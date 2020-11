¿Amanece el Día de la Bestia?

Publicada el 04/11/2020 a las 07:42 Actualizada el 04/11/2020 a las 08:02

En las primeras horas de la madrugada europea del primer miércoles de noviembre de 2020, medianoche en Estados Unidos, la presidencia de Estados Unidos sigue en el aire. Joe Biden no parece estar consiguiendo esa contundente e indiscutible victoria que le impidiera a Donald Trump hacer la trampa de proclamarse vencedor anticipadamente. Biden, un tipo gris cuya principal virtud es no ser Trump, no parece haber despertado un entusiasmo arrollador y solo cosecha provisionalmente una victoria en Arizona en relación a los resultados obtenidos por Hillary Clinton en 2016. Sin embargo, aún faltan por conocer los resultados en Estados del Cinturón de Óxido como Michigan, Pensilvania y Wisconsin, así que el partido está lejos de haber terminado.

Lo relevante en este momento es que Trump no ha perdido todavía el plebiscito sobre su persona en que se había convertido la elección presidencial de 2020. Vuelve a ganar en Texas y Florida, obtiene buenos resultados en la mayoría de los Estados donde los obtuvo cuatro años atrás y parece seguir contando no solo con el apoyo de los votantes de más de 100.000 dólares anuales de ingresos, sino también entre las clases trabajadoras de raza blanca. Incluso puede mejorar sus resultados entre los votantes hispanos.

Da la impresión de que los medios de comunicación, los institutos demoscópicos y los sociólogos, que otra vez habían profetizado la derrota de Trump, siguen teniendo problemas para comprender el siglo XXI político y la profundidad y tenacidad con que calan entre los electorados los discursos demagógicos de los caudillos vocingleros del nacional-populismo y el show televisivo. Las razones por las que millones de personas odian a Trump son las mismas por las que el tipo del cabello color zanahoria estaría demostrando en 2020 que cuenta con el apoyo de una porción mayoritaria o casi mayoritaria del electorado norteamericano. Porque dice lo que piensa y hace lo que dice. Porque la clase política y mediática tradicional le detesta.

El partido, repito, no está terminado en esas primeras horas de la madrugada europea. Queda todavía un buen tiempo de juego –el final del recuento del voto presencial en muchos Estados y en algunos el del voto por correo, más numeroso que nunca en este año de pandemia– más las prolongaciones. Estas parecen inevitables en forma de reclamaciones judiciales y nuevos conteos. Como ocurrió en el año 2000, en el pulso entre Al Gore y George W. Bush que terminó ganando casi en Navidad el candidato republicano.

Lo que sí parece cada vez más verosímil es que, antes de que canten los gallos en América se produzca el escenario más pesadillesco: que Trump se proclame vencedor y se atrinchere en la Casa Blanca, seguro del apoyo en la calle de los suyos y esperando el de las decenas, quizá cientos de jueces, incluidos los de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, llamados a recibir las reclamaciones por fraude puestas en marcha industrialmente por el Partido Republicano. La amenaza de violencia verbal e incluso de violencia física y armada planea sobre Estados Unidos.

A Biden solo le queda la esperanza de una clarísima victoria en el Cinturón de Óxido para evitar ese escenario. Para evitarnos el Día de la Bestia.