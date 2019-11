Las dos opciones con más apoyo para el día después: un Gobierno monocolor socialista y un pacto PSOE-Podemos

Publicada el 04/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/11/2019 a las 22:05

Las preferencias por partidos

En un escenario electoral sin mayoría absoluta y con los bloques derecha-izquierda tan igualados, una de las cuestiones clave esque cada formación tiene en mente para después del 10N, un asunto que ha sido uno de los ejes del arranque de campaña y que sobrevolará el debate televisado de este lunes.en el sondeo de SW Demoscopia paraaboga porde otros partidos. Este sigue siendo el escenario favorito de Pedro Sánchez, después de que fracasara la opción de pactar con Unidas Podemos tras las últimas generales. Hasta Sánchez llegó a decir que él no podríacon ministros del partido morado sentados en su gabinete.No obstante, no muy lejos de ese 19,1% de los electores que quieren un Gobierno socialista en solitario, están quienes prefieren la opción de un Gobierno con ministros del PSOE y de Unidas Podemos.En la tercera opción de Gobierno preferida por los encuestados ya figura la derecha: eSería una novedad porque, hasta ahora, la extrema derecha no ha entrado en ninguno de los ejecutivos autonómicos en los que ha sido clave para que PP y Cs cogobernaran.Tras esta opción, el 9,5% de los encuestados aboga por un pacto entre PP y Cs, seguido del 8,2% que quiere un Gobierno con todas las fuerzas de izquierda presentes:El 7,6% preferiría quegobernara en solitario, por delante del 7% a quienes le gustaría, una opción que, ateniéndonos a los datos de todos los sondeos publicados, tendría imposible sumar una mayoría.La gran coalición de la que tanto se habla en las últimas semanas, y que Pedro Sánchez y Pablo Casado se esfuerzan en rechazar, no tiene muchos adeptos. Es la opción preferida de solo el 4,4% de los encuestados.Por último, el 1,9% de los consultados apuesta por un pacto PSOE-Más País que diese lugar a un Gobierno con ministros de ambas formaciones.Quienes aseguran que votarán al PSOE tienen claro que su opción favorita es. Ya muy lejos de esa cifra, la segunda opción favorita para este grupo es la de un Gobierno con ministros del PSOE y Unidas Podemos (14,1). Completa el podio, con un 8,8% de los encuestados, la coalición PSOE-Cs. La gran coalición sólo es elegida por el 3,2%.. La segunda opción sería un Ejecutivo con ministros de PP y Cs (25,2), seguido de uno con presencia de las tres derechas (23,3). A mucha distancia, la cuarta opción sería una gran coalición PSOE-PP (8,6%).prefieren que su líder cogobierne con el PP (35,0%), pero a muy poca distancia se sitúan los que prefieren que lo haga con Sánchez (33,3%).el 54,4% quiere un Gobierno con ministros de PSOE y Unidas Podemos. Los números bajan mucho, hasta el 17,5%, si se trata de que en el Consejo de Ministros se sienten cargos de PSOE, Unidas Podemos y Más País. Sólo un 0,9% vería bien un Gobierno monocolor socialista.En el caso de la, el 56,4% de sus votantes quieren que el próximo Gobierno tenga ministros de PP, Cs y Vox. El resto de combinaciones obtienen apoyos casi testimoniales.El escenario favorito para los votantes de Más País es(36,4%), por encima de quienes quieren un Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos (22,7%) y de quienes prefieren que solo Más País se siente con el PSOE en el Consejo de Ministros (15,9%)._______________Puedes consultar las otras tres entregas de la encuesta en los siguientes links: