayoría. Sin limitar el papel de las mujeres al ámbito educativo (piénsese, por ejemplo, en la importancia de la mujer en la lucha medioambiental), hay que destacar lasque tienen las mujeres en la fase esencial y determinante del proceso de socialización infantil para el aprendizaje e interiorización de valores y, por tanto, para promover una ética que cimente la liberación respecto al sistema de poder establecido y respecto a las desigualdades vigentes, incluida, pero no exclusivamente, la desigualdad entre hombres y mujeres. Lamentablemente la mayoría de mujeres, como la mayoría de hombres, no están dispuestas a luchar por estos ideales genuina y cualitativamente transformadores. La división entre las muy pocas mujeres y los muy pocos hombres que luchan por un cambio de paradigma es un grave error conceptual y estratégico, y sólo favorece a la reproducción de la sociedad patriarcal capitalista.Hay actualmente un ciertoque, en lugar de ser un elemento clave de la denuncia del poder establecido (como lo han sido y lo son otras manifestaciones del feminismo genuino desde sus orígenes), es una. Poder que es concebido y aceptado acríticamente como un hecho dado, incontestable e inmodificable. De otro lado, su misandria indiscriminada y discriminatoria es una forma más de populismo demagógico, combinado con sexismo, al servicio de una minoría de mujeres privilegiadas que compiten por el poder con aquellos hombres (y, aunque muchas menos, mujeres) que lo detentan y con quienes este pseudofeminismo comparte un autoritario y patriarcal anhelo de poder.Ely desigualdades de signo contrario, sino con. Lo cual no está reñido con la necesidad de exigir la igualación real (y no sólo legal) de derechos, obligaciones y libertades de hombres y mujeres. Pero esta igualación sólo se podrá realizar efectivamente para todas las mujeres (y no sólo para una minoría de ellas) si se transforma cualitativamente el modelo social, económico y político vigente. En este modelo, por ejemplo, no habrá una igualación salarial real mientras el omnipotente “mercado” continúe obedeciendo a la “ley” de la oferta y la demanda de fuerza de trabajo; oferta y demanda que están condicionadas por la discriminación patriarcal capitalista de las mujeres en el actual sistema social, económico y político, en el que, además, existen grandísimas desigualdades entre las propias mujeres… aspecto que se olvida demasiado a menudo en el pseudofeminismo.Laes una importante meta parcial por la que lucha el feminismo pero es preciso tener presente desde el principio la necesidad de una transformación cualitativa del modelo vigente. Lano ha de entenderse meramente como la igualación en derechos sino como lay necesidades humanas que contradigan las relaciones sociales y el productivismo/consumismo destructivos existentes. Sólo así se podrá realizar la liberación de la mujer y sólo así la liberación de la mujer podrá dar paso a la liberación del hombre y de la sociedad en su conjunto.