La rendición estable

Como me sobraba tiempo libre y después del trabajo no tenía mucho que hacer en casa, me apunté a un cursillo de desarrollo personal. Me enseñaron a expresarme con propiedad y a ordenar mis prioridades. El curso era gratis, como todo en esta maldita ciudad, pero se aprendía muchísimo y muy deprisa. Una vez que aprendí a ordenar mis prioridades me di cuenta que no tenía prioridades que ordenar, pero mi profesora me dijo que no me preocupara, que el cursillo me serviría para ordenar cualquier otra cosa, el cajón de los calcetines, por ejemplo.