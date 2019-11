Uber comienza a dar servicio de taxi en Madrid.

Publicada el 22/11/2019 a las 09:04 Actualizada el 22/11/2019 a las 09:41

Uber comienza este viernes aUberX, la misma con la que presta servicio de vehículo de alquiler con conductor (VTC), según anunció la multinacional estadounidense.La firmacuatro meses después de que el pasado mes de julio ya lo hiciera Cabify.En ambos casos se trata de laurbano que mantienen una batalla desde hace años, que les ha llevado a protagonizar distintas movilizaciones y paros.Uber comienza a dar servicio de taxi al integrar los 50 vehículos de este tipo de la empresa Ciudad de Taxi, con la que la plataforma asegura haber firmado"tras varios meses de trabajo con asociaciones y taxistas independientes".Cabify, de su lado, asegura contar ya conintegrados en su plataforma, que también da servicio de taxi en Santander y Valencia y que "en los próximos meses" prevé ofrecerlo también en Barcelona.En el caso de Uber, asegura que. Esto es, cuando un cliente pida un coche a través de su App irá a recogerlo el vehículo más cercano, ya sea un taxi o un VTC.Así, a partir de este viernes, cuando un usuario solicite un viaje de UberX, la aplicación le informará de si el servicio asignadoUber asegura que las prestaciones ypara los dos tipos de vehículos, de forma que tendrán precio cerrado, sistema de pago instantáneo y la posibilidad de compartir tarifa.En este sentido, Uber explica que integra al taxipor la Comunidad de Madrid, que les permite precisamente ofertar el precio cerrado con antelación y 'carreras compartidas'. Además, la multinacional dice que ha "mantenido conversaciones" con el Gobierno regional para "adecuar su operativa a dicho reglamento".Uber considera que, que reducirán el tiempo de espera cuando piden un coche en su App, y también a los taxistas.



Requisitos de los taxis: cómodo y limpio



Así, dice garantizar a los taxistas que se sumen a UberX el acceso a "toda la tecnología que ha permitido a conductores de todo el mundo aumentar su tasa de ocupación y sus ingresos", entre la que señaló los "mapas predictivos de demanda" o la posibilidad de recibir un viaje en una zona cercana al destino antes de terminar el actual.



No obstante, los taxis que se unan a la plataforma deberán cumplir con los "estándares de calidad de Uber", iguales a los de sus coches de VTC.



En concreto, demandará que el vehículo tenga "determinadas características que garanticen la comodidad y la seguridad del usuario", cumplir con unos "requisitos específicos de mantenimiento y limpieza", y someterse a la valoración de los viajeros.



Uber, a través de UberX, da servicios de VTC en Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Jerez, A Coruña y Bilbao. La firma salió de Barcelona a comienzos de año cuando el Govern aprobó la norma que obliga a pedir uno de estos coches con antelación.



La reacción de la patronal



La patronal del taxi Fedetaxi considera una "victoria" del sector el hecho de que Uber integre a este tipo de vehículos en su aplicación, al estimar que "prueba que el modelo de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) no ha sido rentable para estas plataformas pese a su competencia desleal y el incumplimiento de la normativa".



"Por ello, tras haber intentado desmantelar y arruinar el modelo de taxi y sustituirlo por un mercado desregulado, finalmente han tenido que abandonar esas posiciones y reorientar su estrategia oligopolista hacía la entrada en el mercado regulado del taxi", indica Fedetaxi en un comunicado.



Máxima preocupación



No obstante, los taxistas aseguran tener una "máxima preocupación" ante la posibilidad de que "la manera en que se ha ido desenvolviendo Uber en España y sus sistemáticos incumplimientos de legislación en su operativa con VTC se extiendan a su intermediación en el servicio público de taxi".



Por ello, Fedetaxi lanzó un aviso a los taxistas y, "como organización mayoritaria del sector", insta a Uber a "garantizar el cumplimiento pleno de la normativa de transportes, respetando tanto las reservas del mercado del taxi (paradas y contratación en calle) con las VTC, como las condiciones esenciales del servicio público de taxi".