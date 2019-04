El presidente y otros tres miembros de la JEC discrepan sobre la exclusión de Puigdemont de las listas europeas

Publicada el 29/04/2019 a las 20:13 Actualizada el 29/04/2019 a las 21:00

"Voluntariamente" están en rebeldía y "se burlan"

Dos magistrados y dos vocales del PSOE y Podemos

La exclusión de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de la lista de Junts para las elecciones europeas del próximoha provocado(JEC) pues el presidente del organismos, el vicepresidente y otras dos vocales han firmado un voto particular discrepante defendiendo que debía primar el derecho a presentarse a las elecciones, informa Europa Press.El PP y Ciudadanos pidieron excluir a los tres políticos independentistas huidos alegando que no tenían lapor cuanto que residen fuera de España y están procesados en rebeldía por el Tribunal Supremo : Puigdemont y Toni Comín estány Clara Ponsatí vive en elEn una resolución aprobada este lunes y recogida por Europa Press,y concluye que los tres independentistas fugados no figuran adecuadamente en el censo electoral y tampoco han acreditado que reúnen las condiciones para ello, y en este contexto,. En concreto, los tres políticos catalanes figuran en el censo de residentes en España pese a que "es notorio" que no están en esos municipios, sino que "desde hace dos años están fuera del territorio nacional para evadirse de la acción de la justicia". "El, tanto activo como pasivo,al cumplimiento de la carga de la inscripción censal.Sin la inscripción censal no se puede disfrutar del ejercicio del derecho –argumentan–. Para el disfrute de ese derecho hay que poseer la 'cualidad del elector', o sea,o". A su juicio, la cualidad de elector"con la situación a la que llegan aquellos que se han situado extramuros del ordenamiento jurídico español y de la acción de la justicia, lo que les impide no sólo votar en España para evitar la detención, sino que tampoco tienen regularizada su situación en el censo de electores residentes ausentes ( para poder votar desde el extranjero "."No pueden tener la cualidad de electores, en definitiva,s y que voluntariamente se han situado en una posición –procesados y en situación de rebeldía– que integra,, un impedimento insalvable para el acceso a la candidatura", añade.Según la decisión mayoritaria de la JEC, "quienes están extramuros del ordenamiento jurídico español y de la acción de la justicia, incumplen yde otra obligación esencial con trascendencia en la ordenación del proceso electoral y pretenden obtener así un beneficio". "Son ellos mismos quienes, por su propia actuación y su, se han colocado en una situación que afecta a su condición de electores", concluye la JEC, quey recordando que los afectados tienenpor la vía judicial.Pero la decisión de la JEC, adelantada por la mañana a la formación independentista,y tanto el presidente, el magistrado, como el vicepresidente, el también magistrado progresista, como las vocaless, catedráticas propuestas en su día por PSOE y Unidos Podemos, han firmado un voto particular discrepante.A su juicio, la Junta Electoraldel ordenamiento jurídico primando el derecho a la participación política y cuestionan que los partidos denunciantes, PP y Ciudadanos, carecen de legitimación para impugnar la inscripción censal de los tres candidatos. Además, recuerdan también que, por lo que habrían preferido una resolución que hubiese rechazado los recursos del PP y de Ciudadanos