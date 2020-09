Publicada el 10/09/2020 a las 11:16 Actualizada el 10/09/2020 a las 11:27

Las entrevistas de Pablo Motos a sus invitadas en El Hormiguero son en ocasiones criticadas por los comentarios tachados de machistas del presentador, pero el pasado lunes la que le puso en un aprieto fue Luna Fulgencio, una actriz de 9 años que había acudido al programa a promocionar la película Padre no hay más que uno 2.

Motos le preguntó si le gustaba algún chico o famoso, a lo que la niña le respondió, tras pensárselo un momento, que le gustaba Blanca Suárez. El presentador, que había hecho referencia a atracción romántica, reculó: "pero bueno, te gusta como actriz". Con sus palabras, Motos encerró a la niña en la trampa de la heterosexualidad obligatoria, han asegurado varios teleespectadores en redes sociales: asumiendo que actores como Antonio Banderas (60) o Mario Casas (34) podían entrar en sus gustos personales, pero Blanca Suárez no.

Santiago Segura, que acudía de invitado con la pequeña, le preguntó directamente a Motos "¿y tú a qué te referías?". Lejos de asumir el error, Motos insistió: "no tienes novio ni nada". Entonces, Luna respondió con toda sinceridad: "No, no. ¡Que tengo nueve años, no veintiséis!".

Luna tiene 9 años, dice que le gusta Blanca Suárez y Pablo Motos responde "pero bueno te gusta como actriz". Y esa es la homofobia cotidiana y la vergüenza que nos inculcáis desde pequeños: la heterosexualidad bien, pero la homosexualidad mal. Luego que si los queers adoctrinan. https://t.co/2jx4BicXHs September 10, 2020

No es la primera vez que Pablo Motos se enfrenta a críticas por este tipo de preguntas a sus entrevistadas, pero tal vez sea la actriz más joven que se ha visto involucrada en una polémica en El Hormiguero. Este usuario de Twitter recalcó en una publicación: "Y esa es la homofobia cotidiana y la vergüenza que nos inculcáis desde pequeños: la heterosexualidad bien, pero la homosexualidad mal".