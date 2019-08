Publicada el 18/08/2019 a las 13:06 Actualizada el 18/08/2019 a las 13:40

Sus polémicas

El magistrado de la Audiencia Nacional y exmiembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López , será el nde la Comunidad de Madrid. Según ha adelantado La Razón y han confirmado a Europa Press fuentes conservadoras, este jurista ha sido elegido por la nueva presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, para ostentar esta nueva cartera que avanzó en su debate de investidura. La nueva presidenta tomará posesión este lunes de su cargo y está previsto que el martes lo haga el resto de su equipo del Gobierno en coalición con Cs que dirigirá.Se trata dely va en la línea marcada por la propia Ayuso, quien en diversas entrevistas ha apelado a la renovación y auguró que habría "sorpresas" en la confección de su equipo. La nueva presidenta regional ha destacado desde que fue elegida que su voluntad espara esta nueva etapa en la región y que aunaría renovación con "grandes gestores" al frente de las consejerías.Enrique López esde más de treinta años. (1988-2019), han enfatizado fuentes del PP. Actualmente es magistrado de la, tras haber sido Magistrado del Tribunal Constitucional, siendo uno de los "grandes expertos" en el tratamiento jurídico del terrorismo, como así lo acreditan sus muchas sentencias en la materia, tanto en referencia al terrorismo de ETA, como al terrorismo yihadista. También es un "experto en el tratamiento de la delincuencia económica".López en su etapa comoostentó la portavocía del órgano (año 2001-2008). Asimismo, desde el PP aseguran que fue "responsable de la creación de una política de comunicación y transparencia" del Poder Judicial, constituyendo bajo su "coordinación" los gabinetes de comunicación en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de España. El magistrado, según las mismas fuentes, diseñó una política de comunicación basada "en la máxima transparencia de la actuación del poder judicial bajo el lema de que lo que no se conoce no se puede valorar". "Diseñó multitud de actuaciones en este sentido, como fueron el Informado en Justicia dirigido a periodistas, o Educando en Justicia dirigido a alumnos de la ESO", argumentan.Otra de sus virtudes para el PP es que articuló, siendo su primer presidente,, convirtiendo este órgano en "un referente nacional en la lucha contra la violencia de género". También en esta etapa fue presidente de la Comisión de Modernización Judicial del CGPJ, elaborando multitud de estudios y proyectos sobre la reforma de nuestro sistema de Administración de Justicia, teniendo amplia experiencia en la gestión del servicio público.A su vez, es responsable deldonde elabora el informe anual sobre la calidad e nuestro sistema de justicia a la vez que se hacen propuestas sobre su reforma y. Junto a ello, es profesor universitario, miembro autor de numerosos libros y artículos jurídicos, y columnista habitual del periódico La Razón.El nuevo consejero de Justicia se ha visto envuelto también en algunas polémicas. Así, en el año 2014 presentó su dimisión "irrevocable" como magistrado del TC trascuando la Policía Municipal de Madrid le sometió a una prueba al ser interceptado conduciendo su moto sin casco.A su vez, en su etapa en la Audiencia Nacionalsolicitada por diversas acusaciones particulares (el PSOE así lo planteó en Gürtel) que argumentaban que su independencia podría verse comprometida por su "afinidad política" con el PP . El partido alegó entonces con un escrito en el que sostenía que las acusaciones populares -impulsoras de esta recusación- no habían aportado "prueba alguna" de que el magistrado fuese afín a la formación que lideraba en aquel momento Mariano Rajoy.