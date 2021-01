Cuando Joe Biden y Kamala Harris juraron este miércoles su cargo en las escaleras del Capitolio como presidente y vicepresidenta de EEUU también heredaron las cuentas oficiales en redes sociales de sus antecesores, es decir, la de @POTUS y la de @VP. Mientras Facebook, Instagram, YouTube o Snapchat pasaron los perfiles gubernamentales a la nueva Administración manteniendo sus seguidores y archivando las publicaciones de la de Donald Trump, Twitter decidió resetearlos.

La decisión de la plataforma no fue una resolución de última hora después de lo sucedido el pasado día 6 de enero tras el ataque al Capitolio y que terminó con la cuenta personal del ya expresidente suspendida indefinidamente. A finales de diciembre, Twitter ya anunció que los seguidores con los que contaba la cuenta de @POTUS perteneciente a Trump no se trasladarían a la de Biden. Este plan es radicalmente opuesto a lo sucedido hace cuatro años con Barack Obama, cuando sí que se mantuvieron.

El director de estrategia digital de Biden, Rob Flaherty, calificó de "injusta" esta decisión, en declaraciones a la agencia Bloomberg. "Trump tuvo una ventaja durante los primeros días de su Administración que nosotros no tendremos", aseguró en referencia a los 12 millones que el anterior presidente heredó de Obama en enero de 2017. @POTUS contaba hasta este miércoles con más de 30 millones, aunque Trump prefería lanzar sus mensajes desde la suya personal.

"Las personas en Twitter que anteriormente siguieron cuentas institucionales de Twitter de la Casa Blanca, o que actualmente siguen cuentas de Twitter relevantes de Biden o Harris, recibirán alertas en la aplicación y otras indicaciones que les notificarán sobre el proceso de archivo, así como también les darán la opción de seguir las cuentas de Twitter de la nueva Administración", explica la red social en una entrada en su blog sobre este proceso de transición.

Debido a esto, minutos después de jurar el cargo, Biden sólo contaba en su cuenta oficial de Twitter con poco más de un millón de seguidores, cifra que aumentó hasta los dos millones horas después. Casi 24 horas después de jurar el cargo, ya suma más de 5 millones. Y lo mismo sucedía con la de la primera dama, Jill Biden (@FLOTUS), la del segundo caballero, Doug Emhoff (@SecondGentleman) o la de la secretaria de prensa de la Casa Blanca (@PressSec).

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.