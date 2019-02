IU confía en obtener seis diputados con las listas negociadas con Podemos para el 28A

Publicada el 27/02/2019 a las 19:00 Actualizada el 27/02/2019 a las 20:26

IU encabeza las listas de Málaga, Segovia y Palencia

IU encabezará las listas de Unidas Podemos enpara las elecciones generales del 28 de abril, y ocupará seis puestos de salida en las candidaturas si se toman como referencia los resultados de la coalición en 2016. El acuerdo alcanzado entre Podemos y la federación liderada por Alberto Garzón establece que IU ocupará los números uno y dos de la lista de Málaga, el tercer puesto de la de Sevilla, los puestos tercero y octavo de la candidatura en Madrid y el segundo puesto en la de la provincia de València.Todos estos puestos obtuvieron representación en las elecciones generales de 2016, por lo que, si se repitieran los mismos resultados el 28A, IU pasaría de los cinco diputados que tiene ahora –sin contar los de En Comú Podem y En Marea, coaliciones que se reeditarán pero que aún están negociándose– a tener seis parlamentarios. Esto es así porquee IU, además, mantiene el número dos de la candidatura en esa circunscripción, un puesto que ya ocupó en los anteriores comicios.No obstante, algunos de los seis puestos que IU considera como puestos de salida, ya que todas las encuestas pronostican que Unidas Podemos obtendrá un peor resultado que en 2016. En Málaga, por ejemplo, Unidos Podemos consiguió dos diputados en las anteriores elecciones, por lo que un batacazo allí podría dejar a la coalición con tan solo un escaño por esa provincia, el de Garzón. Lo mismo ocurre en Madrid, donde el último escaño de Unidos Podemos fue el octavo –un puesto que en las nuevas listas ocupará IU– y en Sevilla, donde IU tendrá el tercer puesto y la coalición consiguió tres diputados en 2016.En València, donde IU ocupará el puesto número dos de la candidatura de Unidas Podemos, À la Valenciana obtuvo en 2016 un total de cinco diputados. No obstante,, que en las próximas elecciones presentará una candidatura separada a la de Unidas Podemos. Esa división, sumada la previsible bajada de Podemos e IU, provoca que no esté esté asegurada la entrada en el Congreso del número dos por València que ocupará la federación de Alberto Garzón.Además, el acuerdo suscrito por Podemos e IU también contempla el reparto de puestos para la lista de las elecciones europeas. En 2014, Podemos e IU obtuvieron cinco y seis eurodiputados, respectivamente, presentándose por separado. Y en la plancha conjunta que presentarán el próximo mayo bajo la marca "Unidas Podemos cambiar Europa", la federación de Alberto Garzónque encabezará el candidato de Podemos, Pablo Bustinduy.El pacto también establece que el 74% de los recursos que obtendrá la coalición en calidad de subvenciones electorales serán gestionados por Podemos, mientras que, una cifra que la federación considera una mejora con respecto al acuerdo de 2016. Además, el 85% de la financiación que reciban los diferentes grupos parlamentarios será para Podemos, y el 15% restante para IU.Los responsables de Organización de Podemos e IU, Pablo Echenique e Ismael González, respectivamente, fueron los encargados de anunciar el acuerdo en la mañana del miércoles y explicaron que en esta ocasión el reparto, por la imposibilidad de calcular los "puestos de salida" que tendrán, debido a la previsible mayor fragmentación del voto. "Lo que se ha trabajado con Podemos es que IU tenga representación en todos los ámbitos, en todas las circunscripciones, tanto al Congreso como al Senado", sostuvo González.Además del primer puesto en Málaga, que ocupará Garzón, IU colocaráy ocupará el número uno de las listas al Senado de Sevilla, Granada, Córdoba, Teruel, Cantabria, Ciudad Real, Albacete, Ávila, Zamora, Cáceres, La Rioja, Madrid y Navarra. Asimismo, la organización ha conseguido situar candidatos en la segunda posición de las listas al Congreso en 21 circunscripciones: Málaga, Córdoba, Almería, Huelva, Zaragoza, Teruel, Huesca, Cantabria, Tenerife, Albacete, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Cáceres, Murcia, Valencia y Castellón.IU también tendrá varios terceros puestos. Además del de Madrid, que ocupará el secretario general del PCE, Enrique Santiago, representantes de la federación ocuparán este espacio: Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Asturias, Baleares, Las Palmas, Cuenca, Guadalajara, León, Soria, Álava, Gipuzkoa, Badajoz y La Rioja. No obstante, fuentes de la dirección de IU explican que el reparto en Asturas y País Vasco puede sufrir modificaciones.