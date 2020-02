Igea disputará a Arrimadas el liderazgo de Cs: "Nacimos para acabar con el bipartidismo"

Publicada el 25/02/2020 a las 18:27 Actualizada el 25/02/2020 a las 21:11

Inés Arrimadas no llegará sola al congreso de sucesión de Albert Rivera en Ciudadanos. Tras varios amagos, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, disipó todas las dudas este martes y dio el 'sí'.

Igea hizo su anuncio antes de que arrancara un acto con compromisarios de Madrid en la Casa de Vacas de el Retiro. Sólo 24 horas después de que las cámaras captaran un momento de tensión entre él y Arrimadas, su principal rival.

"He esperado hasta ayer [por el lunes]", dijo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a su auditorio antes de verbalizar lo que había asegurado a puerta cerrada: "Habrá primarias porque yo me presentaré". El plazo para el registro de candidaturas expira este miércoles, 26 de febrero.

"Nadie dirá que no hemos esperado hasta el último día. Nadie dirá que no hemos ofrecido la mano", mantuvo haciendo hincapié en que no ha encontrado ningún intento de colaboración por parte de la que será su rival.

Igea definió como "héroes" a sus compañeros que han defendido las siglas de Cs en territorios como Cataluña –Arrimadas era la líder del partido allí antes de su salto a Madrid–. "Hay héroes en las listas de Inés [Arrimadas] y hay héroes en la lista de compromisarios a Barcelona o el País Vasco", añadió. Pero, a su juicio el partido necesita algo más. "Lo que ahora necesita es alguien dispuesto a presidir un partido en el que se escuche a la gente, dispuesto a presidir un partido en el que a uno le lleven la contraria, en el que la organización dependa de los militantes y no de la voluntad de una sola persona que nos lleve a cometer los mismos errores que hemos cometido hasta ahora", consideró.

"Nacimos para acabar con el bipartidismo", dijo entre aplausos de los asistentes en un momento en el que la gestora de su partido, a petición de Arrimadas, decidiera explorar alianzas electorales con el PP. El dardo a su rival fue todavía más contundente cuanto señaló que su candidato "no es Iturgaiz". Carlos Iturgaiz es el candidato elegido por Pablo Casado (PP), y aceptado por la gestora de Cs, para liderar la coalición PP-Cs con la que ambas formaciones concurrirán a las vascas del 5 de abril. Es el recambio de Génova a Alfonso Alonso, expulsado por la dirección nacional de la candidatura por resistirse a las condiciones del pacto con el partido naranja.

"Nuestro objetivo, en el País Vasco, en Cataluña, en la política contra el nacionalismo es ofrecer un proyecto de país ilusionante", aseguró después de pedir a la derecha que reflexione sobre su "estrategia" de "frentismo y de dividir a los españoles".

Igea avanzó que reservará en la dirección 19 puestos para que los ocupen los 17 portavoces autonómicos del partido, la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, informa Europa Press.

Antes de que él subiera al escenario, miembros de su plataforma, Ciudadanos eres tú, presentaron la enmienda a la totalidad que plantean a los estatutos redactados por la gestora. Entre otras cuestiones, aboga por dar más poder a los militantes. Por ejemplo, a la hora de elegir a sus líderes territoriales.

La votación para elegir a los compromisarios que asistirán a ese cónclave comenzó el pasado sábado, pero un fallo de la empresa encargada de la gestión de los sufragios impidió votar a parte de los afiliados.

La Comisión de Garantías ha cancelado el proceso y los resultados de la votación no se han podido conocer este lunes, tal y como estaba previsto. La gestora ha anunciado que los militantes podrán volver a votar para escoger a los compromisarios el próximo fin de semana.

Tensión con Arrimadas

El lunes, la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados y el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León mantuvieron una breve conversación en la que Arrimadas le retó a un debate ante la militancia para que "ellos decidan" y no haya reparto de funciones "en un despacho". En respuesta, Igea se mostró de acuerdo en mantener este cara a cara si finalmente se decantaba por plantear una candidatura.

En el acto de El Retiro, Igea devolvió el guante a la portavoz y le propuso un debate "sobre el modelo de partido" este jueves, antes de la elección de los compromisarios.

Las cámaras grabaron a Arrimadas diciendo a su compañero de partido que hasta el momento habían hablado en privado y por WhatsApp y habían mantenido un contacto permanente. "Tú sabes las llamadas que hemos tenido", replicó Igea.

El calendario

El congreso en el que Ciudadanos elegirá a su nuevo presidente cerrará la etapa de transición que arrancó cuando Albert Rivera dimitió tras el fracaso electoral de su partido en las últimas elecciones generales, cuando pasó de 57 a 10 escaños.

Una gestora, controlada por fieles a Inés Arrimadas, lleva las riendas del partido desde la marcha de Rivera. La decisión más polémica de este órgano de gobierno provisional del partido naranja ha sido la de aceptar abrir negociaciones con el Partido Popular para concurrir en coalición a las elecciones gallegas, catalanas y vascas.

La de Igea ha sido una de las voces más críticas con estas alianzas, al considerar que una decisión de este calibre, que compromete tanto al partido, no debería haber sido tomada por una gestora.

"Queremos que nuestro programa esté presente y el mensaje de Ciudadanos no se diluya", defendió Igea este fin de semana en un acto de su plataforma en Santiago de Compostela. A su juicio, pese a la "urgencia" electoral que existe con el adelanto electoral de las vascas y gallegas hay que recordar que la gente que se afilió al partido naranja "no vino aquí para integrarse en el PP o en el PSOE".

La elección del Comité Ejecutivo de la nueva etapa de Ciudadanos está fijada para los días 7 y 8 de marzo. Y la V Asamblea de Ciudadanos se celebrará el fin de semana siguiente, los días 14 y 15 de marzo.

La candidatura ganadora, que será el nuevo Comité Ejecutivo de Ciudadanos, tomará posesión durante la V Asamblea General.

La Asamblea será el foro en el que se vote la enmienda a la totalidad planteada por Igea y otros críticos a la propuesta de Estatutos de la gestora, un órgano controlado por Inés Arrimadas.