¿Fin de la ecuación democracia = antifascismo?

Publicada el 28/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 27/04/2019 a las 17:42

Javier Franzé es profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid

La no asistencia dea los actos de conmemoración de la, en un contexto de auge de la extrema derecha en Europa, quizá esté indicando elEsto no significa que el antifascismo deje de ser un valor importante para amplios sectores sociales, pero sí podría señalar que ha perdido su carácter de consenso transversal en la democracia europea.La extrema derecha del Viejo Continente no es un agravio ser tildado de fascista o ser sospechoso de serlo. Pero no le resulta injurioso porque secretamente lo sea, sino porquealguna en la vida democrática actual.para una identidad democrática precisamente porqueen el mundo democrático actual. Democracia y antifascismo se habrían escindido, yaEstay del antifascismo está generando mucho, pues les arrebata la principal crítica (teórica) y arma (política) contra sus contrincantes. Es como si el adversario ya no se viera afectado por el golpe más eficaz que uno usaba hasta ayer.Esto no indica más que la historicidad del significado de todos los conceptos e identidades políticas, que su sentido depende de su vinculación con otros. Cuando, uno mismo ha cambiado ya, lo sepa o no. Éste es el desafío que la extrema derecha le plantea a la izquierda y al progresismo,En España esto ocurre de un modo particular, porque la democracia inaugurada conlano se apoyó en ese pilar antifascista, dada labajo la equiparación de “nacionales” y “republicanos”. Sin embargo, el anti-autoritarismo general en que se basó la democracia española hizo que el término “facha” fuera un agravio eficaz.Por eso. Cuando Abascal afirma “nos dirán que somos fachas” logra varios objetivos a la vez:progresista del consenso democrático,de la “derechita” adocenada por el sentido común “progre” e. Ser una derecha sin complejos consiste en la decisión de no asumir el discurso “progresista”, de no hacerse cargo del pasado franquista —como la “derechita cobarde”, temerosa de ser vista como “facha”— y, en el caso de que se lo endilguen, no pasa nada porque ya no tiene significado alguno en la sociedad actual. Es presentadoSi esto es así,, que vincula el discurso de la extrema derecha siempre con el pasado: “la involución”, “lo retrógrado”, “lo casposo”, etc.El fin del antifascismo como pilar de la democracia estaría marcando lade la segunda posguerra. Si el neoliberalismo erosionó lo social —el bienestar—, la extrema derecha —en muchos casos neoliberal, como Vox— estaría borrando lo político —el antifascismo—. La propia democracia social seguramente ha contribuido a su debilitamiento al presentarse como meras reglas del juego neutrales en la que todos caben. Es decir,de sustancia democrática a los actores que querían formar parte de ella.Quizá ha llegado la hora en que la izquierda y el progresismo deban, sin olvidar el antifascismo, buscar, porque un orden político no se reproduce sin crear sujetos acordes a él.