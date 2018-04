"Capacidad financiera" suficiente

@sanchezcastejon El tiempo nos ha dado la razón. Llevamos tiempo diciendo que hay capacidad financiera para subir las pensiones según la evolución del IPC. Pero que no lo hagan sólo este año. Las pensiones son un derecho y debe acordarse en el Pacto de Toledo. #RoboCifuentesARV — PSOE (@PSOE) 25 de abril de 2018

"Se le ha caído la cara de vergüenza"

La reforma de pensiones de 2013 está "agotada"

Una "bofetada" a Rivera

"Sólo piensan en las personas cuando se manifiestan"

Una medida "aún insuficiente"

El presidente del Gobierno,, ha sellado este miércoles un acuerdo con el PNV para superar la primera votación en el Congreso de los presupuestos generales del Estado de 2018 a cambio de unay retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. Estas son las reacciones políticas y sindicales que ha provocado la decisión:El líder del PSOE,, ha saludado laque representa, a su juicio, el acuerdo sellado a última hora entre el Gobierno y el PNV por el que se subirán las pensiones al ritmo del IPC, como exigían los socialistas.En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Sánchez ha subrayado que el pacto entre el Gobierno y el PNV demuestra que el sistema público de pensiones sí tienepara garantizar la evolución de las prestaciones en función del coste de la vida, como ocurre en otros países europeos.Además, el secretario general del PSOE ha criticado que la recepción de unas pensiones "dignas" esté a expensas de la negociación de los presupuestos del Gobierno en lugar de estarPor eso, ha instado al PP a trabajar porque suponga "levantar para siempre" el índice de revalorización de las pensiones, según el cual estas prestaciones sólo deberían subir un 0,25%, independientemente del IPC.Sánchez también ha urgido a encontrar soluciones paray a garantizar el mantenimiento del Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones.Por su parte, el secretario general de Podemos,, ha manifestado que el Gobierno ha aceptado subir las pensiones al ritmo de la inflación, tal y como le reclamaba gran parte de la oposición,y a que a algunos "se les ha caído la cara de vergüenza"."Es claramente la demostración de que los pensionistas tenían razón y que el Gobierno se equivocó. Gracias a que los pensionistas salieron a la calle, algunos han tenido que rectificar y", ha dicho en los pasillos del Congreso., se ha preguntado Iglesias, que ha recordado que "los señores del PP decían que las manifestaciones y las pancartas no servían para nada". "Pues ahora han visto que sí porque, si no fuera por eso, no habrían tenido que dar marcha atrás", ha concluido.El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, también ha dado larespecto a la subida de las pensiones, si bien ha opinado que la reforma de pensiones de 2013 está "agotada" y ha recordado que en el Pacto de Toledo había un "consenso generalizado" para que se ligasen al IPC.En declaraciones a los periodistas antes de reanudarse el debate de totalidad sobre los presupuestos, Campuzano ha recordado que en la Comisión del Pacto de Toledopara que se acordase ligar las pensiones conforme al IPC.En todo caso, ha dado la "bienvenida" a que el PP haya rectificado, si bien ha recalcado que la reforma de las pensiones de 2013al no contar con "acuerdos políticos amplios". "La reforma se ha agotado cuando el PP ha perdido la mayoría absoluta", ha enfatizado.El portavoz de Compromís,, ha estimado que el acuerdo entre el Ejecutivo y el PNV supone, Albert Rivera, y refleja que las cuentas son "manifiestamente mejorables".Así lo ha señalado Baldoví en una rueda de prensa en el Congreso tras el inicio del, minutos después de que el diputado del PNV, Aitor Esteban, anunciase un acuerdo con el Gobierno para subir las pensiones conforme al IPC y apoyar por tanto las nuevas cuentas.Baldoví ha opinado que el anuncio refleja que los PGE eran "manifiestamente mejorables", si bien ha avanzado que si se incorporan las enmiendas parciales para incrementar las pensiones,, aunque mantendrá su enmienda a la totalidad.Según ha explicado, Compromís continuará con su solicitud de devolución de los presupuestos porque entiende quey suponen un "insulto" a los ciudadanos valencianos, ya que conllevan un 12% menos de gasto por habitante y sitúa a la región entre las últimas en inversión, con 67 euros por debajo de la media española.La portavoz de EH-Bildu en el CongresoMarian Beitialarrangoitia ha calificado el acuerdo como: "La derecha española y vasca demuestran que sólo piensan en beneficio de las personas cuando estas se manifiestan en la calle".Ha dicho también que las cuentas defendidas por Montoro son "antisociales" y que. En una rueda de prensa tras la primera parte del debate de totalidad de los presupuestos, Beitialarrangoitia ha reconocido que "los pensionistas valorarán" esta subida, aunque cree que la medida "no va a dignificar las pensiones".Así, ha afirmado que "más de un 50% de los pensionistas siguen cobrando por debajo de 800 euros y eso" y que los presupuestos están, a su juicio, "bastante alejados de la realidad y llenos de promesas que quién sabe si se van a aprobar".Asimismo, el sindicato CCOO ha celebrado que el Ejecutivo de Rajoy haya avanzado "en una rectificación", al anunciar un acuerdo con el PNV para subir las pensiones un 1,6% este año y revalorizarlas con el IPC en 2019, pero ha indicado que se trata de"Estas propuestas, si se confirman, se abren caminoque han tenido lugar a lo largo de estos meses en multitud de ciudades y en las que han participado centenares de miles de jóvenes y mayores en defensa de los aspectos básicos de la protección social", ha subrayado el sindicato, tras afirmar que sin su movilización, no hubieran sido posible las modificaciones anunciadas.Para CCOO, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2018 y 2019 es positivo, "sin duda", pero si no se corrige la reforma de 2013, el 1 de enero de 2020y se volverá a una subida de las pensiones del 0,25%.Sobre el aplazamiento de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023, frente a la intención inicial del Gobierno de hacerlo en 2019, ha considerado quegenerado por la reforma "impuesta en solitario" por el PP en 2013, pero no corrige la regulación del factor de sostenibilidad que rechaza el sindicato. "Por tanto, es una buena noticia que no se aplique en 2019, pero el problema sigue ahí, aún desplazado en el tiempo", advierte CCOO.El sindicato ha insistido además en la necesidad de que todas estas materias sean abordadas tantocomo en la correspondiente mesa del diálogo social, ya que el sistema público de pensiones requiere "visión a largo plazo" y el "máximo consenso posible", más que "improvisaciones" motivadas por necesidades coyunturales.