Yolanda Álvarez, cesada como corresponsal en Gaza en tiempos de PP, la más votada para el nuevo Consejo de Informativos de TVE

Publicada el 09/02/2019 a las 12:14 Actualizada el 09/02/2019 a las 12:57

Yolanda Álvarez (339). Isabel Terán (273). Alazne Maturana (270). Manuel Aguilar (245). Diego Arizpeleta (243). Víctor García (206). Oscar Martínez (206). Irene Chico (205). Roberto Lakidain (169). Natalia Garmendia (166). María Ángela Gonzalo (128). Por el centro Territorial de Cataluña, Vanessa Benedicto (64) y Francisca Campoy (63).

info Libre

En RTVE estamos de jornada electoral. Renovamos los Consejos de Informativos, nuestro mejor instrumento para defender un ejercicio digno de la profesión. #defiendeRTVE #RTVEdetodxs pic.twitter.com/tuSiNklGWr — C.Informativos TVE (@CdItve) 8 de febrero de 2019

Yolanda Álvarez, corresponsal en Gaza destituida por presiones del gobierno de Israel en 2015 , ha sido la más votada en las elecciones para renovar el Consejo de Informativos de TVE . Junto a ella han sido elegidos los otros doce miembros que conformarán el órgano de representación de la redacción durante dos años. Entre ellos, y vuelven tres profesionales que ya habían pertenecido al Consejo: Manuel Aguilar, Alazne Maturana y Roberto Lakidain.: Carmen Sastre, editora del telediario 1, Myriam Noblejas, editora adjunta; y Vicente Gil-Dávila, jefe de realización, a pesar de haber contado con el apoyo a pie de urna de otros directivos de ese tiempo como Jenaro Castro, Pedro Carreño o Cecilia Gómez Salgado.Esta es, con los votos obtenidos:Se da la circunstancia de que. Un caso especialmente significativo es el de, cesada como corresponsal en Gaza en marzo de 2015, tras las presiones sobre el gobierno español de la embajada de Israel. De hecho, pocas horas después, el diputado del PP Agustín Conde celebró públicamente esa destitución y acusó a la periodista de "parecer una activista de Hamás en contra de Israel".En aquellos momentos, y en conversación con, Álvarez destacaba las múltiples muestras de apoyo recibidas y se declaraba convencida de que "la ciudadanía quiere un periodismo independiente y de calidad, que no obedezca a servilismos ni intereses políticos ni económicos. Creo que quien ha emitido esa descalificación deja en evidencia que mi no renovación en Jerusalén, después de las conocidas presiones de la Embajada de Israel TVE sobre mi cobertura de la guerra de Gaza,. Me parece una injuria, pero también una torpeza, porque deja a las claras que desde dentro del partido que gobierna –no olvidemos que es un portavoz en el Congreso–había voces que pedían mi cese con los mismos argumentos insidiosos que ha utilizado la Embajada para desacreditar mi trabajo". Tras estos hechos, la periodista ha sido distinguida con numerosos premios profesionales a la libertad de expresión, y desempeña su trabajo en el programa En Portada La segunda con más votos ha sido, integrada en el espacio ¿Te acuerdas?, tras haber permanecido adscrita a programas minoritarios durante la etapa del PP. Le sigueque ya estuvo integrada en anteriores Consejos durante los años en que permaneció como redactora en el País Vasco. En el mismo caso se encuentra, documentalista, que fue secretario de este órgano hasta hace dos años, y figura en el colectivo Teledetodos., redactor, fue jefe de Internacional bajo el mandato de Julio Somoano, cesado por Álvarez Gundín, pasó a Deportes, y con la actual dirección ha vuelto a Internacional como redactor de base. En Internacional también está, traído de RNE por Somoano como editor del Matinal, fue destituido al poco de acceder al cargo. Entre sus compañeros está considerado como un buen profesional, sobrio y de ideas claras, pero apareció en imágenes de protesta ante el despacho de Álvarez Gundín, cuando cambio a los responsables de áreas y edición, y fue marginado.es un reportero gráfico muy querido por el conjunto de la redacción, aprecio con el que también cuenta, documentalista.que figuró en el primer Consejo de Informativos elegido tras la aprobación de la ley, está además entre los veinte candidatos para la nueva cúpula de RTVE que han obtenido mayor puntuación. Desempeña su trabajo en Centro Territorial de Andalucía, como, profesional muy valorada al mantener frente a la anterior dirección la defensa a ultranza de los principios deontológicos.es redactora de base en los fines de semana.Por último,han sido elegidas en el centro de Sant Cugat y han estado en primera línea en las denuncias por malas prácticas durante los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017. De hecho Benedicto fue la que empezó a quejarse con el lema "Vergonya" por el referéndum del 1-O, protesta que fue seguida por buena parte de las redacciones en ese centro y en Torrespaña.Hay que destacar que, muchos de los cuales han desempeñado, con su presidente Alejandro Caballero a la cabeza, la lucha contra las censuras y manipulaciones cometidas por las dos direcciones nombradas por el PP. Durante esos años, se llevaron esas malas prácticas ante el parlamento español y el europeo, se recabaron miles de firmas contra ellas y se animó el movimiento para que la dirección de RTVE fuera elegida con consenso político y por concurso público.