Cifuentes no aporta datos nuevos, se declara víctima de una "cacería" y anuncia una querella

Las claves del caso

"No van a poder conmigo"

Cristina Cifuentes anuncia una querella criminal contra @raquelejerique y contra mí. No tenemos miedo, tenemos el apoyo de nuestros socios y tenemos aún más pruebas que aportar en https://t.co/3pOcC3afUa. — Ignacio Escolar (@iescolar) 26 de marzo de 2018

El silencio inicial de Génova

No todo vale en política. Las actuaciones de estos días contra @ccifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza. — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 22 de marzo de 2018

La presidenta de la Comunidad de Madrid presidió este lunes en la sede nacional del partido elFue su primer acto público desde que la semana pasada estallara el episodio de su máster, un asunto sobre el que todavía se ciernen sombras.En su comparecencia, la líder de los conservadores madrileños no aportó datos nuevos, se declaró víctima de una "cacería" y anunció una querella contra eldiario.es, el medio que publicó la información:sostuvo Cifuentes en una intervención que pudo ser seguida por la prensa desde la sala de prensa del partido."Estamos asistiendo, ahora, al enésimo intento de linchamiento, en torno a un máster en la Universidad Rey Juan Carlos ", dijo a sus compañeros antes de hacer un relato del caso sin aportar luz a algunas de las dudas, como, por ejemplo, el trabajo que tuvo que entregar al finalizar esos estudios."En el curso académico 2011-2012 me matriculé en el máster sobreY al término de ese máster, defendí el correspondiente trabajo, que fue objeto de consideración y calificación por un tribunal. Tal y como ha explicado la propia universidad, por un error informático ajeno a mi responsabilidad, se reflejó en el sistema que en una asignatura y en el propio, aparecía como no presentada. Cuando al ir a abonar las tasas de expedición del título en 2014, la universidad dice que no es posible obtenerlo por esta circunstancia, el propio profesorado hace las gestiones oportunas para subsanar el error", mantuvo.Tras ello, anunciócontra eldiario.es. "En esta querella, que presentaré mediante abogado y procurador particulares, se solicitarán las diligencias de prueba pericial correspondientes, a los efectos de acreditar la falsedad de las afirmaciones que venimos escuchando. Y, además, para acreditar que la subsanación de errores en las actas de calificación, no sólo me afectaron a mí, sino también a otros alumnos del Máster,, dijo."Todo se ha construido sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa, y así quedará acreditado", sentenció.El pasado miércoles, eldiario.es informó de que la presidenta de la Comunidad de Madrid,, posee un máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que habría aprobado con notas falseadas en su etapa de delegada del Gobierno en la Comunidad.La citada fuente relataba que la nota de No presentado en dos asignaturas –La financiación de las comunidades autónomas y el Trabajo Fin de Máster– le fue cambiada a la de Notable por una funcionaria de la universidad dos años después de matricularse yLa funcionaria, añadía la información, habría accedido al servicio intranet de la universidad “. Tras la modificación, Cifuentes acudió a recoger su título de máster y se hizo una fotografía precisamente con la funcionaria, que esta tenía colgada en su perfil de Whatsapp hasta hace unos días.Pasadas las 20.00 horas de ese día, la presidenta hizo pública la documentación sobre su máster a los medios de comunicación, con un correo de 2014 que acredita quea la hora de formalizar sus calificaciones.Ya por la mañana, el rector de la universidad , Javier Ramos, había asegurado que Cifuentes aprobó todas las asignaturas de su Máster en el periodo 2011-2012 y que huboa la hora de registrar dos calificaciones, que aparecían inicialmente comopor un error administrativo.La idea de que está siendo víctima de una campaña de desgaste fue el hilo conductor de esta comparecencia en la que Cifuentes también hizo balance de 1.000 días al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y su primer año desde queLa presidenta, que una vez más verbalizó su compromiso de "tolerancia cero" frente a la corrupción, fue muy insistente en que los "ataques" no van a apartarla."Nada les importa a quienes quieren debilitarnos a toda costa. Porque estamos viviendo el mundo al revés.perseguidos y calumniados! Pero os digo una cosa, queridos amigos y amigas: no van a poder conmigo. Como no van a poder con vosotros", subrayó. Ignacio Escolar , director del medio que ha publicado las informaciones relacionadas con el máster de la presidenta madrileña, reaccionó al anuncio de la querella a través de su cuenta de Twitter. "No tenemos miedo, tenemos el apoyo de nuestros socios y tenemos aún más pruebas que aportar", sostuvo en uno de los mensajes. La reacción inicial de la sede nacional del PP fue el silencio . Durante el día en el que se conoció la noticia, la dirección de los conservadores no quiso pronunciarse sobre el caso a afecta a una de sus dirigentes con más proyección. De hecho, Cifuentes era fija en algunas de las quinielas para la sucesión de Mariano Rajoy.No fue hasta un día después, cuando la secretaria general del PP,salió en su defensa a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.Un día antes de que saltara la polémica, Cifuentes había comparecido, respaldada por un grupo numeroso de diputados del PP, en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso de los Diputados defendiendo su principio de "tolerancia cero" contra la corrupción y marcando distancias con la etapa de Esperanza Aguirre al frente de los conservadores madrileños.Pero también dejó en el tejado de Génova, sede nacional del partido,cuando se descubrió la cuenta suiza del primero y cuando se hizo público el vídeo del segundo en Colombia portando unas bolsas.Cifuentes, que fue presidenta delhasta julio de 2015, defendió que no entraba entre sus competencias abrir investigaciones internas o expedientes a sus excompañeros de partido porque ambos estaban bajo el control del Comité Ejecutivo Nacional. Estas declaraciones no pasaron inadvertidas para algunos dirigentes conservadores, que no ocultaban cierto malestar por la estrategia de la presidenta deanterior a su llegada a la Puerta del Sol en 2015. Cifuentes lleva en el PP desde 1979, cuando se incorporó a las Nuevas Generaciones de Alianza Popular.Este lunes, tras la comparecencia de Cifuentes, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, sostuvo en rueda de prensa que la presidenta tiene el "apoyo, reconocimiento y cariño" del partido como líder del PP de Madrid y como presidenta de la