Las mujeres españolas trabajan "gratis" desde el 7 de noviembre

Publicada el 03/11/2019 a las 17:14 Actualizada el 03/11/2019 a las 17:36

Las europeas trabajan gratis desde el 3 de noviembre

Las mujeres españolas no cobran por sus labores profesionales en comparación con sus compañeros los hombres a partir de este jueves 7 de noviembre, por lo quehasta el 31 de diciembre, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2017 facilitados por UGT. España, según este estudio, es el segundo país donde más ha aumentado la brecha salarial (un 0,9%), mientras que en el conjunto de la Unión Europea la brecha ha descendido un 0,20%, informa Europa Press.Para UGT, la brecha salarial persiste en España por la resistencia de las empresas a aplicar la, ya que "les supone un consistente ahorro económico que engrosan en beneficios". Por ello, el sindicato ha reclamado "más celeridad" en el avance de las políticas de igualdad e impulsar una ley de igualdad salarial para "eliminar la discriminación y la brecha salarial" por razón de sexo de forma "eficaz y efectiva".A partir del 7 de noviembre, UGT relanzará la campaña que desarrolla todos los años desde 2016, para denunciar la brecha salarial entre mujeres y hombres, atendiendo a los datos de Eurostat que analiza salarios hora. Según los últimos datos disponibles de Eurostat,, un 0,9%, por detrás de Malta, donde se incrementó un 1,2% (no se han facilitado datos de Irlanda y Grecia). Por contra, en el conjunto de la UE, la brecha ha descendido un 0,20%.De los 27 países analizados, la brecha salarial ha descendido en 16, respecto al año anterior, y en 10 ha aumentado. España registró una brecha salarial del 15,1%, por debajo de la media de la UE que se situó en el 16%. UGT ha calificado de, ya que, a su juicio, varias medidas se "implantarán de manera progresiva" y es "negativo que se ralenticen".En este contexto, ha destacado que la discriminación salarial es, de todas las discriminaciones que sufren las mujeres, la que "más dificultades entraña para ser erradicada". "El motivo solo es explicable desde el coste económico que tiene para las empresas erradicar dicha discriminación salarial, a la que llaman brecha", ha precisado el sindicato.Asimismo, UGT ha asegurado que solo legislando "adecuadamente" será posible que las mujeres hagan efectivo su derecho fundamental a cobrar lo mismo que los hombres cuando realizan trabajos iguales o de igual valor., ha sentenciado.Por su parte, las mujeres europeas comienzan a trabajar "gratis" desde el 3 de noviembre y sólo ocupan el, según el último estudio publicado por el Instituto Europeo por la Igualdad de Género en el mes de octubre.El estudio revela que las, una cifra que en el caso de las. España ha sacado "su peor nota" en cuanto a igualdad en el apartado de poder, que refleja que los cargos directivos y de supervisión están ocupados por hombres.Aunque la presencia de la mujer en el, solo un 21% ocupa puestos dentro de los consejos de administración de las grandes empresas en España, mientras que la que la media europea se sitúa en el 25% y solo Francia alcanza la cifra del 40%.Respecto a las tareas domésticas no remuneradas, el estudio refleja que siguen recayendo principalmente sobre las mujeres, ya que el, frente al 28% de los hombres españoles.Estos datos se traducen en una menor presencia de las mujeres en el mercado laboral. En concreto, alrededor del 24% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, en comparación con el 7% de los hombres. En promedio, las mujeres trabajan 35 horas por semana y los hombres trabajan 40. Además, las mujeres cotizan hasta cinco años menos que los hombres, 32,8% frente al 37,2%.