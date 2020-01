El Parlament rechaza la inhabilitación de Torra y lo ratifica como president

Publicada el 04/01/2020 a las 23:42 04/01/2020 a las 23:42

El Parlament ha aprobado este sábado una propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP querechazaque "pretende inhabilitar" al president de la Generalitat, Quim Torra, pide acometer todos los recursos judiciales oportunos y, según informa Europa Press.El punto de la resolución que "ratifica como diputado del Parlament y presidente de la Generalitat" a Quim Torra ha salido adelante con, los votos en contra de PSC y PP, y la abstención de los Comuns, mientras que los diputados de Cs no han votado y han levantado las manos para escenificarlo. El texto aprobado exige "el fin de la represión, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, la amnistía de los presos, el libre retorno de los exiliados y la plena garantía en el ejercicio y la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Cataluña, y la necesidad de impulsar un Acuerdo Nacional para defenderlo".El pleno del Parlament también ha aprobado una propuesta de resolución de los comuns quedefiende que. La resolución ha recibido; 4 en contra del PP, y 17 abstenciones del PSC, mientras que los diputados de Cs han levantado de nuevo las manos para escenificar que no participaban en la votación.Sin embargo, el Parlament, que constataba que la inhabilitación de Torra "no es todavía firme" e invitaba a la Mesa de la Cámara a presentar un recurso, con los votos favorables de socialistas y Comuns, y en contra del resto de partidos, excepto Cs, que tampoco ha participado.La dirigente de ERCha explicado que los socialistas no han superado "la prueba del algodón de la democracia y de la defensa de derechos" y que rechazan su propuesta, no porque no estén de acuerdo, sino porque creen que queda lejos del rechazo a la decisión de la JEC y a lo que ERC considera que supone un intento de ganar a través de ese órgano lo que Cs y PP —que presentaron el recurso— no pudieron ganar en las urnas.De la misma manera, la diputada de JxCatha criticado que la propuesta socialista haga referencia a que la JEC inhabilitara a Torra en el ejercicio de sus competencias, ya que considera que este organismo "no tiene competencias para poner y sacar presidentes".