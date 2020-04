Sánchez anuncia que se podrá salir a pasear o hacer deporte desde el 2 de mayo "si la evolución sigue siendo positiva"

Publicada el 25/04/2020 a las 21:55 Actualizada el 25/04/2020 a las 21:58

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a partir del 2 de mayo se podrá salir para hacer deporte de forma individual y a dar paseos con las personas con las que convivamos si "la evolución de la epidemia es favorable". Durante una comparecencia en La Moncloa recogida por Europa Press, el líder del Ejecutivo también ha avanzado que el martes el Consejo de Ministros presentará un plan de descalada para todo el mes de mayo que será "gradual" y "asimétrico", dependiendo de cada territorio, un plan en el que lleva tres semanas trabajando que está basado en el criterio de los expertos y que expondrá el domingo a los presidentes autonómicos para así escuchar sus sugerencias.

"No vamos a recuperar de golpe toda la actividad y movilidad social. Lo vamos a hacer por etapas", indicó Sánchez, quien aclaró que deberá estar coordinada con las mismas reglas: "será gradual, por etapas en cada campo de actividad y asimétrica, diferenciada por territorios y coordinada por unas mismas reglas". "La máxima será una: entramos juntos y vamos a salir juntos como país", aseguró el líder del Ejecutivo que también hizo un llamamiento a la unidad, tanto en España como en Europa: "El único enemigo es el virus, y sus aliados son el odio, los bulos y la división".

"Esta segunda etapa de transición está tan plagada de riesgos y peligros como la primera. No disponemos de un manual infalible", resaltó el presidente del Gobierno.Sánchez ha explicado que todos los territorios no avanzarán a la misma velocidad "pero sí con las mismas reglas" porque el virus "no atiende a lindes administrativas".

El proceso de desescalada se regirá por unos indicadores que se tendrán que cumplir, ha añadido, y que serán "accesibles al público", para que los ciudadanos conozcan "los criterios objetivos" que se van a ir aplicando, como el número de contagios, el grado de ocupación de UCIs o el fortalecimiento de la sanidad y de la atención primaria en cada territorio.

"Un segundo alivio"

Sánchez explicó que el primer paso de esta desescalada será la posibilidad de salir a hacer deporte individual o a dar paseos desde el 2 de mayo ya que supone "un segundo alivio" en el confinamiento, después del primer "alivio" que entra en vigor este domingo cuando se permite los paseos de una hora a los menores de 14 años.

En este sentido ha pedido que se sigan "a rajatabla" todas las reglas publicadas y de higiene y protección para estos paseos de los menores de 14 años, una vez al día, durante una hora y en un radio de un kilómetro, acompañados de un solo adulto. "Es importante que ese paso lo demos siguiendo a rajatabla todas las reglas", ha señalado para añadir que "no conviene subestimar al enemigo" porque es un "enemigo con una alta capacidad de contagio".

Por ello, ha insistido en que esta medida se tiene que hacer con la máxima seguridad para no contagiarse ni contagiar a los conciudadanos, algo que, según ha dicho, dependen en parte de las autoridades pero, ante todo, de las familias.

Por eso ha avanzado que si se actúa con "prudencia" y ajustándose a las reglas, siempre que continúe como hasta ahora la evolución de la pandemia, se permitirán a partir del 2 de mayo las salidas para realizar actividad física individual y los paseos con las personas con las que se conviven, siguiendo siempre las normas fijadas por el Ministerio de Sanidad.

Apertura de establecimientos

En cuanto a la apertura de establecimientos dentro del plan de desescalada que el Gobierno aprobará el martes, el jefe del Ejecutivo afirmó que el orden de apertura de los mismos dependerá de "criterios objetivables". "No podemos permitirnos que se ponga en riesgo de nuevo el sistema nacional de salud, permitiremos abrir unos u otros establecimientos en función de parámetros que a veces resultan obvios, pero que hay que poner encima de la mesa, por ejemplo qué implica la apertura para la movilidad", reiteró.

En este sentido, dijo que hay países de la UE que han dado una "respuesta lineal" y han puesto fechas de apertura a distintos negocios. "En España no lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer es definir una serie de indicadores objetivables y públicos en base a los cuales los distintos territorios vayan transitando hacia la nueva normalidad", añadió.

Esta la filosofía, abundó Sánchez, que eludió responder sobre qué negocios se abrirán antes. "La filosofía es otra, saber qué capacidades tenemos para según avancemos hacia la nueva normalidad, no pongamos en riesgo lo conseguido hasta ahora y garanticemos las capacidades sanitarias que tenemos", reiteró.

Sánchez advierte a Torra que sobre los menores decide Sanidad y que la norma es "clara"

Sánchez también ha respondido al presidente de la Genelitat, Quim Torra, que quien decide sobre cómo van a poder salir los niños menores de 14 años a la calles desde este domingo es el Ministerio de Sanidad y que la instrucción que ha dado es "clara", de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Ha rechazado así la pretensión del dirigente autonómico de establecer horarios para la salida de los niños en Cataluña. Sánchez ha hecho hincapié en que todas las medidas que se tomen para el desconfinamiento serán las mismas para todo el país, aunque se apliquen a varias velocidades y por distintas zonas, porque el virus no conoce de fronteras, ha añadido varias veces. "Es importante arrimar el hombro y dejar de lado otras cuestiones que nada tienen que ver", ha dicho.

Sánchez reitera que las consecuencias económicas van a ser "terribles"

El presidente del Gobierno también ha indicado que las consecuencias económicas derivadas del covid-19 van a ser "terribles y tremendas" tanto en España como en Europa, pero ha eludido concretar cuáles son las nuevas previsiones macroeconómicas. También anunció que España enviará a Bruselas sus previsiones "cuando corresponde" -los países de la UE deben enviar antes del 30 de abril sus previsiones macroeconómicas y sus planes presupuestarios-, y añadió que existe mucha dificultad para cuantificar el impacto, como lo demuestran las estimaciones de algunos organismos nacionales e internacionales.

En este sentido, recordó que hay previsiones que plantean una caída del PIB que va desde un descenso de la economía del 5% hasta una caída del 10%. "Es decir, estamos hablando de previsiones que estiman con horquillas del doble", reiteró. "Lo que está claro es que las consecuencias van a ser terribles, tremendas, lo van a ser, en Europa y en el mundo", aseguró Sánchez, tras confiar en que la crisis económica dure poco y, para ello, aseguró que es "importante" plantear bien la desescalada.

Para Sánchez, las consecuencias económicas van a ser "muy importantes" por el "parón de la actividad", pero subrayó que la "máxima" del Gobierno es "no dejar a nadie atrás". "Hemos estado poniendo en marcha medidas sociales y económicas para tratar de mantener vivo el tejido productivo, los empleos creados y la protección social de los damnificados", afirmó.