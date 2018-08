Cero euros

Publicada el 25/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 24/08/2018 a las 20:49

info Libre

Este artículo de opinión exige brevedad máxima porque es innecesario añadir palabrería aha conseguido las declaraciones del impuesto de sociedades (liquidación anual a través del modelo 220) presentadas por cuatro grupos bancarios españoles en. Dos de ellos declararon beneficios y dos pérdidas (Banco Popular y BMN). Los resultados del modelo 220 de las dos entidades financieras que ganaron dinero aquel año fueron los siguientes:1) Elabonó en retenciones a cuenta y pagos fraccionados 675.508.309,05 euros (la cifra incluye la Hacienda estatal y las forales). En la liquidación anual pidió que se le devolvieran 675.508.309,05 euros.. Ese año, el Santander declaró unos beneficios de 7.486 millones.2)ingresó en retenciones a cuenta y pagos fraccionados 193.533.060,05 euros (el dato incluye la Hacienda estatal y las forales). En la liquidación anual reclamó que se le devolvieran 193.533.060,05 euros.. Ese año, Bankia declaró unos beneficios de 802 millones.Santander y Bankia no son una excepción entre las entidades financieras. Las normas fiscales estánpor el impuesto de sociedades.Que los bancos paguen 0,00 euros por impuesto de sociedades es inaceptable en un Estado social y democrático de Derecho, comoLa culpa enes de los dueños y ejecutivos de las entidades financieras, por su insolidaridad absoluta con la sociedad donde hacen negocio. Pero,, la responsabilidad corresponde íntegramente a los Gobiernos y a las Cortes, que aprueban o mantienen las normas que permiten a los bancos no pagar nada por el impuesto de sociedades gracias a centenares de desgravaciones, deducciones, compensacionesEl debate no es si los bancos deben pagar más por el impuesto de sociedades. La cuestión es si van a empezar a pagar algo.disfrazados de economistas viejoliberales.