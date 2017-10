Directo | Cortes de carreteras y paralización de los puertos marcan el inicio del 'paro de país'

info Libre

COMUNICADO 1-O: Con el Estado de Derecho, la responsabilidad institucional y l@s compañer@s de Cataluña. pic.twitter.com/8jEJ2fPWlC — UPFiscales (@UPFiscales) 3 de octubre de 2017

Amenaza de cerrar los hoteles 5 años si no desalojan a los agentes de policía nacional https://t.co/xDGL9dAmxR pic.twitter.com/EZIf7alqBd — Europa Press (@europapress) 3 de octubre de 2017

paro de país según sus convocantes, promovida para este martes en Cataluña por los sindicatos CGT, IAC, COS e Intersindical CSC está teniendo un seguimiento "muy elevado" en sectores como el transporte, el comercio, la estiba o la agricultura, según los convocantes. El pequeño comercio está cerrado "en un muy alto porcentaje" en las principales poblaciones de Cataluña, mientras que en Barcelona el transporte público funciona con servicios mínimos en hora punta. Los puertos de Barcelona y Tarragona también están "prácticamente parados" por el seguimiento "casi total" que está teniendo la huelga Sigue eneste martes minuto a minuto la evolución de la escalada independentista en Cataluña:se han concentrado este martes, donde el domingo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desalojaron por la fuerza a vecinos que protegían el centro para poder votar en el referéndum. A la concentración ha asistido el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, las consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, y la de Agricultura, Meritxell Serret, y los dirigentes de ERC Marta Rovira y Alfred Bosch, que han sido recibidos entre aplausos.El conseller de Interior,, ha avisado al ministro del Interior de la Generalitat, Juan Ignacio Zoido, que la mejor medida para frenar las concentraciones de rechazo a las fuerzas de seguridad es "".Elenvía un comunicado en el que expresa ", encabezados por su presidente, Xavier García Albiol, así comoen esta Comunidad Autónoma". El PP agradece también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor "de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los catalanes". [Comunicado completo] , tanto marítima como terrestre, como consecuencia del paro general convocado para este martes, han explicado a Europa Press fuentes de ambos enclaves portuarios.El presidente del PP de Cataluña,, ha denunciado las "amenazas" de independentistas que han rodeado la sede del PP en Barcelona, con motivo del paro general en Cataluña, si bien ha querido mandar un mensaje de normalidad asegurando queLa vicepresidenta del Gobierno,, ha asegurado este lunes que tiene "" la situación en Cataluña y ha añadido que no van a tolerar comportamientos "mafiosos" como las amenazas y coacciones que están recibiendo agentes y responsables de hoteles por parte de grupos independentistas.Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha condenado lasmientras ejercían su labor profesional.El director de escenacomo director de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid por la "brutal violencia" en el referéndum de este domingo, ha anunciado en una carta abierta recogida por Europa Press.Losque trabajan en los juzgados catalanesconvocado para este martes por la Taula per la Democràcia y han acudido con normalidad a sus puestos de trabajo.El portavoz del Gobierno,, ha insistido en que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy,para intentar dar solución al conflicto con Cataluña y "frenar el desafío" secesionistas y ha avisado de que "el Estado ganará cualquier partida" al independentismo.El grupo parlamentario de, del que forma parte En Comú,para intentar buscar soluciones al conflicto catalán, que vayan en la dirección de "abrir caminos constituyentes" y apostar por la mediación internacional, como ha propuesto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.El alcalde de(Barcelona), Xavier Amor (PSC),para que se vayan del municipio los 400 agentes de la Policía Nacional alojados, y ha defendido que su principal objetivo es "preservar la convivencia".El secretario general de UGT,, ha afirmado este martes que su sindicatoque pretende proclamar el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tras el referéndum del 1 de octubre, motivo por el que UGT se ha desmarcado de la huelga general convocada por otros sindicatos. [Ampliación] La Asociación Española de Guardias Civiles en Cataluña, Bartolomé Barba, ha asegurado este martes que un instituto catalánentre los que estaban a favor o en contra de la actuación policial que tuvo lugar durante la jornada del referéndum del 1-O. Según reveló, los profesores obligaron a los primeros a quedarse en clase mientras los segundos jugaban en el patio.La Unión Progresista de Fiscales (UPF) señala quetras su intervención durante la jornada del pseudo-referéndum organizado por las instituciones catalanas" el pasado domingo, si bien lamenta que los altos mandos de este cuerpo desoyeran el mandato de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "de un cuerpo policial".Unasse han concentrado este martes por la mañana frente a la sede del PP en Cataluña, a quien ven como losdel 1-O.Todos los sindicatos de la Policía Nacional han realizado una nuevaque dicen que sufren los agentes desplazados a Cataluña en el dispositivo para frenar la independencia, avisando de que, de no ser así, exigirán dimisiones del director general del Cuerpo, Germán López, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.A partir de esta hora han empezado a, que no se reabrirán hasta las 17 horas porque durante toda esta franja –de 9.30 a 17 horas– no circularán ni metros ni buses.Varias comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña, así como hoteles donde se alojan agentes de estos cuerpos, han registradopara protestar por las cargas policiales para impedir el referéndum este domingo, según han indicado fuentes policiales.El Metro de Barcelona ha ofrecido elentre las 6.30 horas a las 9.30 y el bus un 55%, según datos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), pese a que los servicios mínimos fijados eran del 25%.por manifestaciones, piquetes y marchas lentas con motivo de la huelga convocada para este martes.El gerente de dos hoteles de(Barcelona) en los que estaban alojados agentes de la Policía Nacional asegura que, por presiones del Ayuntamiento, los establecimientos se han visto obligados ade cierre durante cinco años".Las tres líneas de producción de laen Martorell (Barcelona)y mantienen un ritmo de fabricación de vehículos similar al de un día normal, sin que se haya notado afectación por el paro general convocado por la Taula per la Democràcia ni por la huelga general convocada por CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS.La Fiscalía General del Estado está analizando si procede iniciarde miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se produjeron este lunes en diferentes hoteles de Cataluña, según han informado fuentes de este organismo. [Ampliación] Varias calles de Barcelona han sufrido la mañana de este martes afectaciones por el paro general convocado en Cataluña, causando. Según datos de la Guardia Urbana, han cortado la Gran Via en sentido L'Hospitalet a la altura de plaza Espanya poco antes de las 9 horas. Asimismo, ha habido cortes en la Travessera de Dalt con Verdi y Travessera de Gràcia con Torrent de l'Olla, en la avenida Roma y durante una media hora, en la salida 1 de la B-20 sentido Besós.la mañana de este martes con normalidad y puntualidad en los vuelos, sin que haya tenido impacto el paro general convocado para este martes, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.La principal vía afectada por cortes de tráfico como consecuencia de la huelga es la AP-7, que registra un total de 10 kilómetros de colas en un tramo en Cervià de Ter sentido Barcelona y otro corte en Sarrià de Ter (Girona), según informa La Vanguardia. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso,, ha asegurado este martes que su formación política no va a avalar la "estrategia autoritaria" del Gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña, al mismo tiempo que ha hecho un "llamamiento urgente" al PSOE: "Mientras la apoye, va a ser mucho mas difícil la vía del diálogo". En declaraciones a cadena Ser recogidas por Europa Press, la dirigente del partido morado ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha llamado todavía" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a pesar de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así se lo reclamó al jefe del Ejecutivo para buscar una solución política conjunta al conflicto catalán.El conseller de Salud, Toni Comín, ha anunciado que presentará una, Fernando Martínez Maillo, después de que este negase que haya habido 800 heridos tras las cargas policiales en los colegios electorales el 1-O. Lo ha dicho este martes en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, en las que ha sostenido que un total de nueve miembros de la Policía y la Guardia Civil fueron atendidos en hospitales públicos catalanes, y ha pedido al Gobiernoheridos.Museos, teatros, auditorios e instituciones del sector cultural catalán se han unido al paro convocado este martes en rechazo de la violencia policial en Cataluña y han anulado funciones.La concejala del PP en el Ayuntamiento de Palamós (Girona),, ha dejado el partido ante una profunda decepción y desacuerdo por la "brutalidad" de las cargas policiales para impedir el referéndum. En una entrevista a Ràdio Palamós recogida por Europa Press, Mányik ha indicado que las últimas semanas ha estado "en profundo desacuerdo por las actuaciones del Gobierno central".La diputada de la CUP en el Parlamentha afirmado que su grupo apoya para esta semana un pleno en que se declare la independencia de Catalunya en cumplimiento de la ley del referéndum. "Nuestra propuesta, que somos el grupo más pequeño de cámara, es para que sea esta semana", ha dicho a última hora del lunes en una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press. Al preguntársele qué día debería realizarse ese pleno, ha hablado de "días hábiles", es decir, antes del fin de semana.