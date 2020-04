Sánchez fija el 27 de abril como fecha para dejar salir a los menores de 12 años y anuncia una desescalada municipio a municipio

Publicada el 18/04/2020 a las 22:00 Actualizada el 18/04/2020 a las 22:51

El día que se cumplían cinco semanas del inicio del estado de alarma por la pandemia del coronavirus en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una comparecencia en Moncloa que la luz al final del "pasillo" de la que habló a primeros de abril está más cerca. El líder del Ejecutivo aprovechó su nueva rueda de prensa telématica en Moncloa para comunicar que volverá a pedir al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Será la tercera y el Congreso tendrá que votarla el próximo miércoles 22 de abril.

Sánchez también ha avanzado que propondrá la salida con condiciones de los menores a partir del 27 de abril. "Tras consultar con especialistas en psicología infantil y pediatría, los expertos consideran que es posible aliviar el confinamiento de los niños", ha asegurado Sánchez ya que el Comité Científico ha asegurado que esta medida "no representa un riesgo". Y, aunque ha matizado que todavía se debe estudiar con los expertos el techo de edad para poder salir a la calle, ha avanzado que el punto de referencia será el de la Ley de Salud Pública, que son 12 años.

Asimismo, y sin aportar muchos detalles de cuánto tiempo o cómo se llevará a cabo, ya ha avanzado que "van a estar limitadas y sujetas a condiciones para evitar contagios". "Somos conscientes de la realidad que viven muchos niños y niñas, en hogares de 40 o 50 metros cuadrados, y de su necesidad de salir a la calle a oxigenarse", ha explicado Sánchez.

Tras consultar con los expertos, trasladaré a los presidentes autonómicos y a las Cortes el parecer favorable del Gobierno de aliviar el confinamiento de los niños desde el 27 de abril, con salidas limitadas y sujetas a condiciones para evitar contagios. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/FmbG1LsXh3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 18, 2020

Una transición hacia una "nueva normalidad" por territorios

Asimismo, también ha adelantado que la salida de los niños no será el único "alivio" ya que el nuevo estado de alarma no será igual que los dos anteriores: se irá levantando por fases. Esta desescalada será un transición a "una nueva normalidad" que se iniciará a lo largo del mes de mayo no será "homogénea" sino que será "asimétrica": "No tiene por qué ser por comunidades, ni siquiera por provincias. Las realidades son distintas". Eso sí, el presidente ha insistido en que "la regla general de confinamiento seguirá en vigor durante varias semanas".

El líder del Ejecutivo ha explicado que, aunque aún quedan cosas por definir, el planteamiento inicial es que será por territorios y se estudiarán medidas específicas para cada "municipio". Asimismo, ha indicado que si se ven retrocesos en algunas zonas se reaccionará "en términos negativos, pero también positivos" ya que si se considera que "la pandemia está controlada en un territorio podemos ir más deprisa".

Esta transición hacia esta "nueva normalidad", según Sánchez, se pueden dar gracias al "sacrificio" de los españoles que han dado "una lección ejemplar". Sin embargo, ha insistido en que "los logros obtenidos aún son insuficientes y frágiles" para levantar el confinamiento de forma absoluta para toda la población: "No podemos ponerlos en riesgo". "Gracias a nuestra disciplina social hemos salvado vidas", ha asegurado el presidente ya que de esta forma "nuestro sistema de salud logró resistir".

Control de precios de las mascarillas

Ya en el turno de preguntas de los periodistas, Sánchez ha anunciado que este domingo el ministerio de Sanidad aprobará "una orden para el control y la fijación de precios de las mascarillas para que sean asumibles por la ciudadanía" y que se publicará este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este viernes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya había adelantado que el Gobierno iba a controlar, de forma "inminente", el precio de las mascarillas y también el de geles y guantes, dado que se ha incrementado de forma importante tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus. El presidente también ha insistido en que es fundamental mantener las medidas de distanciamiento social así como de higiene y seguir las recomendaciones como el uso de mascarillas: "Van a formar parte de nuestro día a día".

A Sánchez también le han preguntado sobre si este año los españoles se podrán ir de vacaciones: "Ojalá", ha asegurado el presidente que ha matizado que "aún no podemos dar una respuesta". El presidente del Gobierno ha concluído su intervención insistiendo en que España es "un ejemplo de solidariedad intergeneracional" y que se está protegiendo a toda la población".