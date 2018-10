Iglesias exige a Sánchez "valentía" para la recta final de la negociación de los Presupuestos

Publicada el 05/10/2018 a las 16:56 Actualizada el 05/10/2018 a las 18:53

Iglesias exige cesar al comisario que invitó a Billy el Niño

Podemos insiste en sus exigencias a apenas diez días de que termine el plazo que le dio al Gobierno para negociar una propuesta conjunta para los Presupuestos Generales del Estado. El secretario general del partido, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que Unidos Podemos sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para las próximas cuentas, pero señaló que para llegar a ese pacto, especialmente la propuesta de reforma fiscal que hizo pública hace semanas Podemos para subir los impuestos a las grandes empresas.Así lo afirmó Iglesias durante el discurso que ofreció este viernes para inaugurar la reunión trimestral del Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano entre congresos del partido. El encuentro se produce cuando restan apenas unos días para que venza el plazo que se dieron Unidos Podemos y el Gobierno para negociar un acuerdo para los Presupuestos, ya que el Ejecutivo tiene que presentar su proyecto ante Bruselas a mediados de octubre. De ahí quea la hora de incluir en las cuentas algunas de las exigencias que ha hecho públicas en los últimos meses Unidos Podemos."Quiero pedir al Gobierno queen asuntos como la derogación de la reforma laboral, la publicación de la lista de los amnistiados fiscales" o "la derogación de la ley mordaza", exigió el secretario general de Podemos, que también instó al Ejecutivo a ceder a propuestas del partido morado como "la implantación de un impuesto a la banca", la puesta en marcha de impuestos para "poner freno a los abusos de las eléctricas", la redacción de una ley que fije la subida de las pensiones con el IPC o "el compromiso para dejar de encubrir la corrupción a la monarquía".En ese sentido, Iglesias recordó que su compromiso es apoyar los Presupuestos si incluyen al menos la mayor parte de las que calificó como "líneas moradas" de su formación, que básicamente se corresponden con sus propuestas sobre impuestos. Hace unos días, Unidos Podemos ya se abrió a aprobar las cuentas incluso con la senda de gasto aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero a cambio dey subir las tasas a las grandes empresas y las rentas altas.Igualmente, Iglesias recordó que su partido exige el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras, la implantación de una tasa mínima del 15% para el impuesto de sociedades, la subida del IRPF para las rentas superiores a los 120.000 euros anuales o el fin de los "privilegios" de la Iglesia católica en lo referente a su exención de pagar el IBI. Con respecto a la Iglesia, además, el líder de Podemos hizo otra exigencia al Gobierno: a su juicio, el Ejecutivo debe impedir que los restos del dictador Francisco Franco sean enterrados en la Catedral de la Almudena de Madrid, porque "ningún gobierno democrático puede permitir que la IglesiaPor último, Iglesias se pronunció sobre el hecho de que el torturador José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, haya sido invitado al acto del de celebración del Santo patrón de la Policía en una comisaría de Ciudad Lineal en Madrid. El Gobierno ha ordenador abrir una investigación contra el jefe de dicha comisaría, José Manuel Mariscal de Gante, pero líder de Podemos exigió ir más allá y ejecutar la "destitución" fulminante del comisario.y a las víctimas de la dictadura y no se puede consentir", señaló el secretario general de Podemos.La situación de Cataluña también tuvo su protagonismo en el discurso de Iglesias, que exigió el Gobierno de la Generalitat -que en los últimos días ha evidenciado la fractura existente entre Junts per Catalunya y ERC - "mesura y responsabilidad". "El nuevo aznarismo de Ciudadanos y PP solo promete tensión y enfrentamiento para ocultar los problemas sociales", pero ante eso, sostuvo Iglesias, la izquierda y los independentistas catalanes deben evitarFueron varias las ocasiones en las que Iglesias se refirió a la "extrema derecha" para englobar a PP y Ciudadanos, a quienes acusó de conformar un "bloque reaccionario" que buscagenerado por la situación en Cataluña. "Lo hacen porque saben que están perdidos si en este país se debate de problemas sociales", aseguró el líder de Podemos, que afirmó que discutir sobre "el precio de la luz, los servicios públicos, los derechos laborales o "la precariedad" llevarán al PP y a Ciudadanos a terreno incómodo para ellos porque "no tienen proyecto de país".