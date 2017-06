El PP se lanza contra Sánchez: "Se ha disfrazado de radicalidad"

"No tiene ningún principio político"

El Partido Popular ha presumido en los últimos meses de estar siendo neutro en el proceso de elección del líder socialista. De estar respetando los plazos dados por el principal partido de la oposición para renovarse. Esa neutralidad terminó este mismo lunes, un día después de la clausura del 39 congreso de los socialistas. Una cita en la quecargó con dureza contra los conservadores y contra el Gobierno, sobre todo a cuenta de la corrupción.se preguntó en rueda de prensa el portavoz del PP,. "Los problemas internos del Partido Socialista no son de rueda de prensa, son de diván de psicólogo", mantuvo el vicesecretarios de Comunicación.El portavoz de los conservadores, insistió en que "el Partido Socialista está a favor de la plurinacional a la boliviana". "Bolivia es un país para poner poco de ejemplo [...] Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es estar a la cabeza de las sociedades más desarrolladas del mundo", sostuvo."Habrá que preguntar a Sánchez si ha cambiado su oferta de actuación conjunta respecto al independentismo y la soberanía nacional", señaló Pablo Casado. Y añadió: "No sé si será por ignorancia o por lo que ha hecho siempre Sánchez,En el PP sostienen que están muy interesados en cerrar acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición.Al hilo de esta idea, había lanzado una advertencia con anterioridad:".Casado hizo estas declaraciones tras acudir a la reunión del Comité de Dirección del PP, presidida por Mariano Rajoy.A primera hora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo este lunes un llamamiento ay "el griterío" porque, a su juicio, "la falta de moderación y de concordia y la crispación no sirven para nada". Así se pronunció en un desayuno informativo en el que presentó a Cristina Cifuentes en el segundo aniversario de su llegada al Gobierno de la Comunidad de Madrid.El jefe del Ejecutivo no citó expresamente a nadie. Pero entre los presentes no cupo la menor duda de que se estaba refiriendo a la situación en el PSOE después de que este fin de semana celebrara su 39 Congreso. En la clausura de este cónclave el líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, fue muy duro en sus críticas al PP y al Gobierno. A su juicio, el PP es el único partido con el que compiten los socialistas, el partido al que quieren derrotar y con cuya "etapa negra de gobierno" quieren acabar. El partido que "gobierna contra los débiles", con amnistías fiscales, soluciones "de unos pocos para unos pocos" y que provoca "precariedad y desigualdad". El partido que corrompe la Constitución, llegó a decir.Al término del acto, en una conversación informal con los periodistas, ratificó estas mismas palabras y se confesó dispuesto a entenderse con el nuevo líder del PSOE en los asuntos de Estado. A ojos del presidente del Gobierno, la crispación que se ve en la política no tiene reflejo en la calle, entre los ciudadanos.Previamente, a su llegada al acto protagonizado por Cifuentes, el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, había dejado claro que el argumentario del día estaba dedicado a Pedro Sánchez. Para el coordinador general de los conservadores, este fin de semana ha quedado claro eldel líder del PSOE. Y, en la línea de lo que diría después su jefe, consideró que hay una "oportunidad para la moderación".