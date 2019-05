Publicada el 16/05/2019 a las 10:06 Actualizada el 16/05/2019 a las 11:26

Artículo alabando el falangismo

El candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith , es un fiel seguidor del falangista. Así queda reflejado en un vídeo al que ha tenido acceso el medio La Marea , en donde se puede escuchar al político ultraderechista hablar con cierta nostalgia del fascismo español de los años 30.Dichas imágenes pertenecen a una cena celebrada el pasado mes de noviembre en Madrid, en la que los simpatizantes de Vox estaban invitados a conocer el proyecto de Ortega Smith, actual secretario general del partido. Además, según la citada información, en la reunión estuvieron presentes Jaime Alonso, el expresidente de la Fundación Francisco Franco y su actual presidente, el general Juan Chicharro. Una vez terminaron la cena, una mujer se acercó al político de Vox y le entregó un ramo de flores rojas yde quien se acordó en su discurso de agradecimiento."Yo os lo confieso, que José Antonio Primo de Riveray que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que se le requerían en aquel momento, que se enfrentó, como nos estamos enfrentando todos,. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, los que vienen amenazando nuestra unidad y nuestra libertad", explicó Ortega Smith, como queda reflejado en el vídeo al que ha tenido acceso la revista mensual.Pero la cosa no quedó ahí: también argumentó que Primo de Rivera es un ejemplo a seguir para él y su partido: "Es verdad que decía José Antonio que 'bienvenidos los tiempos difíciles, porque serán la depuración de los cobardes'. Y hoy en día esas palabras se pueden llevar a su máxima expresión., y donde las palabras honor, lealtad, servicio… es casi os diría que una excepción, es cuando hay que demostrar de verdad que se es español, que se ama España, que se ama la libertad,Y por tanto bienvenidos esos tiempos difíciles que nos han dado la oportunidad a algunos de poder rememorar otras épocas de nuestra historia donde otros tuvieron que dar un paso al frente para que hoy pudiéramos todavía disfrutar de esta gran nación".De esta manera, se confirma que el secretario general de Vox no ha cambiado de ideario político y que su partido representa las ideas más primigenias del falangismo. Este miércoles, La Marea también publicó una pieza de investigación en la que mostraba un artículo escrito por Ortega Smith en 1986 y titulado No olvidar, en el que recordaba y alababa a militantes de la Falange como José Antonio Primo de Rivera,"[…], no podemos olvidarnos de aquellos momentos de elaboración de nuestra doctrina, momentos en los que nuestros mejores José Antonio, Onesimo, Ramiro, Julio, crearon la doctrina más joven y grande de Europa […]", se puede leer en la página de periódico aportada por La Marea.En su artículo, Ortega Smith también asegura que "a pesar de los medios de desinformación,