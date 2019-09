Violencia y supervivencia en las favelas en la aplaudida 'Pacificado'

Publicada el 26/09/2019 a las 13:56 Actualizada el 26/09/2019 a las 14:15

En un festival de cine muy poco brillante, en muchos aspectos, con escasez de celebridades y un ambiente extraño, como triste, exento de esa alegría y emoción que suele acompañar a este tipo de eventos, se presentaron a concurso dos películas en la jornada del martes, la brasileña Pacificado,, y la canadiense Il pleuvait des oiseaux (Llovieron pájaros), de Louise Archambault.Pacificado, estrenada en Toronto, cuenta con el respaldo de, y se ha estado forjando durante casi siete años por parte de su creador y director Paxton Winters.Todo surgió cuando decidió quedarse a vivir en una favela, Morro dos Prazeres, en Rio de Janeiro. El hilo conductor de la historia en, y la historia transcurre en los días que siguen a los juegos Olímpicos. La policía pacificadora, suponemos que de ahí viene el titulo de esta cinta, intenta poner calma en un frágil territorio, donde la violencia está a la orden del día, y la vida no vale nada.Winters, que estuvo gestando este trabajo viviendo en un lugar tan peligroso como este, quiere, para mostrar como una familia que solo quiere vivir con normalidad, en un lugar tan hostil y cuasi bélico.Los tiroteos y las explosiones forman parte de la cotidianidad, Tati la adolescente protagonista (Cassia Gil), entablaquey que ha sido líder de una comunidad (Bukasa Kabengele).La chica fue elegida en un largo casting allí mismo en la favela, y consiguió su papel, hoy estaba emocionada comentando quey que estaba muy agradecida a todo esto que estaba viviendo por mediación de la película.Es Pacificado una película dura, queque sobrevive en un marco aterrador, donde las leyes las impone la fuerza y la violencia, y donde es muy difícil ser persona y respirar."Todos los días mueren hombres, las cifras de fallecidos de la población negra son abrumadoras y no sale en las noticias porque no interesa", comentaba uno de los actores de la cinta.El rodaje fue muy duro, en este escenario caótico y brutal, pero aquí está hoy participando en esta sección oficial, y enseñando al mundo que a pesar de las dificultades, el esfuerzo y el trabajo de superación puede hacer milagros aun en un lugar tan complicado.La otra cinta a competición ha sido la canadiense Il pleuvait des oiseaux (Llovieron pajaros), basada en la novela homónima der, y dirigida por Louise Archambault.Tres hombres mayores viven lejos de la civilización escondidos en un bosque perdido en un lugar de Canadá con sus respectivos perros, un mundo aparte con plantación de cannabis incluida.Cada uno con sus propios infiernos y circunstancias, llegaron a decidirAllí son felices, tienen de todo, aunque uno de ellos suele ir de vez en cuando a un bar de noche a tocar la guitarra y cantar melodías decadentes.No muy lejos de allí en un hotel aún más decadente, que jamás tiene huéspedes y en cuya decoración abundan los animales disecados, donde un joven y atractivo gerente hospeda furtivamente a su octogenaria tía. Ella no quiere seguir recluida en una residencia psiquiátrica y el accede a esconderla. La novela es una delicia, y, pero esta adaptación es lenta y no llega a aportar la emoción necesaria para traspasar la pantalla.La tía del muchacho conocerá a dos de los ermitaños, pues el tercero decidió dejar este mundo por razones íntimas. En su cabaña, encuentran cartas y cuadros que el hombre había pintado sobre sus fantasmas y los incendios que a su vez está investigando una fotógrafa que aparece en escena y más tarde en el vació hotel, aquellos incendios arrasaron el lugar hace ya muchos años.La anciana recién llegada, ha tenido una vida traumática y truncada, internada desde su más tierna juventud en varios centros psiquiátricos, y recibiendo brutales tratamientos, l. Uno de los hombres se sentirá atraído por ella en todos los aspectos y comenzarán una tierna historia de amor en el ocaso de sus días.La cinta ha resultado, aunque los paisajes son hermosos, con lagos de cálidas aguas cristalinas, árboles inmensos, montañas perdidas, pero falta corazón a pesar de este amor tardío tan enternecedor.