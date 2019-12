ERC asegura que "solo con que cese un poco la represión ya valdrá la pena" negociar con el PSOE

Publicada el 08/12/2019 a las 14:03 Actualizada el 08/12/2019 a las 14:58

La portavoz de ERC , ha afirmado quenegociar con el PSOE para volver a lo que ha denominado la vía política, frente a lo que considera represión y persecución del movimiento independentista, informa Europa Press.En una entrevista en el diario Ara este domingo, Vilalta considera demostrado que lo que a su juicio es persecución no sirve para derrotar al independentismo:Ha sostenido que el PSOE tiene, aunque ha admitido que es difícil un acuerdo antes del jueves 19 de diciembre, fecha en la que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe pronunciarse sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras , en condición de eurodiputado electo.Aun así, ha subrayado que, lo cual quieren conseguir "abriendo el camino, obedeciendo el mandato de las urnas del 10N, porque se negocia con los adversarios, no con los amigos".Preguntada por su opinión de que JxCat también negocie con el PSOE, Vilalta ha dicho que, que hablan todos con todos y que en la investidura les gustaría votar de forma coordinada y consensuada con los diputados de este grupo. "Creemos que es el papel que nos toca como ganadores en Cataluña", y ha añadido que no quieren dar falsas expectativas, pero que creen que la fórmula de la mesa de negociación es buena porque obliga a quienes participan en ella a sentarse y hacer propuestas.La nueva coordinadora nacional de los comuns Quim Torra , por no descolgar símbolos sobre los independentistas encarcelados en periodo electoral, pero Albiach le exige elecciones."No sería una buena noticia que dejase de ser presidente porque lo inhabiliten por una pancarta, sino que quiero que lo que haga sea convocar elecciones", ha dicho en una entrevista de Europa Press la también presidenta de CatECP en el Parlament.Cree que Cataluña necesita un presidente que ", y no que ponga toda su energía en colgar o descolgar una pancarta como si fuera el gran ejercicio de desobediencia o el gran embate contra el Estado".Albiach, que rechaza judicializar la política y cree que colgar pancartas se enmarca en el simbolismo, ha sostenido que se deberían convocar elecciones si Torra fuera inhabilitado, y ha criticado a su Ejecutivo: "Este Govern no gobierna, está fracturado, no hay comunicación y compite en vez de cooperar". "Más allá de esto, tenemos un problema político, que es el presidente de la Generalitat", que Albiach cree que está aislado y sin autoridad reconocida ni dentro ni fuera del Govern.Para ella,, algo que considera probado con que, mientras el presidente recomendó en Twitter a un autor que aconseja más polarización y altos niveles de sacrificio, se estaba desarrollando una reunión para negociar los Presupuestos.Cree que una; y, preguntada por si ella sería la candidata de los comuns, ha respondido que no es una decisión individual y que liderar o no una candidatura no va de aspiraciones personales, sino de responsabilidad política.Sobre si pueden convocarse unas elecciones sin que tengan decidido el candidato, ha avisado de que no pueden sacudir su espacio político a voluntad del capricho de Torra y de las encuestas de JxCat, y ha asegurado que se ven gobernando: "Ante un Govern que ahora mismo es inoperante, incapaz y está dividido, creemos que Cataluña necesita futuro, y nosotros queremos participar de este futuro".Al preguntársele si querría gobernar la Generalitat con el PSC (tras el acuerdo en Barcelona y el preacuerdo en el Gobierno central) y con ERC (con los que se negocia la investidura), ha contestado que le preocupan más los objetivos que los actores:. "Con quien tenemos más puntos de coincidencia es con las fuerzas progresistas, pero sobre todo poniendo los objetivos por delante": blindar las necesidades sociales y el diálogo, y frenar a la extrema derecha, ha resaltado la recién elegida coordinadora nacional.Albiach coordinará a los comuns junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , y a la primera teniente de alcalde de Castelldefels (Barcelona), Candela López, aunque ha defendido quecomo las que impulsa la formación.Ha fijado como retos de los comuns consolidarse como espacio verde de referencia en Cataluña y en base al feminismo ("más allá del eslogan", como cree que hacen otros partidos), y ha avanzado que en próximas reuniones abordarán cuándo celebrar la asamblea de la organización, que en principio toca en abril, ha dicho.El presidente del EBB del PNV Andoni Ortuzar , ha afirmado que es "poco realista" que el PNV pacte con Pedro Sánchez y que los jeltzales acepten que los socialistas les digan, "como a los niños, de eso no se habla", en referencia al derecho a decidir.En una entrevista concedida a El Diario Vasco , recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale indica además quecon el preacuerdo presupuestario y "va a contar mucho más en la política vasca". "Ojalá nos encontremos en más consensos con ellos", espera.Tras reconocer que el articulado del proyecto de reforma del Estatuto "avanza más en el ámbito de la identidad nacional y también en las garantías para resolver gran parte de los problemas en el desarrollo del Estatuto de 1979", Ortuzar defiende que tiene "viabilidad jurídico-constitucional".A su juicio, las críticas vertidas desde EH Bildu se enmarcan en la "obsesión anti-PNV" de la coalición soberanista y argumenta que Arnaldo Otegi "podrá decir lo que quiera, pero el derecho a decidir está dentro de este trabajo"., expresa, para añadir que el PNV podrá todo su empeño para que "venga al nuevo pacto estatutario".Respecto a la posición del PSE-EE, Ortuzar advierte de que "es poco realista que nosotros pactemos con Sánchez, que va a estar apoyado por acción u omisión por fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, y que aceptemos que los socialistas nos digan, como a los niños: de eso no se habla y punto". Tras señalar que el mayor problema que tiene España es el territorial, advierte por ello que "habrá que hablar y tendremos que cambiar un poco todos"."Nuestra posición es clara, con los actuales recursos constitucionales y estatutarios se puede dar luz verde a nuestra reforma. Los socialistas dicen que hay que hacer una. Nosotros no negamos eso porque para Cataluña va a haber que hacerla sí o sí, pero para Euskadi no es necesaria", defiende.En este contexto, indica que "frente a quienes creen que abogamos por la ruptura replicamos que no, que queremos decidir para seguir unidos" y argumenta quePor lo que respecta a la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez , Ortuzar cree que ERC necesita "garantías ante una operación que implica un riesgo político en una sociedad que aún está conmocionada tras tanta adrenalina". "Necesitan garantías y gestos de Madrid y que su gente lo entienda. Peroque hay que aprovechar", considera.Respecto a la postura del PNV, afirma que hay "contactos fluidos" con el PSOE y apuesta por "generar marcos de confianza y colaboración entre el Gobierno Vasco y el central para el desarrollo del Estatuto o ante el nuevo modelo territorial o ante muchas reformas de regeneración democrática del Estado. O en el ámbito socioeconómico e industrial".Cuestionado por si pactaría el primercon el nuevo Gobierno dice que "entraríamos en una negociación concreta, pero parece lo lógico".Respecto a. "En este tema hay que hacer mucho y hablar poco, lo contrario que está haciendo EH Bildu, que podría hablar más de la empatía con las víctimas y el daño causado", concluye.