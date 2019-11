La izquierda repite resultado, Cs se desmorona y la extrema derecha se dispara

Publicada el 04/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/11/2019 a las 22:16

info Libre

Sin pactos claros que sumen mayoría

La izquierda supera a la derecha en votos

Los votantes de Vox, los más fieles

FICHA TÉCNICA



Procedimiento: entrevistas telefónicas (50% móviles y 50% fijos) y cuestionario estructurado.

Muestra realizada: 1.517 entrevistas distribuidas por cuotas de estrato municipal, sexo, edad y equilibraje por provincias.

Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±2,52% para la muestra total y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Ámbito geográfico: España.

Fechas de campo: las entrevistas se realizaron diariamente desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive.

El socialistavolvería a ganar las elecciones del próximo 10N con un resultado casi idéntico al obtenido en abril. Según el sondeo de SW Demoscopia para, el PSOE se sentaría en la Cámara Baja con una horquilla que va de los 123 a los 128 diputados yAhora tiene 123.Tras Sánchez, mejorando mucho sus 66 escaños actuales, se ubicaría. El sondeo da al89 escaños dentro de una horquilla que va los 88 a los 93.La tercera posición sería paraque mejoraría 20 asientos en el Congreso, llegando a los 44 (41-46, sería su horquilla) y la cuarta para, que perdería seis actas, hasta las 36 (con una horquilla de 34 a 38).sería el protagonista de un hundimiento histórico, al perder en menos de siete meses 41 diputados, lo que supone el 72% de los que tiene actualmente.pasaría de 57 a 16 (con una horquilla de 15 a 19)., que se estrena en unas elecciones generales con Iñigo Errejón como candidato, lo haría con cuatro escaños (con una horquilla de entre 3 y 6).Losobtendría en conjunto 23 actas, una más que en abril. Su reparto sería el siguiente: 16 para ERC (una más que el 28A), 6 para Junts per Cat (que pierde un escaño), y uno para la CUP, que no se presentó a los últimos comicios.Los nacionalistas vascos delconseguirían 6 escaños, los mismos que tiene en la actualidad, mientras que(la coalición de UPN-PP-Cs) también mantendría los dos escaños que cosechó el 28A.El Congreso se completaría con las cuatro actas de otros partidos regionalistas.El escenario de pactos sigue siendo endiablado porqueLa suma del PSOE, UP y Más País da un resultado de 166 diputados, a diez de la mayoría absoluta [176 diputados]. Y la de PP , Vox, Cs y Navarra Suma supone 151 parlamentarios, más lejos todavía.Con estos números, es probable que Sánchez necesitase el apoyo o la abstención de los independentistas catalanes, algo que se presenta complicado a raíz de la sentencia del procés y el endurecimiento del discurso en materia territorial del PSOE tras los incidentes violentos en las calles de Cataluña.La suma de los escaños de PP y PSOE da 215, una sobradísima mayoría absoluta, pero tanto Sánchez como Casado niegan de forma tajante que vaya a producirse una gran coalición. La abstención de los diputados del PP sí que podría ayudar a la investidura del candidato socialista.Lo que no sería posible ya es intentar una alianza entre PSOE y Cs.frente a los 180 del 28A.En porcentaje de voto,: el 28,5% ahora, frente al 28,7%. El PP pasaría del 16,7 al 20,3% y Vox llega al tercer puesto subiendo del 10,3% al 13,7%. Unidas Podemos estaría el 10N en el 12,0% (14,3% el 28A) y Ciudadanos bajaría hasta el 8,8%, cuando parte del 15,9%. Más País, la formación de Íñigo Errejón, se estrenaría con el 4,7% de los apoyos, rozando la barrera del 5% necesario para lograr grupo parlamentario propio.Por bloques, la estimación de voto de las fuerzas de la izquierda sumaría el 45,2%. La derecha, por su parte, se quedaría en el 43,2% si se incluye el 0,4% del porcentaje de voto que correspondería a Navarra Suma.en porcentaje de voto (rozando el 43% cada uno).En el caso de Ciudadanos, el 4,4% de los encuestados asegura que votará por Albert Rivera. Por Íñigo Errejón apuestan el 3,3%.Los votantes de la extrema derecha resultan los más fieles. Elahora.Los segundos electores más fieles son los del PSOE: volverán a apostar por Sánchez el 71,2% de quienes eligieron su papeleta en los últimos comicios. Se ubican a muy poca distancia del 71, 1% de los que aseguran que votarán de nuevo aEn el caso de, el porcentaje baja al 56,3%. Pero: sólo el 31,2% de los que le escogieron en abril volverán a hacerlo ahora.Si nos fijamos en las transferencias de votos entre partidos, resulta que el 2,7% de quienes votaron a Sánchez en abril aseguran ahora que se pasarán a, lo que equivaldría a unos 202.000 electores. Mayor transferencia habría hacia Más País, el 3,7% del total (278.000 electores). Mientras, al PP se pasarían el 1,2% (90.000 votantes).En el caso de Pablo Casado,(unos 433.000). El mismo porcentaje que se pasaría del PSOE al PP, lo haría en el sentido opuesto, el 1,2%, pero la cantidad total es menor (unos 52.000) puesto que los conservadores lograron muchos menos votos en abril que los socialistas.aunque mucho menor de lo que pronosticaban los sondeos hace un mes: el 12,6% de los votantes de Podemos en abril dicen ahora que votarán a Errejón (475.000). Mientras, el 7,7% de quienes votaron a Iglesias piensa apoyar ahora a Sánchez (unos 290.000).El 16,7% de quienes le votaron en abril declaran que ahora apuestan por Casado (695.000). El 5,9% daría el salto a la extrema derecha de Vox (245.000), mientras que el 5,4% apoyaría al Partido Socialista (225.000).En el caso de Vox, la mayor transferencia iría a parar al PP. El 7,2% de sus votantes (193.000) en las últimas generales tiene ahora pensado__________________Puedes consultar las otras tres entregas de la encuesta en los siguientes links: