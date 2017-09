Las que no salen en los fotones

¿Cree usted que un ser humano como usted o como yo puede poseer elo considera que este atributo solo tiene cabida en el universo de la ciencia ficción, en el territorio del cómic? ¿Seguro? Mire atentamente esta foto:Lo sé.. Ni una. Ni media. Ni rastro.¡Cuidado, no grite, esto es confidencial! No le cuente a nadie lo que voy a revelarle porque es un secreto. Acérquese, voy a decírselo al oído: en la Sala de Gobierno del Supremo. Como lo oye, ellas no se reflejan en los espejos ni su imagen es capturada por las cámaras, tienen ese súper poder. Muy fan.Puede que al contemplar esta imagen a usted le haya parecido que estaba viendo la portada del disco de Los Supremos de Móstoles, pero no, es laque tuvo lugar el pasado 5 de septiembre.Tiene especial mérito hacer gala del don de la invisibilidad en este retrato testosterónico porque, según el informe sobre la estructura de la carrera judicial del Consejo General del Poder Judicial,. Pero también deja en evidencia que el súper poder de trepar al alto nivel es monopolio de hombres, como Spiderman...Miren ahora esta otra imagen. Corresponde a la recepción Real en el Palacio de la Zarzuela de la Asamblea General de la Organización Médica Colegial, o sea, de losBuscar mujeres en esta foto que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre es tan poco alentador como buscar níscalos fuera de temporada, y eso que ha llovido, andamos ya por 2017 y todos los informes y estudios estadísticos dan cuenta de laEn la Universidad son más. La presencia de mujeres supera yaA ellas puedes verlas en los quirófanos, en las consultas o en los pasillos de hospitales y centros de salud, porque allí no les funciona el súper poder, pero al subir de planta la cosa cambia. Por ejemplo, un 49% de los médicos colegiados son mujeres y, sin embargo,en los colegios profesionales, ahora entenderá mejor el elevado nivel de corbata en sangre que muestra la foto.¿Y qué le parece esta otra?¿Parece la alineación de un equipo de fútbol en un spot de Emidio Tucci, verdad? Pues no, es la foto de familia que se hicieron lospara conmemorar el sesenta aniversario del tratado de Roma, el nacimiento de la Unión Europea.Para ser una foto de familia. Pocas tías y pocas madres, cuñadas, abuelas, primas, quitando la de riesgo.Y, encima de que solo salen tres, a la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, va y le tapa el presidente de Rumanía, Klaus Lohamis, con una importante tasa de crecimiento que le ha dotado de más de 1,90 de estatura.Ya lo ven, tengo cierta debilidad por estas, grupos de hombres trajeados en primera división, alineaciones de miembros del género masculino en posición de campeones de rugby, solo les falta despojarse de la americana y bailarse una Haka.Pero también me gustan los gráficos. Por ejemplo, estos sobreson geniales. La fuente es el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos han sido actualizados el 24 de enero de 2017.¡Miren qué monas salimos!Aquí estamos tocando los órganos superiores yY en esta otra estamos participando en lay en losYa ven, aprovechando que es fin de semana, me he puesto a mirar fotos y me he detenido un rato en—como los llama mi amigo Nacho— para comentarlos con ustedes, que tanto me estimulan para reflexionar.¿Y saben?, porque observando la imagen derodeada de colegas científicos en el congreso de Solvay de 1927 llego a la conclusión de que, en realidad, tampoco hemos cambiado tanto.Por cierto, miren qué detalle tan divertido, en aquel año, el tema principal de las conferencias fue Electrones y fotones. Pues eso,