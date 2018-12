El PP advierte a Cs de que "lo pagará caro" en las urnas si actúa con "ombliguismo" en Andalucía

Publicada el 03/12/2018 a las 13:13 Actualizada el 03/12/2018 a las 15:49

"Un proyecto común"

Clave nacional: elecciones anticipadas

Menos de 24 horas después de la jornada electoral en Andalucía, el líder del Partido Popular reunió este lunes al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para analizar los resultados electorales y para fijar las prioridades para los próximos meses. El jefe de los conservadores, que se jugaba mucho en esta cita ante las urnas con una implicación casi diaria, compareció en rueda de prensa junto al candidato,Ambos insistieron en la idea de que es el momento del cambio y en que,quien lo bloquee, será castigado en las elecciones que están por venir."El resto de los españoles castigarían a cualquier formación que actuara con ombliguismo o cálculos electorales respecto a esa posibilidad de cambio en Andalucía", dijoinsistiría después.Casado también arrancó su intervención con este mensaje en un momento en el que el partido de Rivera mantiene que su candidato, Juan Marín, también se presentará a la investidura.que aquellos que llevan toda la campaña pidiendo un cambio ahora intenten algún tipo de geometría variable. Tendría también su repercusión electoral", subrayó Casado.Los conservadores defienden que la "línea roja" para pactar con Vox, formación de extrema derecha, es la Constitución., aseguró Casado preguntando por su postura ante el pacto con la formación liderada por el exmilitante del PP Santiago Abascal.Además de la supresión de las comunidades autónomas, Vox es también partidario de la derogación de laPreguntado por las diferentes opciones abiertas a la hora de conformar un gobierno para la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno, Casado acusó a la izquierda de "cinismo" al erigirse en el actor "que cree que puede decir qué es radical y democrático". El PP, dijo,"Ningún partido como Podemos nos va a dar lecciones de democracia. Al contrario, mientras no censuren a ETA, a independentistas y a dictadores como Maduro", añadió.Asimismo, consideró que la movilización que pretende hacer Podemos pretende polarizar aún más a la sociedad y acaba beneficiando a su partido:Al PP, ningún partido como Podemos le va a dar lecciones de democracia", añadiría después.Casado cierra la puerta a tocar el estado autonómico en la dimensión que demanda Vox. No obstante, admitió que si el partido de Abascal quiere "reforzar las competencias en algunas cuestiones" sí pueden estar de acuerdo.Además, podrán encontrarse en materias como la, la "defensa de los servicios sociales" o la "regeneración" y la "lucha contra la corrupción" en Andalucía.“Queremos un cambio en Andalucía y los partidos que estén dispuestos a hacerlo, en base a nuestros principios y valores, podrán encontrar un proyecto común", afirmó.Eltiene ante sí la posibilidad de presidir la Junta de Andalucía tras casi 40 años de monopolio del Partido Socialista.Pese a haber obtenido 26 escaños en el Parlamento andaluz, siete asientos menos que en 2017, los conservadores acarician la posibilidad de llegar al Palacio de San Telmo.A día de hoy, en el cuartel general de los conservadores no contemplan un escenario distinto a que Ciudadanos (21 escaños) y Vox (12 escaños) vote a favor de la investidura de Juanma Moreno.Moreno señaló que, a día de hoy, no ha ofrecido nada a los partidos que necesita para ser investido presidente de la Junta de Andalucía. "Tenemos de límite el 27 de diciembre, que es cuando se constituye el Parlamento de Andalucía", dijo."Para bailar hace falta un poquito de calentamiento. Hay que dar un poquito de tiempo", dijo al tiempo que insistía en que "nadie entendería que la tercera fuerza política quiera liderar" el cambio en Andalucía."Dijeron que pactarían [con el PP] siempre que tuvieran un voto más que Ciudadanos", señaló.En clave, nacional, Casado exigió la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. "Pedro Sánchez tiene que asumir su responsabilidad, convocar elecciones, dar la voz a los españoles, el Partido Popular ya ha dicho que está listo para enfrentarse a estas elecciones generales", dijo."Este Gobierno no está a la altura de la responsabilidad que le encomendaron los", añadió.