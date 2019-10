Javier Cercas, Premio Planeta 2019

Publicada el 15/10/2019 a las 23:43 Actualizada el 16/10/2019 a las 00:18

Dos miradas sobre el pasado

Una edición de espaldas a la sentencia del procés

Sorpresa en el Premio Planeta. En la noche del martes, entre grandes festejos, el jurado señaló al escritor, responsable de títulos como Soldados de Salamina, como ganador de la edición número 68 del premio por la novela Terra alta, descrita por el autor como una novela policiaca. Junto a él,, autor de Ordesa y finalista al galardón con la novela Alegría. Con esta decisión, el galardón daba un volantazo con respecto a su estrategia de los últimos años, centrada en señalar acomo Santiago Posteguillo (2018), Javier Sierra (2017) o Dolores Redondo (2016), pero menos reconocidos en los círculos de la alta literatura, para laurear a escritores de gran prestigio en este ámbito. El fallo del jurado supone además un severo golpe a la principal competencia del Grupo Planeta,, de cuyo catálogo formaban parte ambos escritores; Cercas en Literatura Random House y Vilas en Alfaguara.El jurado anunció su decisión, como de costumbre, cerca de la medianoche del martes 15 de octubre, a lo largo de una gala celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona, con la presencia de. Planeta se vestía de gala, primero por el, que obligaba a buscar un espacio más festivo que el Palacio de Congresos, donde suele celebrarse. Pero el MNAC servía también para marcar una muesca en la historia del Premio Planeta, que con estos nombres abandonaba —quizás momentáneamente— la senda del criterio comercial para recuperar una cierta estirpe literaria: la de Eduardo Mendoza (premiado en 2010), la de Juan José Millás (2007), la de Soledad Puértolas (1989)…El Planeta está dotado con, más los 150.250 euros del finalista, lo que hace de él uno de los galardones literarios mejor compensados económicamente del mundo, algo que se combina con un plan de distribución y comunicación abrumador por parte de la editorial. Esta cuantía, más lo que suma la celebración del premio y el gran despliegue publicitario y comunicativo, exige la, muy ambiciosas teniendo en cuenta los números que maneja actualmente el mundo editorial. Con Cercas y Vilas, autores de best sellers a su manera —aunque sus cifras no sean comparables quizás a las de los últimos premiados—, el grupo editorial pretende conquistar a la vez al público y a la crítica —o a un cierto tipo de crítica—.Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) tiene en su currículum novelas que han marcado el debate literario español, como, libros de gran recorrido internacional. Manuel Vilas (Barbastro, 1962), conocidocon libros como Calor o Resurrección, llegó al gran público, ya como novelista, con, una narración dedicada a la orfandad y la ausencia considerada uno de los mejores libros de 2018 . A sus espaldas quedan también libros como España o El luminoso regalo. La novela de Cercas, presentada bajo el título de Cristales rotos (y él mismo bajo el seudónimo de Melchor Marín) iba escalando puestos junto a la de Vilas, presentada como Tal como éramos con el seudónimo de Viveca Lindfors., presentada bajo el título de Cristales rotos, es, según la descripción ofrecida por el jurado en la rueda de prensa del lunes, "una novela policiaca, teñida de índole psicológico". Cercas aseguraba, en su discurso de agradecimiento, que algunos de sus trabajos anteriores eran, en realidad, del género noir, aunque "un poco especiales": "a veces los culpables se conocían en la primera página". En este título, explicaba, se ha propuesto ceñirse a los parámetros del género. Aunque la trama se desarrolla en torno a lade la comarca catalana, lo más llamativo es quizás la descripción que se hacía de su joven detective: Melchor Marín, exconvicto y actual mosso d’esquadra,de Cambrils de 2017.Alegría, presentada bajo el título de Tal como éramos, compone según la descripción del jurado "una mirada lúcida y descarnada de la sociedad española" a través de lo que el propio Vilas definía como "una historia muy sencilla y muy común:de su vida se da cuenta de que la alegría es el sentimiento más importante de la vida". Junto a esta reflexión sobre la alegría, la felicidad y la memoria, Vilas regresa a territorio conocido: la raíz familiar, los afectos y "un tema ancestral y atávico", decía el escritor, "que es la relación entre padres e hijos". Es de suponer que este título no cae lejos de Ordesa, un volumen autobiográfico —también lo es Alegría, según anunciaba— que tenía algo de luto por sus progenitores y por la vida que se acababa con ellos.Para ambos escritores, el Premio Planeta supone un giro sustancial en sus carreras. Lo decía explícitamente Cercas, que confesaba que con su última novela, El monarca de las sombras, "había llegado a un límite": "Desde Soldados de Salamina veía una continuidad, pero ahí se acababa para mí una manera de hacer las cosas.". Para Vilas, que con el éxito de Ordesa había ampliado por mucho su base de lectores, supone un: hubiera sido muy difícil pronosticar que el prestigioso poeta de la editorial Visor ganara algún día un premio de tan amplio calado social como este.Planeta recibió para esta564 manuscritos, unos 80 menos que el año anterior, la mayoría de ellas provenientes de España (306), seguida por América Latina (132). El jurado del premio, formado por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y la editora Belén López –que actúa como voz del sello y secretaria con voto–, decidió como de costumbre entre una terna de 10 novelas, de las que seis se presentaban bajo seudónimo. Durante la cena, y como es habitual, el jurado cenaba en una sala independiente mientras deliberaba: en realidad, los medios comenzarona conocer la identidad de los ganadores desde primera hora de la tarde.Seis de las novelas presentadas entraban dentro del género policiaco o del thriller, algo que fue destacado por el jurado en la rueda de prensa previa a la entrega , celebrada el lunes. "El Planeta busca lectores, no necesariamente autores. Los que se presentan al premiode ese momento. Hay un gusto por el relato policial porque es lo que la gente está leyendo con fruición", dijo Juan Eslava Galán, como portavoz del jurado. Los ganadores, sin embargo, contradijeron esta observación. La gala transcurrió sin incidentes , pese a que, a la misma hora, la policía cargaba contra los manifestantes proindependencia concentrados frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona. Con todo, la celebración contó con una mayor presencia institucional de la que se esperaba, quizás por el renombre de los premiados, quizás con la voluntad de lanzar un (difícil) mensaje de normalidad política. En el MNAC estaban, presidenta del Congreso, y, vicepresidenta del Gobierno, además de, ministro de Cultura, y, alcaldesa de Barcelona, que abandonó el acto antes de lo previsto para atender a los disturbios que se producían en la ciudad. No hubo representación del Govern de Catalunya, como ya sucedió el pasado año.El lunes, el presidente del grupo, José Creuheras, se pronunció de manera personal sobre la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, hecha pública horas antes: "España es un país afortunadamente democrático, es un Estado de derecho.". La sede del Grupo Planeta, que comprende la cadena de radio Onda Cero, el periódico La Razón, el conglomerado audiovisual Atresmedia y un conjunto de centros de educación universitaria, además de más de 40 sellos editoriales, está desplazada a Madrid desde el pasado 2017, cuando se unió a la cascada de empresas que modificaron su domicilio social y fiscal como reacción al proceso de independencia.