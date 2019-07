Abascal dice que no facilitarán un "Frente Popular" que traiga "miseria" y "enfrentamiento"

Publicada el 22/07/2019 a las 19:12 Actualizada el 22/07/2019 a las 20:51

El discurso de la extrema derecha vuelve a resonar entre las cuatro paredes del Congreso de los Diputados. Tras las intervenciones del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno y de los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos, la primera sesión del debate se investidura se ha cerrado con la intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal. El líder del partido ultraderechista ha aprovechado su turno de palabra en la tribuna de oradores de la Cámara Baja para dejar claro que su partido no facilitará un "Frente Popular" de "comunistas nuevos, comunistas viejos, proetarras y chavistas" que traerá a EspañaVox ha sido uno de los protagonistas ausentes del discurso con el que Pedro Sánchez abrió el debate de investidura. Cada medida puesta sobre la mesa por el candidato socialista era un dardo directo a la extrema derecha. Así, contra el discurso involucionista de la formación ultra, Sánchez planteó, por ejemplo, “avanzar y repudiar” cualquier “intento de banalización de la violencia que sufren las mujeres”. Y ante la “ola reaccionaria” que representa Vox,montado por PP y Ciudadanos alrededor del PSOE: “Se han puesto una soga a la extrema derecha”, dijo a los conservadores y al partido naranja.Abascal, que ha afrontado el debate con la negociación en Murcia prácticamente desencallada, ha planteado en el Congreso un discurso que no se movido ni un milímetro del que el partido ultraderechista ha mantenido desde prácticamente su nacimiento. Así, el líder de Vox ha exigido mano dura contra la inmigración ilegal –un clásico entre los partido de extrema derecha– y ha cargado con dureza contra los partidos de izquierdas, el feminismo o la memoria histórica. Y, por supuesto, ha cargado contra las subvenciones publicas concedidas a lo que han llamadoo contra los medios de comunicación, otro clásico de la ultraderecha.El presidente de Vox ha comenzado su intervención recordando a los guardias civiles heridos en la valla de Melilla y rápidamente ha iniciado su ofensiva contra el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. "Vox es el grupo parlamentario que está más alejado del proyecto que tiene Sánchez para España", ha apuntado Abascal, quien ha señalado que su partido no se plantea ni por asomo facilitar con una "abstención patriótica" un Ejecutivo apoyado por "todas las facetas del extremismo político", un "Frente Popular" queA lo largo de su discurso, el presidente del partido de extrema derecha ha vuelto a sacar a colación a ETA y las actas de la negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, unos documentos sobre los que se sostenía la querella que interpusieron contra el expresidente del Ejecutivo socialista y que la Audiencia Nacional ni siquiera ha admitido a trámite. También ha puesto sobre la mesa el "desafío permanente" de la Generalitat de Cataluña, que goza de una. "Con estos aliados pretende ser inv presidente. Con los amigos del condenado Otegi, con los del golpista Junqueras y con los del tirano Maduro", ha afirmado.Abascal, que ha acusado al PSOE de ser el principal "arquitecto" de los "cordones sanitarios", ha criticado a Pedro Sánchez por intentar "disfrazarse de político con sentido de Estado" y ha asegurado que. "No saben cuántos se pondrán en pie olvidando las diferencias cuando sientan amenazada su patria", ha avisado el presidente del partido de extrema derecha, quien ha añadido que la investidura del candidato socialista traerá "miseria, enfrentamiento, restricción de libertades e inseguridad".