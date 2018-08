Ciudadanos ultima la candidatura de Valls para las municipales de Barcelona, que incluirá figuras de la sociedad civil

Publicada el 13/08/2018 a las 11:43 Actualizada el 13/08/2018 a las 12:24

El PSC y el PP están en otras cosas

Ciudadanos está "ultimando" una candidatura encabezada por elpara las, según ha afirmado el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, que ha precisado que la sociedad civil también estará "muy presente"."Estamos ultimando esa candidatura para(la alcaldesa de Barcelona, Ada)y "en pocas semanas, a la vuelta de agosto, podremos concretar eso", ha declarado a Europa Press. Fue el propio Valls el que, el pasado 20 de abril, dijo que Cs le había propuesto aspirar a la Alcaldía de la Ciudad Condal y que se lo iba a pensar, tras lo cual Rivera confirmó que habían iniciado los contactos con ese fin.El líder de la formación naranja considera que la suma de la fuerza de un candidato como Valls y la del partido que ganó los últimos comicios autonómicos en Cataluña pueda dar lugar a una. El objetivo, ha indicado, es que Barcelona, "en vez de estar en manos del separatismo, pueda estar en la vía constitucionalista".Rivera ha admitido querespecto a la fórmula concreta de la candidatura, pero ha afirmado que "una de las patas y la fuerza" de la misma es Ciudadanos y que "la sociedad civil estará muy presente"."Si somos generosos e inteligentes,", de manera que sea "un proyecto de la sociedad civil, no solo de partidos, con una visión muy amplia para transformar Barcelona", ha manifestado.En cuanto a la posible participación de otros partidos en esa lista municipal, ha dicho: "Lamentablemente, el PSC ya se ha desmarcado" y ha dicho que de ninguna manera va a "estar ahí", mientras que "el PP tampoco está en eso y en Barcelona las encuestas lo dejan fuera del Ayuntamiento".El presidente de Ciudadanos ha señalado que el objetivo es que "la gente quiera venir a vivir" a la capital catalana y no se vea disuadida por "problemas" relacionados con el turismo, el 'top manta', la conflictividad entre taxis y VTC y el "parón" producido por el "separatismo".Respecto a los posibles pactos que Cs podría alcanzar con otros partidos tras las elecciones municipales y autonómicas de 2019, Rivera ha dicho que ahora no piensa en este asunto, tampoco para los comicios generales. Así, en Andalucía --la primera región donde se celebrarán elecciones--, el objetivo es "ganar al PSOE", porque "37 años del mismo Gobierno en una comunidad autónoma es insoportable".El líder de la formación naranja ha resaltado que la situación ha cambiado con respecto a las elecciones de 2015, ya que Cs ha acumulado varios años de trabajo en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos y las encuestas lo sitúan como posible alternativa de gobierno en distintos lugares."Ahora no nos planteamos darle la investidura a nadie, nos planteamos liderarla y buscar apoyos", ha comentado, asegurando que la posición ideológica de Ciudadanos y su tradición de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas facilitará la consecución de pactos que le permitan encabezar gobiernos autonómicos y municipales.