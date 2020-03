Almeida, 'aliado' inesperado de Sánchez en la gestión del coronavirus

Publicada el 20/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 19/03/2020 a las 23:12

Antes de que los presidentes de las comunidades autónomas, excepto Quim Torra, cerraran filas con la actuación de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, el alcalde de Madrid ya insistía en que el presidente del Gobierno iba a encontrar "absoluta cooperación" y "lealtad instiucional" en la ciudad.

Y mientras su jefe de filas, Pablo Casado, criticaba que el Gobierno no había estado "a la altura" y apuntaba a que "el retraso" con el que Sánchez ha gestionado la crisis "ha tenido unas consecuencias evidentes en la propagación de esta pandemia", José Luis Martínez-Almeida abogaba por "dar una imagen de unidad desde las instituciones". Advertía de que todos sus llamamientos a remar en la misma dirección eran compatibles con exigir responsabilidades en el futuro, pero ha optado por no poner el foco en ello.

Su actitud desde el primer minuto a la hora de dar respuesta a la pandemia desde la Alcaldía de Madrid ha sido la misma. En el PP defienden que hay reparto de roles y que no es lo mismo ser el líder de la oposición que el alcade de unas de las ciudades más afectadas, pero lo cierto es que Casado ha tenido que transitar en los últimos días desde la crítica dura al apoyo a las medidas del Gobierno central.

Estilo diferente también ha exhibido Isabel Díaz Ayuso, su compañera de tándem electoral, que los primeros días de esta crisis se erigió en ariete del PP contra el Gobierno desde el escaparate que le proporciona la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Mientras la presidenta dejaba en manos de Sánchez el "cierre" de la comunidad y pedía explicaciones al Ejecutivo por los rumores que se habían disparado en este sentido, el alcalde, en una entrevista concedida al diario El País, no tenía problemas a la hora de admitir que el cierre de la ciudad estaba "más cerca de lo que pensamos".

Antes criticado, ahora aplaudido

La claridad del alcalde de Madrid a la hora de hablar de la gravedad de la situación y las medidas adoptadas por el consistorio, algunas de ellas tomadas antes de la declaración del estado de alarma, le han generado aplausos incluso desde la izquierda.

En una situación de confinamiento de la población, las redes sociales se han convertido, todavía más, en el patio en el que los usuarios cuentan cómo ven los pasos dados por los políticos, sus miedos y temores por la pandemia. José Luis Martínez-Almeida es uno de los políticos más aplaudidos. También en las tertulias de los programas informativos.

Este abogado del Estado elegido por Pablo Casado para encabezar la lista al consistorio de la capital tras una legislatura en la que asumió la portavocía de la oposición tras la dimisión de Esperanza Aguirre, también sabe lo que son las críticas. Porque su aterrizaje en el Ayuntamiento estuvo plagado de ellas. Primero, por haber sido investido con los votos de la extrema derecha. Sin el apoyo de Vox, Martínez-Almeida no sería regidor de la capital. También, por sus medidas en materia de política ambiental. Sus reservas a la hora de mantener Madrid Central, el área restringida de acceso a los vehículos en la almendra central de la ciudad, le generó bastantes reproches.

"Le ha caído el balón en los pies y lo está jugando bien", comenta el papel que está jugando Martínez-Almeida desde que empezó a cundir la preocupación por la virulencia del virus un alto cargo del PP madrileño.

"Su imagen, la percepción que los ciudadanos tenían de él, ha mejorado mucho en los últimos días. No era fácil tomar el testigo de una alcaldesa con el perfil de Manuela Carmena sin haber sido la fuerza más votada. No era fácil pasar de ser concejal a ser alcalde. No era fácil marcar distancias con el legado de Aguirre ni hacer que los votantes del PP se sintiesen atraídos por un casi desconocido para ocupar un puesto que ha estado en manos de hiperliderazgos como el de Alberto Ruiz-Gallardón", resume un veterano dirigente conservador en conversación con infoLibre.

Ahora, considera una diputada de la Asamblea Madrileña, "la gente ha descubierto a un tipo que no va de nada. Normal, de verbo fácil, asertivo, que está en lo que tiene que estar y que no hace partidismo de nada o lo hace con estilo, midiendo muy bien lo que dice".

Un congreso pendiente

¿Puede despertar esta crisis un enfrentamiento o recelos entre Ayuso y Martínez-Almeida? Las fuentes consultadas en el PP consideran que eso es algo que no encaja en ninguno de los dos dirigentes políticos, que cada uno sabe en el lugar en que está y que las únicas aspiraciones de ambos son las de ejercer bien sus responsabilidades públicas. "Han hecho papeles complementarios y forman parte del mismo partido, no hay más debate". El PP de Madrid está pendiente todavía de celebrar un congreso que elija a su líder. Se puede optar por la concentración de poder en una sola persona, al estilo de los años de Esperanza Aguirre, o por la llamada bicefalia: un líder al frente del Gobierno regional y otro al frente del partido.

En este sentido, los dirigentes consultados coinciden en que no puede compararse las funciones de cada uno. "El alcalde es el representante de los ciudadanos ante los poderes públicos, es la cercanía. Y Ayuso es la máxima responsable de una comunidad en la que los hospitales están colapsados y lidera el número de muertes por el coronavirus. Cada uno tiene que lidiar con sus competencias y así lo están haciendo", comenta uno líder provincial. Y completa: "En gestión de la crisis no se les puede comparar. Las competencias de Ayuso en esto son infinitamente más y más importantes".

Carta al Presidente del Gobierno de España con medidas que le rogamos para afrontar el coronavirus en Madrid.



Medidas que no son ocurrencias y que están cuantificadas y explicadas aquí:https://t.co/JSOTn0alQN — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 19, 2020

En este contexto interpretan la carta remitida este jueves por Ayuso al presidente del Gobierno en la que le exige ayuda urgente, algunas modificaciones regulatorias y más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Horas antes de mandar esta carta, La presidenta regional aseguraba en una entrevista en EsRadio recogida por Europa Press que en las últimas 48 horas no habían llegado mascarillas a la Comunidad y acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear. "Madrid estaba caminando muy rápido pero ahora tiene todo esto paralizado", señaló.

Casado: ¿reforzado?

Pese a las diferencias en los mensajes y el tono de ambos, en el PP madrileño creen que Martínez-Almeida acaba sumando puntos para el partido. Consideran, además, que el "éxito" del alcalde es el éxito del líder del partido. Porque fue él quien apostó por el abogado del Estado para la candidatura. Eso sí, después de barajar varios nombres entre los que figuraban exministras como Elvira Rodríguez o Isabel García Tejerina o el de la actual portavoz en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo.

El entorno más próximo del líder, integrado por dirigentes de su máxima confianza dentro del PP madrileño, fue clave para que la balanza se decantase al final por Martínez-Almeida.