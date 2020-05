240 personalidades para una "reconstrucción sostenible": la salida 'verde' a la crisis se abre paso ante la polarización

Publicada el 21/05/2020 a las 12:10 Actualizada el 21/05/2020 a las 12:20

'El mundo tiene suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos', frase de Gandhi en la COP25.

Ante una emergencia sanitaria que ha tensado aún más el debate político, es muy difícil ver en un mismo documento la firma de un político del PP y de otro de Unidas Podemos. Lo ha conseguido la llamada "recuperación verde" o "sostenible": la llamada a que el impulso económico que se necesita para salir de la crisis del covid-19 también luche contra el cambio climático, respete los ecosistemas y cuide de la biodiversidad. En ese sentido, más de 240 personalidades del país (sociedad civil, medios de comunicación, políticos y empresas) se han unido este jueves en torno al llamado Manifiesto por una recuperación económica sostenible [consulta aquí el documento al completo]. Defienden "un paquete de estímulos sostenibles, basado en el mejor conocimiento científico y en las mejores prácticas, que permita avanzar hacia una sociedad más próspera, sostenible, saludable y resiliente". Superar la recesión derivada del coronavirus y seguir manteniendo el objetivo en evitar el colapso climático y medioambiental son compatibles, aseguran.



La iniciativa ha sido impulsada por la organización Ecología y Desarrollo (Ecodes), el Grupo Español para el Crecimiento Verde (que aúna a la mayoría de las grandes empresas del Ibex 35) y la organización ecologista SEO/Birdlife. Entre los firmantes, más de 240, se encuentran políticos de buena parte del espectro ideológico: entre ellos, Cristina Narbona (PSOE), Elvira Rodríguez (PP), Pablo Echenique (Unidas Podemos), María Muñoz (Ciudadanos) o Íñigo Errejón (Más País). También se han sumado compañías como el Grupo Santander, Iberdrola, Inditex y la patronal, CEOE, así como los sindicatos CCOO Y UGT. En cuanto a las organizaciones ecologistas, solo cuenta con el apoyo de dos de las cinco más representativas: WWF y SEO/Birdlife. Faltan Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra. Además, el documento ha sido suscrito por periodistas como Iñaki Gabilondo, José Antonio Zarzalejos o Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. Están recabando aquí más adhesiones.



El manifiesto recoge el testigo de una iniciativa supranacional, impulsada por una decena de países europeos, que busca que la Unión Europea apueste sin ambages por la recuperación verde para la salida de la crisis. Argumentan que el dilema entre salvaguardar la economía –el sistema económico, más bien– y luchar contra el cambio climático es falso: las políticas que se recogen bajo el abanico del Green Deal tienen en común la creación de empleos, nuevas oportunidades y bienestar al mismo tiempo que se limita el impacto del ser humano sobre los ecosistemas y sobre el clima. En el caso del manifiesto publicado este jueves, el objetivo final es que la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que se ha articulado en el Congreso tenga en cuenta sus demandas y que no abandone al medioambiente bajo la excusa de evitar una recesión dañina.



La reconstrucción que defienden los firmantes se basa, explican, en tres pilares: "digitalización, descarbonización y resiliencia". Entienden que "la competitividad y el medio ambiente van de la mano, porque si no hay sostenibilidad ambiental no hay sostenibilidad económica o social". España, aseguran, está en un buen punto de partida: sus horas de sol y de viento la hacen perfecta para un desarrollo amplio de las energías renovables, cuenta con un "capital natural único", una industria "bien posicionada" y que ya ha avanzado en el proceso de transición a la hora de abandonar los combustibles fósiles, así como "una apuesta decidida por la eficiencia energética". El Gobierno es un gran aliado: acaba de llevar al Congreso su ley climática y defiende en la Unión Europea la ambición climática, la recuperación sostenible y las políticas económicas expansivas frente a la austeridad.

Sin embargo, los consensos de mínimos, por muy transversales que sean, siempre se dejan a alguien fuera. Destaca la ausencia de las ONG Ecologistas en Acción y Greenpeace, que han impulsado durante décadas en España la lucha medioambiental. El modelo de Ecologistas en Acción se acerca más al decrecimiento que al crecimiento verde por el que apuestan los firmantes: consideran que mantener el business as usual, un sistema económico que busca producir y consumir cada vez más, no es compatible de ninguna manera con los límites del planeta. Además, los ecologistas han sido siempre reacios a las iniciativas medioambientales de las grandes empresas, sobre todo de las que emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, como las energéticas. Advierten que sus supuestos esfuerzos son solo lavados de cara para mejorar su imagen ante la sociedad, sin promover transformaciones reales. El conocido como greenwashing.