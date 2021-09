La luz mantiene encendido el debate político y este lunes se pagará el precio más alto (por ahora) de la historia

Publicada el 06/09/2021 a las 06:00

El precio de la luz sigue sin dar tregua. Con prácticamente todo el país preguntándose a qué hora poner la lavadora o encender cualquier electrodoméstico de la casa para ahorrar algunos céntimos en la factura y tras un fin de semana de récord, el lunes se convertirá (por ahora y hasta la subasta que determinará el montante del martes) en la jornada con la luz más cara de la historia en España. En concreto, llegará hasta los 132,65 euros por megavatio hora (MWh) de media. Esto supone 4 euros más que este domingo, 8 euros más que el pasado lunes y multiplica por cuatro lo que se pagaba hace doce meses.

Por franjas horarias, la hora más barata de este lunes tendrá lugar entre las 4 y las 5 de la mañana, cuando bajará hasta los 108,52 euros. En el otro lado de la balanza, entre las 20 y las 21 será la más cara: el precio se disparará hasta los 153,63 euros.

Y estos precios después de un fin de semana en el que precio ha bajado ligeramente con respecto al resto de la semana, pero que mantuvo el coste medio muy por encima de los 100 euros. Tanto el sábado como el domingo establecieron sendas marcas históricas con el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista en 134,89 y en 128,70 euros/MWh respectivamente.

"Cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018"

Con estas cifras, esta escalada en el precio de la luz que se lleva arrastrando durante todo el verano está marcando el inicio del curso político. En su primera entrevista tras las vacaciones estivales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que cuando acabe 2021 los españoles vean que habrán pagado de luz lo mismo que en 2018. En El País, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja "con un plan para llegar a un compromiso concreto": "Que todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado".

Sánchez también ha planteado que "no tiene sentido" plantear este debate como algo "diario" porque "no pagamos la luz a diario" y "el recibo de la luz lo pagamos mensualmente". En su opinión, lo que puede hacer el Gobierno es amortiguar la evolución de ese precio mayorista. "Primero, con reformas estructurales, con una apuesta decidida por las energías renovables, no solo por cuestiones de cambio climático, sino porque es más barata", ha explicado el presidente, que ha apuntado que su Gobierno ya ha puesto en marcha reformas estructurales, que baraja la creación de "un consumo mínimo vital" y que ya ha rebajado el IVA del 21 al 10%, una medida que beneficia a "28 millones de consumidores y a 2,8 millones de empresas"

Díaz, satisfecha porque Sánchez "se compromete a bajar el precio"

Estas palabras de Sánchez han gustado a sus socios de coalición. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado satisfecha porque "hoy el presidente del Gobierno se arremanga y nos dice que se compromete a bajar el precio de la luz". Desde Gijón, donde ha participado en la segunda edición de la Universidad Popular Asturiana organizada por Podemos en Asturias, la también ministra de Trabajo también ha insistido en la bajada del IVA y se ha mostrado especialmente crítica con el líder del PP, Pablo Casado. "Me quedo perpleja cuando oigo al principal líder de la oposición hablar de bajar impuestos a la electricidad. Curiosamente los que piden bajar los impuestos en la electricidad no han votado a favor de estas medidas. Lo tienen que explicar", ha asegurado Díaz.

Por su parte, su compañero en el Consejo de Ministros, Alberto Garzón, ha insistido en una entrevista en la Cadena Ser en las propuestas de Unidas Podemos para evitar más subidas del precio de la luz. En concreto, se ha referido a la regulación de los precios y la intervención del mercado eléctrico mediante la creación de una empresa pública de energía. Sobre esta eléctrica pública, Sánchez ha dejado claro, en cambio, que este asunto se discutió en el programa de coalición "y quedó fuera". El ministro de Consumo ha defendido que hay "muchas formas" de intervenir el mercado, desde la fórmula más conocida y "caricaturizada", en su opinión, como es la de la nacionalización, hasta la fórmula de "ir recogiendo el final de las concesiones, que son a lo largo de muchos años, pero empiezan ya el año que viene, ir acumulando todo ese potencial y esos mecanismos e instrumentos en un actor público".

Casado: "Con Sánchez la luz sube un 200%"

Más escéptica con el anuncio de Sánchez ha sido la oposición. Desde el PP, Pablo Casado ha criticado en Twitter que Sánchez pidiese la dimisión de Mariano Rajoy si la luz subía el 8% "cuando ahora, con él en el Gobierno, ha subido un 200%". Asimismo, el presidente de los conservadores también ha reprochado al líder del Ejecutivo sus críticas a las comunidades "por no ejecutar fondos" y por hablar de "recuperación justa" cuando "el PSOE que nos dejó 3 recesiones, y de corrupción en la Andalucía que sufrió sus ERE".

Sánchez pedía la dimisión de Rajoy si la luz subía el 8% y con él sube el 200%.

Critica a CCAA por no ejecutar fondos y él solo ejecuta 2M€ de 14.000M€.

Y habla de recuperación justa el PSOE que nos dejó 3 recesiones, y de corrupción en la Andalucía que sufrió sus ERE. El colmo pic.twitter.com/UuXzbBmxYx — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 5, 2021

En Ciudadanos, por su parte, se preguntan cómo va a conseguir Sánchez que, a finales de 2021, los ciudadanos paguen los mismo que en 2018, cuando "a día de hoy siguen sin dar ninguna solución a la escalada de precios históricos máximos que estamos teniendo". En una rueda de prensa desde Jerez recogida por Europa Press, la diputada nacional y miembro de la Ejecutiva Nacional de la formación naranja María del Carmen Martínez ha preguntado al Gobierno cómo lo van a lograr: "Desde Ciudadanos creemos que se trata de un asunto de especial importancia al que no se le está dando, desde el Gobierno de España, soluciones reales que ayuden minimizar el impacto que tanto en las familias, autónomos y pymes están teniendo en estas semanas".

Agosto, el mes más caro de la historia

El anuncio de Sánchez llega en la misma semana que arrancó con la comparecencia de Teresa Ribera en el Congreso para dar explicaciones sobre esta escalada del precio de la luz. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica fue tajante el pasado lunes y descartó las propuestas de su socio de coalición para fijar precios máximos de la energía alegando que va en contra de la normativa europea. Eso sí, abrió la puerta a poner en práctica una batería de medidas que acaben paliando el gasto de los consumidores. Entre ellas, se mostró abierta a "reformar el sistema de concesiones hidroeléctricas", así como a impulsar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y los mecanismos aprobados para rebajar los llamados beneficios caídos del cielo, iniciativas que ya se tramitan en la Cámara baja.

Esta comparecencia llegaba a finales de un agosto que se cerró el pasado miércoles con el precio medio del mes alcanzase los 106 euros/MWh, el mes más caro de la historia, tras el de julio, que ya marcó otro récord, con un precio de 92,4 euros. Y septiembre no ha empezado mejor: los tres primeros días ya tienen el récord de contar con los tres precios más altos jamás vistos en el mercado mayorista.