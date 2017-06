Bolivia se rinde ante el trabajo infantil.

El 17 de julio de 2014 se aprobó en La Paz el Código Niño, Niña, Adolescente , con el que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia buscaba “reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente”. Paradójicamente, esta ley ha pasado a la historia como la ley que convirtió aen elSegún el informe más reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2008Esta cifra suponía alrededor de 850.000 niños, porcentaje que subía hasta el 65 % si atendemos sólo a las áreas rurales del país y hasta el 80 % si los niños pertenecen además a pueblo originarios.Ante esta realidad y viendo que la prohibición del trabajo infantil entonces vigente era inútil, la pregunta fue:El Gobierno boliviano optó porPara ello, el presidente Evo Morales se reunió con los representantes de la, un sindicato de niños trabajadores que cuenta con unos 15.000 miembros conocido por demandar abiertamente , en ocasiones mediante multitudinarias protestas Así, el día 6 de agosto de 2014, entró en vigor la ley que fija lospero que contempla la, siempre y cuando la actividad realizada “no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibida por la Ley”.Se optó por brindarbajo el marco de una legislación que les saque de la clandestinidad. Con esto, el Gobierno boliviano buscó mejorar las condiciones de vida de los menores trabajadores mientras su situación económica les impulsara a trabajar para contribuir a su propio sustento y al de sus familias.La lógica que subyace a la regulación es doble. Por una parte, los legisladores se rinden ante la evidencia y reconocen que la prohibición del trabajo infantil no está teniendo efecto. Así pues, la ley busca, con la intención, por tanto, de incentivar un desplazamiento de trabajadores hacia ellas. Asimismo, esta regulación prohíbe específicamente ciertas ocupaciones, como la minería y la construcción, y hace énfasis en las garantías y protecciones de las que debe gozar el menor trabajador.Por otra parte, se incluye un cierto elemento dey las “desarrollada(s) conjuntamente con sus familias en comunidades indígenas originarias campesinas [sic]”. Estas actividades, tales como la siembra, la cosecha o el cuidado de bienes de la naturaleza, sony “tienen como finalidad el desarrollo de destrezas fundamentales y fortalecimiento de la convivencia comunitaria”, según se expone en el texto. Se las considera, por tanto, como algo fundamentalmente distinto del trabajo y se enfatiza que merecen ser respetadas, siempre y cuando no supongan un abuso u obstáculo al desarrollo de los niños.Sin embargo, no queda claro por qué motivo las actividades laborales realizadas en el marco de la comunidad o de la familia gozan de un estatus especial, ni con qué criterios exactos se establece esta distinción. La ley—entran en esta categoría la minería o la albañilería, por ejemplo— y las prohíbe explícitamente. No obstante, esa misma ley no parece contemplar la posibilidad de que las tareas realizadas en el ámbito familiar o comunitarioAparte de brindar protección legal a los niños trabajadores,Esta segunda línea de pensamiento es posiblemente el elemento más problemático de la cuestión, pues el tratar ciertos tipos de trabajo infantil como culturalmente aceptables puede, tal y como pretende hacer el Gobierno boliviano. Que estas prácticas sean, por ahora, tolerables, no las convierte en deseables.De hecho, según la investigación existente, el trabajo infantil tiene un fuerte impacto negativo en el nivel de ingresos futuro de quienes lo llevan a cabo, puesEste fenómeno se conoce como la child labor trap (o trampa del trabajo infantil) y tiene efectos tanto a nivel individual o familiar como colectivo, puesAdemás, la investigación apunta a que el trabajo infantil, pues son las niñas las que tienden a asumir un mayor volumen de responsabilidades, tanto dentro como fuera del hogar.Existen precedentes de políticas públicas que tratan de corregir estos efectos, como el programa Bolsa Escola que se llevó a cabo en Brasil en los años 90. Se trata de un—es decir, de subsidios otorgados a los individuos o familias que cumplan ciertos objetivos, en este caso enviar a sus hijos a la escuela— que consiguió aumentar la asistencia al colegio de niños trabajadores. Bolivia puso en marcha un programa similar en 2006, llamado Bono Juancito Pinto (BJP) , que, parece ser, está teniendo un resultado positivo en tanto queque lo reciben. Sin embargo, no existe consenso a la hora de evaluar si este tipo de programas son efectivos para disminuir el trabajo infantil.En contra de lo que pudiera parecer,y, a tal efecto, creó una Comisión que elaboró un Plan Nacional a diez años para su erradicación progresiva. Sin embargo, esta iniciativa está teniendo un impacto muy limitado , en parte porque no tiene categoría de política pública y por tanto no va acompañado de recursos para ponerlo en práctica de manera efectiva.Las dificultades en su puesta en práctica son otro importante escollo al que se enfrenta la Ley. Respetar las nuevas regulaciones con todos sus detalles es un reto nada sencillo, pues requiere que las autoridades evalúen las solicitudes de permiso de empleo de niños de 10 a 14 años y concedan autorizaciones en los casos permitidos. Sin embargo, l, que según el nuevo código son las responsables de autorizar el trabajo infantil,De modo aún más importante,De hecho, según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos , esta nueva leyLas organizaciones internacionales y de derechos humanos también mostraron su descontento con el Código Niño, Niña, Adolescente. UNICEF, a pesar de apoyar la nueva ley, mostró su preocupación por las eLa OIT manifestó su desacuerdo y tachó la ley de, firmados y ratificados por Bolivia.Casi tres años después de su aprobación,Aun si la ley está bienintencionada, convertir a Bolivia en el único país donde, en ciertos casos, es legal el trabajo a partir de los 10 años hace un reducir los índices de pobreza de modo notable.

Elena Casanovas es graduada en Ciencia Política.

