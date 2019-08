La Ingobernable es además 'indesalojable'

Publicada el 28/08/2019 a las 12:37 Actualizada el 28/08/2019 a las 13:58

HEMOS PARADO EL DESALOJO



Demostrando que somos indeslojables, seguimos en el corazón de Madrid para hacer la vida que merece.



La lucha es el único camino #SiSePuede ✊ #NoNosVamosDesayunamos pic.twitter.com/ACy93p8MEf — La Ingobernable (@CSIngobernable) August 28, 2019

200 actividades al mes, 140.000 personas en 2 años y mucho cariño todos los días a fuego lento, consiguen cosas extraordinarias.



Frente al odio y la guerra entre pobres, la solidaridad en Madrid es indesalojable. #NoNosVamosDesayunamos pic.twitter.com/rcfs7U97u8 — La Ingobernable (@CSIngobernable) August 28, 2019

"Un espacio social construido entre todas y para todas"

¿Cómo nace?

Almeida opta por la vía judicial

Más dese congregaron este miércoles a las puertas de La Ingobernable, en Madrid, para proteger el espacio autogestionado del desalojo que ya se había publicado en el BOE el pasado 12 de agosto. Ante la imposibilidad de acceder al edificio por los cientos de personas que blindaban el inmueble, la expulsión ha sido paralizada.Alrededor de las 10.00 horas han acudido al edificio de la calle del Gobernador, a escasos metros del Paseo del Prado,, en concreto del área de Patrimonio, acompañados de seis agentes de la Policía Local y han entregado la notificación administrativa para que el edificio fuese desalojado en ese mismo momento. Algo que evidentemente no se produjo.Aunque no se les informó del procedimiento que se va a abrir, desde La Ingobernable entienden que "al acabar la vía administrativa" el Ayuntamiento "" a partir de ahora.La paralización de este desalojo ha sido considerada comopor parte de los defensores de este espacio. "Esta es una victoria más, que se suma a todas las que están ocurriendo desde que este nuevo alcalde tiene esta actitud beligerante. Victorias como Madrid Central o el orgullo crítico", ha declarado uno de los portavoces.También agradecieron la colaboración ciudadana y la actuación de los movimientos sociales. "Este desalojo, así como los anteriores, se han podido pararque han acudido, que han llenado este espacio de actividades y gracias a los movimientos sociales que aquí, día a día, llenan este espacio y hacen de Madrid una ciudad más habitable", han señalado.Decenas de personas han pasado la noche del martes en las inmediaciones del edificio anteTanto la noche como la mañana han transcurrido pacíficamente. A las 9.00 horas se ha organizado una chocolatada bajo el lema ""Ingobernable, indesalojable" y "Un desalojo, otra okupación" fuerondurante la mañana mientras se esperaba la actuación policial.Este edificio situado en la calle del Gobernador 39 nació hace dos años como undel que forman parte multitud de organizaciones de diferente índole, como… entre otros.En estos 3.000 metros cuadrados, aparte de asambleas y reuniones de las diferentes organizaciones, se llevan a cabo: cine, talleres de danza, pintura, música, teatro, clases de yoga, boxeo, idiomas… estas actividades están destinadas para todos los públicos de manera gratuita. Cualquiera puede ofrecer su propio conocimiento y compartirlo de manera voluntaria.Desde La Ingobernable la definen como "un bien común autogestionado por las propias personas que lo utilizan y que trabajan para darle vida. Es un espacio social".La financiación de estos espacios se la costean ellos mismos con los ingresos de la cafetería instalada en el edificio, cuyo servicio cubren las distintas organizaciones a través de turnos. También organizan fiestas para poder mantener el espacio y la financiación de las distintas organizaciones. Si La Ingobernablemuchas de estos colectivos se quedarían no solo sin lugar de reunión, sino también, sin la posibilidad de organizar eventos para autofinanciarse.En estos dos últimos meses, La Ingobernable ha multiplicado sus actividades y ha recibido "cientos de solicitudes de toda España", declaraba este miércoles una de sus portavoces. Aunque hay más espacios de este tipo en Madrid, algunos ya desalojados como el, la gran mayoría se encuentran en riesgo. Así, la Ingobernable ya no es un centro social más, sino un símbolo que el nuevo Ayuntamiento ha tomado en su lucha por la okupación.Por ello, desde La Ingobernable hacen un llamamiento a ayudar a estos espacios. "", afirma una joven integrante del grupo Fridays For Future.En marzo de 2013, el Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botellaz por 75 años para la construcción del Museo del Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU). La fundación del arquitecto, el cual mantenía una estrecha relación con el PP, empezando por José María Aznar, se haría cargo del museo durante el tiempo de la concesión. Sobra decir queCuando esta información vio la luz en 2017 se okupó el inmueble por una veintena de personas que se manifestaban en contra de la mercantilización del centro bajo el lema "Madrid no se vende". A finales de 2018 el Ayuntamiento de Madrid, esta vez presidido por, aprobó una indemnización a la Fundación Ambasz de 1,4 millones de euros, para compensar la extinción de mutuo acuerdo de la concesión. Tras negociaciones poco exitosas, el Ayuntamiento tomó la decisión de establecer en el inmueble la. Proyecto que también quedó paralizado. Ante la falta de acuerdo entre las partes, "la biblioteca de mujeres dijo que era impensable que pudiera ubicarse allí, ya que este espacio es indispensable para el feminismo", resalta uno de los portavoces de La Ingobernable.Con la llegada del nuevo Ayuntamiento tras el pacto entre las tres derechas, los problemas de este espacio han aumentado. Desde Fridays for future se subraya que "este Ayuntamiento niega la posibilidad de que haya un espacio así". "Cuando Almeida llegó al Ayuntamiento lo primero que hizo fue ir en contra del medio ambiente (con el intento de acabar con Madrid Central) y cerrar un espacio que lo que hace es ayudar a la gente de Madrid.", cuentan algunos miembros de la organización ecologista.El Ayuntamiento de Madrid acudirá "" a la vía judicial para lograr "lo más rápido posible" el desalojo de La Ingobernable después de que no se haya desalojado este miércoles de forma voluntaria tras la notificación oficial entregada por parte del Consistorio. Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno municipal,, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que ha puesto de manifiesto que se ha puesto "punto y final" a la vía administrativa, por lo que "parece que no se desaloja por la vía voluntaria".Al acudir a al vía judicial, el equipo de Gobierno espera que el desalojo sea "". "No ha sido posible desde el punto de vista administrativo porque no se ha querido hacer ese desalojo; esperamos que se tramite de la forma más breve", ha reiterado.Quien también se ha presentado en las inmediaciones fue el concejal y portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que ha exigido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que desaloje ya un inmueble okupado por un colectivo al que ha calificado como "los amigos de Carmena". "Manifestamos nuestro rechazo al hecho de que los amigos okupas de Carmena sigan utilizando este espacio público que pertenece a todos los madrileños y no a unos pocos", ha recalcado el edil, quien ha solicitado que si el inmueble no se desaloja "pacíficamente", intervengan los Cuerpos de Seguridad del Estado.