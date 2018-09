Torra propone a los catalanes movilizarse de manera permanente por la absolución de los presos y por un referéndum pactado

Publicada el 04/09/2018 a las 20:00 Actualizada el 04/09/2018 a las 21:26

Recuperación de leyes

El president de Cataluña tiene un plan. Quim Torra desgranó este martes, en una conferencia pronunciada en el Teatro Nacional de Catalunya, el conjunto de iniciativas con las que el independentismo pretende recuperar la iniciativa en defensa de la secesión, entre las que destaca“Hemos aprendido que la repúbica no se hace en un despacho; la soberanía es de la gente”, subrayó.Desde ahora y hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre los dirigentes sociales y políticos encausados por su participación en el procés, Torra quiere que los catalanesque reproduzca las movilizaciones impulsadas el siglo pasado por la comunidad afroamericana en Estados Unidos bajo el liderazgo de Martin Luther King.Un marcha que comenzará ya, inmediatamente, en con ocasión de la Diada del 11 de septiembre, y que el president quiere que se mantenga viva en los próximos meses yA lo largo de una hora, y con una puesta en escena dirigida a subrayar la trascendencia del momento, Torra fue explicando los objetivos que se propone impulsar en las próximas semanas.En primer lugar se refirió adesde el Govern, desde el Parlament, desde la calle y desde el Consell de la República con el que Carles Puigdemont se propone internacionalizar todo lo posible el conflicto.En segundo lugar, con la puesta en marcha de lo que llamó unaa través de la cual aspira a recuperar el pulso de la calle y poner en primer plano las movilizaciones ciudadanas desde ahora mismo, coincidiendo cn la Diada, hasta culminar con la sentencia con la que el Supremo debe decidir si condena o absuelve a los presos del procés.Una movilización plagada de hitos, entre los que destaca el 1 de octubre. Ese día, Torra adelantó que el independentismo llamará específicamente a los ciudadanos a apara recodar el referéndum del año pasadode haber cometido un acto democrático.Y si, al final los procesados son condenados, adelantó, “y se pondrá a disposición del Parlament para hacer frente a la decisión del Supremo, sin aclarar en ningún momento de qué manera piensa hacerlo.El protagonismo que el independentismo quiere dar a los ciudadanos en los próximos meses no impedirá al Govern tomar iniciativas. En primer lugar, ya a comienzos de octubre,en la anterior legislatura catalana y que Pedro Sánchez parece mucho más dispuesto a respetar.En segundo lugar, la puesta en marcha de lo que Torra bautizó comouna iniciativa que con diferentes matices estaba en los programas electorales de JunsxCat y Esquerra y que, en síntesis, pretende abrir un debate sobre la mejor manera de implementar la futura república catalana y atraer a este discurso a los sectores que, como los votantes de Catalana en Común, defienden el derecho a la autodeterminación pero no están a favor de votar a favor de una secesión.Todo ello, subrayó el presidente en su discurso, sin abandonar en ningún momentoal que seguirá pidiendo un referéndum pactado a imagen y semejanza de los que tuvieron lugar en Canadá y Reino Unido para resolver as demandas independentistas de Quebec y Escocia.Su intención esy negociación políticas con el Gobierno del Estado para hacer un referéndum de autodeterminación acordado, vinculante y reconocido internacionalmente, con un respecto escrupuloso a la democracia y a las vías pacíficas”.Al acto han asistido losde Torra y representantes de JxCat (como Josep Costa y Aurora Madaula), del PDeCAT (como Josep Lluís Cleries y Xavier Trias), de ERC (como Sergi Sabrià y Magda Casamitjana), de Demòcrates (Antoni Castellà)También han acudido los presidentes del Parlament,de la Diputación de Barcelona, Marc Castells; de la ACM, David Saldoni; de Cecot, Antoni Abad; de la AMI, Josep Maria Cervera, y de Òmnium, Marcel Mauri.Además, se ha visto a Jaume Amat (Sindicatura de Cuentas); al secretario del Parlament, Eusebi Campdepedrós,