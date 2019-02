El Arzobispado de Madrid prohíbe proyectar un documental sobre Gaza por presiones de la comunidad judía

Publicada el 01/02/2019 a las 10:59 Actualizada el 01/02/2019 a las 11:44

Con tristeza os comunicamos la suspension por orden de @archimadrid de la proyección del documental "Gaza: una mirada a los ojos de la barbarie"



"El fruto de la Justicia será la Paz" Isaias 32,17.



https://t.co/DiHPhYcPEW pic.twitter.com/ATRvwBgMeI — San Carlos Borromeo (@EntreBorromeos) 31 de enero de 2019

Elha pedido al centro pastoralde Madrid que suspenda la proyección prevista para este viernes del documental, nominado a los premios Goya como mejor cortometraje documental, según han informado fuentes de la Archidiócesis madrileña.El párroco de la San Carlos Borromeo,, ha indicado quedel documental a petición del Arzobispado debido a la "presión" que dicen haber recibido por parte de la comunidad judía para que no se exhiba. "No tenemos capacidad para confrontar esta censura queen este momento cuando personas palestinas están acogidas en torno a la parroquia", ha lamentado.En un comunicado, el centro ha explicado que la proyección tenía como finalidad ofrecer un, a partir de un documental "cuyo valor cultural está avalado por ser nominado a los premios Goya", desde su "compromiso con la realidad del pueblo palestino, un pueblo que sufre y vive una incuestionable falta de derechos". "Muchas personas palestinas viven como refugiadas entre nosotros y son acogidas por esta Comunidad.y en la necesidad de escuchar todas las opiniones, incluidas las de aquellas personas que no piensan como nosotras, por eso nos parece que este documental puede y debe ser proyectado", han insistido.No obstante, han señalado que han decidido acatar la orden de suspender su proyección con la "finalidad dede las personas que actualmente se encuentran acogidas y buscan amparo y protección en este Centro Pastoral y evitarles cualquier perjuicio ante las amenazas que se han ido vertiendo estos días".