Publicada el 13/02/2019 a las 13:56 Actualizada el 13/02/2019 a las 14:45

El líder del Partido Popular Pablo Casado da por agotada la legislatura independientemente de cuándo convoque elecciones el presidente del Gobierno. Pero si a él le preguntan esgrime motivos de ahorro económico para que las generales coincidan con las autonómicas y municipales del 26 de mayo.dijo en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados después de que la Cámara derribara los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez no levantando las enmiendas a la totalidad.La idea del PP es que se repita la alianza que permitió a Juanma Moreno presidir la Junta de Andalucía: a sumar sus votos a los de Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox. Tanto para el 26M, como para las generales.y, por tanto, si los españoles unidos se han manifestado parece contraproducente que nosotros intentemos representarnos desunidos", dijo Casado en alusión a la concentración del domingo en la Plaza de Colón (Madrid).De ese frente, el sería el líder. Dicen los suyos que ha quedado demostrado en Andalucía, y también en la polémica foto de Colón, que es el único capaz de pactar "a izquierda y derecha". Él mismo definió su p"proyecto integrador y moderado""Nuestra posición de firmeza liderando la oposición ahora da un paso a un proyecto integrador en el que caben todos aquellos que no están de acuerdo con la deriva del Partido Socialista de Pedro Sánchez y con los pactos", sostuvo el jefe de los conservadores.Esa agonía no se puede alargar más. España merece un mejor Gobierno cuando antes y es urgente y necesario que acabar con los chantajes independentistas y la desaceleración económica producida por el Gobierno de Pedro Sánchez", añadió.Casado hizo estas declaraciones un día después de que el PP se enfrentara con Vox a cuenta del protagonismo del partido de Santiago Abascal en el juicio por el 1-O, donde ejerce de acusación particular. También un día después de que Albert Rivera, desde la tribuna del hemiciclo,del PP y del PSOE.