Miles de personas se manifiestan en Madrid contra el juicio del 'procés' y por la libertad de los presos independentistas

Publicada el 16/03/2019 a las 18:15 Actualizada el 16/03/2019 a las 20:52

⬛️⬜️️ Qui defensa els drets fonamentals està injustament acusat. Qui els vulnera, resta impune. No ho permetrem i per això som aquí!

Reivindiquem els drets fonamentals. Reivindiquem el dret a l'autodeterminació!#AutodeterminacióNoÉsDelicte #DemocraciaEsDecidir #Makeamove pic.twitter.com/w7AimhrIFR — Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de marzo de 2019

Torra: "Escucha España los gritos de la libertad"

Molt emocionat veient l'èxit de la manifestació de Madrid. Molt, molt important haver-la fet, i haver-la fet tal com va ser concebuda: amb estelades, al carrer, de caràcter festiu i reivindicatiu. I acompanyats de gent d'arreu d'Espanya. Gràcies @assemblea i @omnium!! pic.twitter.com/PyJBuTMLW5 — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de marzo de 2019

Torrent: el juicio es una "farsa"

"Vam exercir el dret a l'autodeterminació de manera lliure i legítima i ho tornaríem a fer. Sabem que l'única solució a aquest conflicte és que els ciutadans de Catalunya puguin decidir lliurement el seu futur en un referèndum", clou @rogertorrent #DemocraciaEsDecidir pic.twitter.com/rowgqfbOhE — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 16 de marzo de 2019

"Venimos a despedirnos"

Arrenca la manifestació convocada per entitats socials i partits polítics catalans, madrilenys i d'arreu de l'Estat espanyol. Milers de persones, pacífiques i determinades, avancen pel Paseo del Prado. #AutodeterminacióNoÉsDelicte #DemocraciaEsDecidir pic.twitter.com/OnMI5brn6N — Òmnium Cultural (@omnium) 16 de marzo de 2019

El Gobierno: "La Constitución es el marco para unir a los catalanes""

Las reacciones de Casado y Rivera

Decenas de miles de personas han llenado la Plaza de Cibeles y el carril derecho del Paseo del Prado en laconvocada por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omnium Cultural, entre otras organizaciones, que han reivindicado el procés y el derecho a la autodeterminación, así como criticado el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes soberanistas. Los convocantes, que esperaban 50.000 manifestantes, han cifrado en 120.000 los asistentes. En torno a las 19.30 horas,, de acuerdo a los datos policiales.Cuando la cabecera entraba en la Plaza de Cibeles, donde se ha levantado un escenario, la cola de manifestantes llegaba hasta prácticamente la Plaza Emperador Carlos V, junto a la estación de Atocha, según ha comprobado Europa Press. "Uno de octubre, ni olvido ni perdón"; "este juicio es una falsa"; "hemos venido a despedirnos" o "prensa española, manipuladora" ha sido algunas de las consignas más repetidas durante la manifestación, en la que las banderas más repetidas eran las 'esteladas' y la de morada de Izquierda Castellana. También se han visto pancartas con lemas como "no pasarán", "no hay justicia" y "libertad presos políticos".En la cabecera se encontraban el presidente de la Generalitat,, el expresidentey varios de los actuales, entre ellos Elsa Artadi, así como el presidente del Parlament,. También había diferentes políticos de partidos independentistas catalanes como. Por parte de los Comunes, la marca de Podemos en Cataluña, el representante ha sido, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau. Han respaldado el acto representantes de sindicatos como el SAT, de partidos como EH Bildu y el BNG o plataformas como Altsasu Gurasoak, que apoya a los condenados por agredir a los guardias civiles en Alsasua en 2016.La periodista Patricia López ha abierto las intervenciones con un minuto de silencio por las víctimas del atentado "neonazi" en Nueva Zelanda. Durante ese momento, se ha oído a una persona gritar, lo que ha merecido alguna leve reprobación de los manifestantes. "No vamos a renunciar jamas al derecho a la autodeterminación ni a los derechos civiles", ha dicho la presentadora. Antes de comenzar los discursos se ha proyectadoacusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Los manifestantes han vitoreado las frases de los presos preventivos y han abucheado los cortes en los que aparecían los fiscales.La, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han señalado que están en Madrid para defender que el derecho a la autodeterminación de Cataluña "no es un crimen", y han denunciado que el juicio del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés' independentista es una "vergüenza democrática". Asimismo, han instado al presidente del Gobierno a que inste a la Abogacía del Estado a que retire los cargos contra los encausados en el juicio del procés."Venimos a decir en Madrid que, el juicio pone en el banco de los acusados a los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, es una causa general contra todo un movimiento como es el movimiento independentista catalán; y el ejercicio del derecho de autodeterminación por vías democráticas es un instrumento para la paz", ha recalcado Plauzie en el escenario ante los manifestantes.Por su parte,(presidente de Òmnium) desde prisión, en las que recalca que "la solidaridad es la ternura de los pueblos" y en las que apunta que en el juicio se banaliza la violencia del 1 de octubre de 2017 -en relación a las cargas policiales-. En este sentido, recuerda Cuixart que fue el mayor acto de desobediencia civil de Europa, y que lo asumen como instrumento de transformación. Acaba el escrito Cuixart con un "visça Madrid, viva Cataluña, no pasarán".Durante el acto de final de protesta, se han cantado canciones comose han recitado poemas, y ha tomado el micrófono la esposa de Josep Rull, Meritxell Lluís, quien ha apuntado que "es una vergüenza la existencia de presos políticos en Europa, en un Estado que presume de calidad democrática", y ha añadido que la prisión preventiva "es usada como escarmiento".El president de la Generalitat, Quim Torra , le ha pedido a España que escuche "los gritos de la libertad" y que aproveche la manifestación de este sábado para preguntarse "en qué ha fallado para que tanta gente esté apelando el derecho de la autodeterminación". ". Escucha España, que no hay lucha pequeña por los derechos civiles ni viajes largos para los derechos de autodeterminación. Aprovecha esta ocasión y mira en qué has fallado", ha destacado Torra.Al inicio de la manifestación, Torra ha asegurado que, por lo que no pararán hasta que el derecho de autodeterminación "sea ejercido". Es por eso, que también ha insistido en que "la democracia, los derechos civiles, los derechos sociales y el derecho a la autodeterminación tienen que formar parte de España". "Hoy más que nunca nos sentimos y nos fundimos en un abrazo solidario con los compañeros presos políticos y los que están en el exilio", ha puntualizado Torra a la par que asegura que está hoy en Madrid "por ellos, por su libertad y por denunciar esta farsa".El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , por su parte, ha compartido desde Bélgica una imagen de la protesta y ha asegurado que está. "Habéis llenado Madrid y habéis sido ejemplares en la actitud. Como en Barcelona y como en Bruselas", ha subrayado.El president del Parlament, Roger Torrent , ha asegurado que el conflicto político entre Cataluña y el Gobierno central, criticando con ello, el juicio del procés por ser una "farsa mentira". Al inicio de la manifestación en Madrid, Torrent ha insistido en que "ni con jueces ni con sentencias" se encontrará una solución para parar el independentismo, puesto que sólo existe una salida "con urnas y con el libre ejercicio de democracia."Cada vez lo sabe más gente, que", ha destacado Torrent justificando la "contundente, pacífica y cívica" movilización de este sábado que representa a "una dignidad colectiva que se acuesta al servicio de la democracia". Según ha considerado el presidente del Parlament, en el Tribunal Supremo se está "acusando al ejercicio legítimo de los derechos y libertades fundamentales", por lo que recalca que el juicio del procés es una "farsa mentira".Además, ha advertido quesino que el "día de mañana puede pasarle a todo el mundo" por defender "sus derechos fundamentales". "Puede pasarle a las feministas, a los ecologistas, a sindicalistas... A cualquier que defienda legítimamente una idea política", ha puntualizado.En un ambiente festivo y sin incidentes, la previa de la manifestación independentista en Madrid que ha arrancado en la Plaza de la Lealtad ha estado marcada por losy las banderas esteladas y lazos amarillos. Para la marcha, ANC y Òmnium han fletadoUnahan cantado vara en mano a las 17.00 horas el himno del Segadors en el edificio de la Bolsa y luego han recibido el aplauso de las cientos de personas que se amontonaban en la cabecera de la manifestación, que llevaba por lema "La autodeterminación no es delito. Democracia es decidir". En otra pancarta se podía leer: "Venimos a despedirnos". También han asistido a la manifestacióncaracterística de este colectivo, entre ellos Gonzalo Boyé, que defiende al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.En una tarde con 25 grados de temperatura, la mayoría de la terrazas de bares cercanos al recorrido estaban ocupadas por manifestantes, que también aprovecharon para fotografiarse junto a monumentos emblemáticos como la Puerta de Alcalá o la diosa Cibeles. Preguntados por Europa Press, algunos asistentes a la manifestación han señalado que. Tan sólo un grupo ha comentado que una señora mayor les ha hecho una peineta y les ha gritado "golpistas" por una calle cercana al parque de El Retiro.Por la mañana,, secretario general de la ANC, por un incidente al tratar de quitar una bandera en una contramanifestación. El arresto se produjo al comprobar los agentes que un juzgado de Girona había ordenado su detención porque no compareció en la investigación sobre una acción de los CDR en el aniversario del 1-O.Unoshan velado por la seguridad de la manifestación en Madrid, según fuentes policiales. Las calles adyacentes al Paseo de Recoletos se encontraban acordonadas por agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional.El Gobierno ha vuelto a insistir en que, tras la celebración de la manifestación desarrollada esta tarde en Madrid para reclamar la independencia de Cataluña y la libertad de los políticos presos. "La misma democracia que protege la libertad de quienes se manifiestan hoy", ha afirmado el Ejecutivo, que ha subrayado que "dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada".En este sentido, ha insistido en que "la democracia y sus normas tienen que ser igual para todos y para todo". "El Gobierno siempre ha sido firme,. El Gobierno siempre ha mantenido una voluntad sincera de solucionar el problema en Cataluña. Ha construido un camino donde no había camino. La Constitución es el marco para unir a los catalanes", ha indicado el Ejecutivo. Por último el Gobierno de Pedro Sánchez ha señalado que durante su mandato se ha centrado "en la gestión seria y rigurosa de los problemas reales" de los españoles "con un rumbo claro, regeneración y justicia social".Previamente al inicio de la manifestación,, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "pretende revalidar" su pacto con "independentistas, batasunos y comunistas de Podemos" tras las elecciones generales del 28 de abril y ha recalcado que. "Lo que tenemos muy claro es que vienen a reivindicar a Pedro Sánchez que ya no van a pagar por adelantado, que van a exigir un pago al contado, tal y como les dijo Elsa Artadi, y se lo vienen a pedir a la puerta, a la capital de la nación, a las puertas de la Moncloa", ha declarado en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para presentar los cabeza de cartel del PP al Congreso.Por su parte,, ha acusado a Sánchez de estar "callado" y no decir "ni mu" ante la manifestación de Madrid contra el juicio del procés "por". También ha criticado que "los que han dado un golpe de estado", esta tarde monten una manifestación para "decirle al mundo entero que hay presos políticos cuando en realidad son políticos presos", ha dejado claro. "¿Sabéis por qué no dice nada Sánchez? Porque Torra, Puigdemont, Rufián, los que escupen a los ministros, son los que mandan y saben que con Sánchez pueden mandar", algo que no harán con él, ha dicho. "Por eso nos temen porque no quieren que lleguemos al Gobierno", ha señalado.