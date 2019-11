El candidato socialista es el mejor valorado, aunque todos los líderes suspenden

Publicada el 04/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/11/2019 a las 22:06

Sánchez logra mejor nota entre las mujeres

Mejor nota entre los jóvenes para Iglesias y Errejón

Suspenso rotundo para Rivera entre los pensionistas

Los estudios y la nota

Abascal, el mejor valorado por los suyos

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las elecciones generales es el líder político mejor valorado en el sondeo elaborado por SW Demoscopia para. No obstante, Pedro Sánchez no obtiene el aprobado. Los electores le ponen un 4,12 sobre 10.Tras Sánchez se ubica Pablo Casado. El jefe del Partido Popular recibe un 3,68, ubicándose por delante del presidente de Ciudadanos que logra una nota de 3,01.La valoración es idéntica en los casos de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos , y de Íñigo Errejón, ex de la formación morada y que ahora es candidato de Más País . Los electores les dan a ambos una media de 2,96 puntos.En el extremo opuesto del listado se ubica el presidente de Vox,. El jefe de la extrema derecha española obtiene el suspenso más rotundo: 2,43.Si se analizan las valoraciones según eldel encuestado, las mayores desviaciones de la nota media se observan en Pedro Sánchez y Santiago Abascal.En el caso del, obtiene mucho(4,25) que entre los hombres (3,98). Justo lo contrario ocurre en el caso de, a quien las mujeres ponen un 2,11frente al 2,75 con el que le puntúan los hombres.obtiene una ligera ventaja en la calificación de los hombres (3,75) respecto a las mujeres (3,6).En los casos delas desviaciones de la media por sexo son mínimas.Por grupos de edad, hay dos líderes cuyo apoyo crece al mismo tiempo que los electores cumplen años.En el caso del socialista, su mejor calificación la obtiene entre los mayores de 75 años: le dan 4,55 puntos, frente al 4,12 que recibe de media. Los votantes que van de los 65 a los 74 años le ponen un 4,47. La peor nota la obtiene en los electores de entre 25 y 34 años, un 3,5.El 3,68 de media con el que es puntuado Casado crece hasta los 4,26 puntos entre los votantes mayores de 75 años. Y el principal problema de imagen lo tiene entre quienes se acercan por primera vez a las urnas.El efecto contrario se observa en los apoyos que reciben Iglesias, Errejón Abascal. Los más jóvenes califican a Iglesias con un 3,99, más de un punto por encima de su media, cifra que baja hasta el 2,16 en la franja de mayor edad.es más fuerte en el tramo de edad entre los 25 y 35 años (2,85), una cifra casi idéntica al 2,83 que le ponen los más jóvenes. En el caso de los mayores de 75 años, la nota baja hasta el 2,16.Por su parte,se mueve entre el 4,11 con el que le califican los más jóvenes y el 2.02 de los más mayores. Su media es de 2,96.Enlas variaciones son mínimas, por lo queSus nota se mueven entre el 2,87 con el que le califican quienes tienen entre 55 y 64 años y el 3,1 del tramo entre 18 y 24 años.La mejor valoración de Sánchez se produce entre los parados en busca de su primer empleo (5,65) y la peor entre los autónomos (3,42). En el caso del líder del PP su mejor calificación la obtiene entre los pensionistas que anteriormente no han trabajado (4,36) y tiene un serio problema con los parados que buscan su primer empleo (2,7), precisamente el sector donde el PSOE es más fuerte. Rivera también logra su mejor nota en este grupo (3,94), mientra quetambién es una referencia para quienes están parados y buscan su primer empleo. Le aprueban con un 5,07, muy por encima de los 2,96 de media. Y en el extremo opuesto está la nota que le ponen quienes realizan trabajo doméstico no remunerado: 1,86. Es justo este sector dondeconsigue su mejor valoración (2,95). Su peor nota (1,39) se la dan los quententan incorporarse por primera vez al mercado laboral.obtiene su mejor calificación entre los estudiantes (4,35) y la peor entre quienes realizan trabajo doméstico no remunerado (2,23).obtiene la mejor nota (5,06) entre quienes señalan tener estudios equivalentes a Educación primaria y la peor (3,77) entre los votantes con Formación Profesional (FP) de grado medio., por su parte, es claramente mejor valorado por quienes no tienen estudios (4,55) y la nota más baja se la dan quienes aseguran estar en posesión de estudios de FP de grado superior (3,49).también tienen la nota más alta en el sector de la población sin estudios (3,39) y en el resto de niveles no hay grandes saltos. Se mueve entre el 3,11 que le ponen quienen han finalizado sus estudios universitarios y el 2,79 de quienes tienen el Bachillerato.Las peores notas ales llegan de quienes no tienen estudios universitarios, 2,1 y 1,84 respectivamente. Y las mejores entre quienes tienen estudios de Bachillerato o FP de grado superior, superando la nota del 3 en esos supuestos.Santiago Abascal recibe la nota más alta (2,98) de quienes tiene FP de grado medio, nota que baja al 2,22 entre los electores con estudios primarios.Entre sus propios votantes, el mejor valorado es Abascal, que le ponen un 8,06 sobre 10. Le siguen Sánchez (6,99), Casado (6,74), Iglesias (6,55) y Errejón (6,37).El líder del partido naranja obtiene la peor nota entre quienes aseguran que le van a votar: 6,26.______________Puedes consultar las otras tres entregas de la encuesta en los siguientes links: