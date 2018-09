¿Llamará Merkel a Sánchez en otoño?

Domingo Sanz

Publicada el 10/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/09/2018 a las 11:37





Domingo Sanz es socio de info Libre

Falta un mes para que se cumpla un año y ni Merkel ni Rajoy, personalmente, han confirmado ni desmentido la llamada que, según se publicó en Alemania, ella le hizo a él a primera hora de la tarde del 1 de octubre de 2017 para queque estaba viendo por televisión. Solo disponemos de la prueba en contrario, dado que por la tarde bajó mucho la tensión y terminaron votando más de dos millones de personas, en miles de urnas, de las que miles de policías españoles no habían conseguido encontrar ni siquiera una, antes de que las primeras papeletas las llenaran de democracia. Porque, y más si se vota contra la amenaza del más fuerte. Aunque solo lo fuera como una movilización pacífica, imprescindible para satisfacer la rebeldía colectiva acumulada durante años de respuestas negativas.Anda Pedro Sánchez entusiasmado ahora con los países hispanos que sí se atreven a juzgar a sus dictadores y a devolver a sus legítimos lo que aquellos émulos de Franco les robaron bajo amenaza. Tan animado está quesobre nuestro pasado, lo que sería creíble si con la otra mano no estuviera retrasando hasta 2030 hacer público lo que sigue oculto del 23F y la dictadura, cosa que obliga a los historiadores españoles a salir al extranjero para investigar sobre España.Este otoño no habrá en Cataluña ni urnas ni más policías de los normales, pero quizás se cierne un peligro mayor y de consecuencias imprevisibles. Pero si Sánchez se atreviera a publicar lo que hizo Rajoy durante cada uno de los 1.440 minutos de aquel 1 de octubre, cosa que debería saber, o exigírselo al ex, dejaría tan parados a Casado y a Rivera que ni PP ni Cs seguirían anunciando cada día una especie de guerra civil de baja intensidad en Catalunya que, de tanto insistir, también cultivan, y Merkel no tendría ni la tentación de llamarle por teléfono para que acabara con ningún espectáculo., que las grandes causas obligan a grandes osadías.