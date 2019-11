El 35% prefiere a Pedro Sánchez de presidente frente a un 20% que se inclina por Pablo Casado

Publicada el 04/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/11/2019 a las 22:05

info Libre

¿Qué partido cree que ganará el 10-N?

En la respuesta a esa pregunta, Pedro Sánchez 0btiene una ventaja de 15,1 sobre Pablo Casado en la encuesta realizada por SW Demoscopia paraSánchez sería el ganador favorito del 35,2% de los encuestados, frente al 20,1% que prefiere a Casado como vencedor de los comicios.El 9,4% de los encuestados responde que(Vox) es su opción preferida, no muy lejos del 9,1 que quiere que el puesto lo ocupe(Unidas Podemos).En consonancia con su bajada en todas las encuestas publicadas, sólo el 5,8% de los sondeados apostaría porcomo presidente. El porcentaje baja al 3% en el caso deEl análisis de estos datos por variables sociodemográficas permite ver mejor cómo se distribuyen los apoyos., las mujeres (36,2%) apuestan un poco más por Sánchez que los hombres (34,2). En cuanto a Casado, las cifras son muy parecidas: 20,3% los hombres frente al 19,9 de las mujeres., el tramo de votantes entre losaños es en el que más se concentra la preferencia de que Sánchez sea presidente (43,6%). En el extremo opuesto se encuentra el tramo entre losaños (24,3). En el caso de Casado, las preferencias se concentran en la franja de mayor edad, en losaños (35%). Y losson los que menos ganas tienen de que sea presidente: 7,8%., el 56,6% de los pensionistas que no han trabajado prefieren a Sánchez como presidente, mientras que el porcentaje más bajo (30,8%) lo obtiene entre los trabajadores domésticos no remunerados.Casado, por su parte, consigue su mayor respaldo entre los pensionistas (28,9%), pero tiene un serio problema con los: sólo el 4,8% de ellos preferiría que fuese el próximo presidente.apoyan a Sánchez como presidente el 47,4% de quienes tienen estudios de Educación primaria, mientras que el peor porcentaje se lo lleva con los electores que cursaron FP de grado superior (27%).El 32,4% de quienes no tienen estudios prefieren a Casado, siendo su porcentaje más alto en este campo. El más bajo (14,2%) corresponde a quienes han cursado FP de grado superior.Más allá de preferencias, el 83,7% de los encuestados cree quelas elecciones generales del próximo domingo.Una percepción que encaja con todas las encuestas publicadas hasta el momento. Pero hay casi encuestados que prevén la victoria de: el 11,5% cree que ganará el PP, el 2,3% responde que Vox. El resto de partidos no llegan al 1%.Si analizamos los datos teniendo en cuentadel entrevistado resulta que el 97,5% de los votantes del PSOE creen que será el partido ganador. Los siguientes más convencidos de la victoria socialista son los que dicen que votarán a Íñigo Errejón: el 91,7% así lo considera.El 82,9% de los votantes detambién cree que vencerá el PSOE, cifra similar a los votantes de Cs (81,4%).Por debajo, pero siempre superando la barrera del 50%, se ubican los votantes del. El 60,6% de quienes apostarán por Pablo Casado creen que ganará Sánchez,cifra que baja al 54,7% en el caso de los votantes de la extrema derecha.. Lo mismo ocurre con el 20,8% de los votantes de Vox. No obstante, estos últimos tienen más fe en Abascal que en el PP como posible vencedor, si se tiene en cuenta que el 22,6% considera que Abascal será el más votado._____________Puedes consultar las otras tres entregas de la encuesta en los siguientes links: