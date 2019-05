Casado cree que Cs puede investir a Sánchez porque "no descarta" pactos con el PSOE tras el 26M

Publicada el 07/05/2019 a las 10:13 Actualizada el 07/05/2019 a las 10:39

"Creo que vamos a remontar"

El líder del PP Pablo Casado , considera que Ciudadanos (Cs) puedetras las elecciones del próximo 26 de mayo. Tras rechazar que el PP pueda abstenerse en esa investidura, ha afirmado que esa opción "está en la mano de otras dos combinaciones mucho más normales o naturales en términos electorales"."El PSOE se abstuvo parcialmente en la investidura de Rajoy , pero para evitar terceras elecciones.La situación a la que llegó el Partido Socialista en una abstención parcial era porque no había ninguna suma posible y ahora hay dos, y porque estábamos abocados a unas terceras elecciones", ha declarado Casado en una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press.En este sentido, el presidente del PP ha insistido en que en este momento hay, una con Podemos y "otros partidos regionalistas", que no sería "la óptima" para el Partido Popular; y otra con Ciudadanos. "Nosotros no somos nadie para decir a otro partido lo que tiene que hacer ni siquiera para opinar antes de que los partidos hablen", ha dicho.Eso sí, ha recordado que tras lasel líder de Cs, Albert Rivera , ya llegó a un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez en el llamado pacto del Abrazo que se selló en el Congreso, pidiendo entonces a Podemos que se "abstuviera" y al PP que "no entorpeciera" ese pacto.Además ha señalado que Cs pactó después con el PSOE en Andalucía para que gobernara Susana Díaz y este mismo lunes la portavoz del partido naranja, Inés Arrimadas , "ha dejado la puerta abierta a llegar a acuerdos con el Partido Socialista en comunidades autónomas y ayuntamientos". "Esa es la realidad reciente e inmediata", ha subrayado, para dejar claro que el PP no facilitará esa investidura de Sánchez y queAsimismo, el líder del PP se ha mostrado "optimista" ante los resultados que cosechará en las elecciones del 26 de mayo tras el revés electoral en las generales., ha enfatizado.